Джулия Робертс купила старинный викторианский дом в Сан-Франциско
Фото: picture-alliance.com
Пятиэтажное здание, спроектированное Сильвеном Шнайттахером (1874–1926), имеет примерно 6 245 квадратных футов жилой площади, включая пять спален и четыре ванных комнаты. Он имеет частичную шиферную крышу, сад, выходящий на север, гараж на две машины и винную комнату на тысячу бутылок.
На главном уровне дома, реконструированном дизайнером интерьеров Джоном Уитманом, есть большое входное фойе со свинцовыми окнами, гостиная, столовая, комната с каминами и кессонными потолками, изысканная кухня с залом для завтрака и барная стойка с раковиной.
На втором этаже четыре спальни и две ванные комнаты. На третьем этаже находится главная спальня с балконом и потолочным окном с видом на мост «Золотые Ворота» и залив Сан-Франциско.
Два нижних уровня включают в себя смотровую комнату, грязевую комнату со встроенными шкафами, прачечную, гараж на две машины, винную комнату на тысячу бутылок и встроенную ванну для собак. Согласно объявлению, есть также задний дворик и сад.
Брокер выставил недвижимость на сумму 10,25 миллионов долларов в мае 2019 года, а позже снизил цену до 9,65 миллионов долларов в сентябре. Окончательная цена продажи представляет собой 19% скидку от первоначального предложения. Согласно документу, поданному в январе, 52-летняя Робертс закрыла сделку через траст. Ранее она использовала тот же траст для совершения сделок с недвижимостью по всей стране, включая дом на побережье Гавайев, который был продан за 16,2 миллиона долларов в 2016 году.
Робертс стала всемирно известной после фильма «Красотка» в 1990 году, была номинирована на четыре премии «Оскар» и получила награду за лучшую женскую роль в «Эрин Брокович» (2000).
Фото: picture-alliance.com
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