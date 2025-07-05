Уголовное дело будет возбуждено: Сергей Жорин рассказал о последствиях драки Федора Смолова

Адвокат Жорин допустил, что после драки Федора Смолова возбудят уголовное дело. Об этом он рассказал «Страстям».

После случившейся потасовки Федора Смолова и бизнесменов в одном из московских кафе полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сообщали СМИ. Однако, как рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, такая ситуация вполне типична в случаях, когда история еще не стала резонансной.

«Очень часто после драк или потасовок, когда вред здоровью неочевиден, среди потерпевших нет влиятельных лиц, а ситуация не получила общественного резонанса, потерпевшие, даже подав заявление в полицию, в итоге получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причём, к сожалению, зачастую не проводится даже минимально значимая проверка», — рассказал он.

Юрист добавил, что в таких случаях адвокаты обжалуют постановление об отказе в возбуждении дела, а прокуратура поддерживает их.

Жорин заявил, что после того, как история получила широкое освещение в СМИ, дело все же могут возбудить.

«Я считаю, что с высокой долей вероятности уголовное дело всё-таки будет возбуждено. Скорее всего — по статье, связанной с причинением вреда здоровью. Конкретная квалификация будет зависеть от степени вреда, а она устанавливается в рамках судебно-медицинской экспертизы», — объяснил он.

По словам Жорина, дело могут также возбудить в отношении вымогателей, которые требовали деньги со Смолова в обмен на отказ публиковать видео с инцидентом.

«Если Смолов подаст заявление в правоохранительные органы, будет проведена проверка, и если будут установлены лица, которые ему писали, необходимо будет выяснить, кто это был и каков был мотив», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что неизвестные просили у пострадавших забрать заявление из полиции на Федора Смолова.