8 культовых образов звезд за всю историю премии «Оскар»: разбираем со стилистом
Фото: eastnews
1991 год: Мадонна
Фото: eastnews
В 1990-е годы критики называли Мадонну новой версией Мэрилин Монро. Детали в ее образах тех лет отсылают к знаменитой блондинке: цвет волос, голливудские волны, женственные наряды. Образ на премию «Оскар» 1991 года не стал исключением. Тогда Мадонна надела облегающее белое платье от Боба Макки и набросила на плечи белоснежное меховое манто. На шее у нее сверкало бриллиантовое ожерелье Harry Winston — ассоциации были очевидны. Компанию девушке составил самый популярный человек того времени — Майкл Джексон. Их дуэт произвел фурор и до сих пор считается культовым, как и наряды звезд.
1998 год: Шэрон Стоун
Фото: eastnews
Американская актриса удивила публику нестандартным для того времени образом: девушка надела рубашку своего тогда еще мужа Фила Бронштейна и комбинировала ее с лиловой юбкой миди от Vera Wang, дизайнера, которая сегодня известна широкой публике своими авторскими свадебными платьями. В сочетании с красной помадой и короткой стрижкой Шэрон покорила сердца миллионов и задала тренд на мужские вещи в женском гардеробе, который актуален до сих пор.
1999 год: Селин Дион
Фото: eastnews
Сейчас найти идеально скроенные жакеты и брюки для любого события — от ковровой дорожки до прогулки в парке — не составляет труда. Однако еще 20 лет назад выбор костюма для звездного мероприятия был нетривиальным решением. Многие осудили Дион за выбор брючного костюма на премию, однако образ получился одним из самых удачных в истории. Дион надела творение Джона Гальяно для Christian Dior и предпочла необычный ход: застегнула жакет задом наперед, что смотрелось очень необычно. Образ был дополнен очками от Ray-Ban. Интересный факт: бренд внес пожертвование в благотворительный фонд Селин для того, чтобы девушка вышла в свет именно в их очках.
2001 год: Джулия Робертс
Фото: GettyImages
В том году Джулия не только получила «Оскар» за лучшую женскую роль, но и стала эталоном элегантности в наряде от Valentino. Сдержанное платье с американской проймой считается одним из лучших нарядов актрисы. Интересный факт: это платье было создано в 1992 году самим Валентино Гаравани и предложено Джулии для того, чтобы ввести моду на винтажные платья от-кутюр.
2002 год: Холли Берри
Фото: dpa
В начале 2000-х актриса, находившаяся на пике карьеры, выбрала платье никому неизвестно дизайнера Elie Saab. Оно принесло удачу обеим сторонам: Холли выиграла «Оскар», а дизайнер стал популярным. Сегодня его платья продаются по цене в несколько сотен тысяч долларов. А наряд для Холли Берри с полупрозрачным лифом и архитектурной юбкой в насыщенном бордовом цвете выделило актрису из толпы других знаменитостей на красной ковровой дорожке церемонии. Имитация голого тела смотрелась дерзко, но очень привлекательно.
2013 год: Дженнифер Лоуренс
Фото: dpa
Дженнифер Лоуренс надела самое дорогое в истории премии платье от бренда Dior стоимостью 4 миллиона евро. Пышный белый наряд, как облако, подчеркивал нежность и женственность актрисы, а бриллиантовая цепь лишь добавила образу изысканности.
2020 год: Рене Зеллвегер
Фото: dpa
Для появления на красной дорожке церемонии прошлого года Рене выбрала асимметричное платье Armani Privе с открытым плечом, расшитое стеклярусом и бисером. Образ был дополнен туфлями Jimmy Choo и крупным кольцом от David Webb из белого золота, платины, горного хрусталя и сапфиров. Рене выглядела просто изумительно! Этот образ считается одним из самых стильных за всю историю «Оскар».
Самый безвкусный наряд премии. 2001: Бьорк
Фото: dpa
В то время как очень удачных нарядов на премии было очень много, откровенных провалов было немного. Поэтому первое место и спустя 20 лет все еще уверенно удерживает Бьорк. В 2001 году на 73-ю церемонию вручения премии «Оскар» Бьорк пришла в платье-лебеде от Marjan Pejoski. Основу наряда представлял прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый блестящими пайетками в произвольном порядке. Сверху на него был нашит лебедь, своей шеей он обвивал шею певицы. Дополнила образ Бьорк сумкой в форме яйца. Наряд можно назвать смелым и эпатажным, однако повторить его и вдохновиться им вряд ли у кого-то получилось.
Фото: globallook, GettyImages
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