63-летняя Шэрон Стоун в мини-шортах и фраке украсила обложку глянца
Фото: Getty Images
Фильмография 63-летней Шэрон Стоун насчитывает более 160 художественных фильмов, шоу и видео. Такому послужному списку может позавидовать любая звезда Голливуда. Тем не менее, Стоун раз за разом в интервью повторяет, что ее карьера складывалась нелегко, а самые большие трудности она испытывала, когда ей «перевалило» за 40.
«Тогда для меня попросту не было ролей», — сокрушалась она в одном из интервью.
В ближайшие годы на экраны выйдет 6 фильмов с участием Шэрон. Кроме того, одна за одной в печать отправляются обложки глянцевых журналов, на которых она позирует.
«Я благодарна, что в своем возрасте могу еще работать моделью», — писала недавно она в соцсетях.
И теперь она вновь украсила собой издание с мировым именем. В мини-шортах и фраке 63-летняя Стоун снялась для французского выпуска журнала Elle.
Стилисты не стали мудрить: сделали ей обычную укладку, а визажисты нанесли нежный нюдовый макияж. Но, несмотря на то, что модель улыбается фотографу, глаза ее выглядят грустными.
Шэрон признавалась, что и сама не сосчитает количество журналов, с которым ей приходилось сотрудничать.
Ранее Шэрон рассказывала, что на съемках «Основного инстинкта» ее обманом заставили принять участие в самой знаменитой сцене, в которую уже десятки лет всматриваются мужчины.
Фото и видео: Instagram Шэрон Стоун, Getty Images, East News, кадры фильмов
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