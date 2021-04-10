63-летняя Шэрон Стоун в мини-шортах и фраке украсила обложку глянца

Фильмография 63-летней Шэрон Стоун насчитывает более 160 художественных фильмов, шоу и видео. Такому послужному списку может позавидовать любая звезда Голливуда. Тем не менее, Стоун раз за разом в интервью повторяет, что ее карьера складывалась нелегко, а самые большие трудности она испытывала, когда ей «перевалило» за 40.

«Тогда для меня попросту не было ролей», — сокрушалась она в одном из интервью.

В ближайшие годы на экраны выйдет 6 фильмов с участием Шэрон. Кроме того, одна за одной в печать отправляются обложки глянцевых журналов, на которых она позирует.