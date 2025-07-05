Федор Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании». Подробности приводит Telegram-канал Sport Baza.

Футболист извинился перед мужчиной, которому причинил ущерб. Инцидент произошел в кафе на Никитской произошел еще 28 мая, когда футболист сборной России отмечал чемпионство своего клуба «Краснодар». У Федора возник конфликт с бизнесменами: спортсмен ударил сначала одного, а затем другого.

Однако затем он все же признал, что поведение было неподобающим: извинился за избиение и выплатил крупную сумму в размере одного миллиона рублей за ущерб.

Кроме того, по данным издания, Смолов был готов увеличить сумму в несколько раз, но лишь в качестве компенсации потерпевшему. Футболист не был готов отдавать незнакомцам 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с инцидентом не попало в сеть.

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