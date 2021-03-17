Джулия Робертс купила старинный викторианский дом в Сан-Франциско

На втором этаже четыре спальни и две ванные комнаты. На третьем этаже находится главная спальня с балконом и потолочным окном с видом на мост «Золотые Ворота» и залив Сан-Франциско.

Два нижних уровня включают в себя смотровую комнату, грязевую комнату со встроенными шкафами, прачечную, гараж на две машины, винную комнату на тысячу бутылок и встроенную ванну для собак. Согласно объявлению, есть также задний дворик и сад.

Брокер выставил недвижимость на сумму 10,25 миллионов долларов в мае 2019 года, а позже снизил цену до 9,65 миллионов долларов в сентябре. Окончательная цена продажи представляет собой 19% скидку от первоначального предложения. Согласно документу, поданному в январе, 52-летняя Робертс закрыла сделку через траст. Ранее она использовала тот же траст для совершения сделок с недвижимостью по всей стране, включая дом на побережье Гавайев, который был продан за 16,2 миллиона долларов в 2016 году.

Робертс стала всемирно известной после фильма «Красотка» в 1990 году, была номинирована на четыре премии «Оскар» и получила награду за лучшую женскую роль в «Эрин Брокович» (2000).