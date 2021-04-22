8 культовых образов звезд за всю историю премии «Оскар»: разбираем со стилистом

В то время как очень удачных нарядов на премии было очень много, откровенных провалов было немного. Поэтому первое место и спустя 20 лет все еще уверенно удерживает Бьорк. В 2001 году на 73-ю церемонию вручения премии «Оскар» Бьорк пришла в платье-лебеде от Marjan Pejoski. Основу наряда представлял прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый блестящими пайетками в произвольном порядке. Сверху на него был нашит лебедь, своей шеей он обвивал шею певицы. Дополнила образ Бьорк сумкой в форме яйца. Наряд можно назвать смелым и эпатажным, однако повторить его и вдохновиться им вряд ли у кого-то получилось.