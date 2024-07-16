«Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой»: как изменилась жизнь братьев Меладзе после СВО

Психолог о личной жизни Валерия и Константина Меладзе

Психолог, коуч личностного роста Лариса Довженко обратила внимание на схожесть сценариев жизни братьев Меладзе. Самый яркий из которых – вторая семья на протяжении многих лет. Как отметила эксперт, работа рядом с красивыми и талантливыми женщинами из группы «ВИА Гра» — это испытание для любого мужчины, и братья Меладзе его не выдержали.

«Мы можем предполагать, что в отношениях с женами появились скука, обязанности, рутина. Все то же самое, что происходит и в других семьях, которые долго вместе. Здесь очень важно обоим партнерам хотеть быть вдвоем долго, прилагать усилия в отношениях и для их сохранения. Но, по всей видимости, этого не произошло, проще было жить с любовницами», – пояснила Довженко.

При этом, как отметила психолог, нынешние женщины братьям также наскучили, поэтому отношения Константина и Веры Брежневой подошли к своему завершению, а слухи о разрыве Валерия с Альбиной Джанабаевой все чаще появляются в СМИ.

«Желания преодолевать трудности вместе с избранницами у братьев Меладзе так и не появилось», – констатировала психолог. В свою очередь психолог Татьяна Василькова напомнила, что муж и жена не являются друг другу кровными родственниками, поэтому браки даже при наличии детей часто распадаются.

По ее мнению, важным аспектом в жизни мужчин в возрасте является интимная близость.

«Потому что никто не любит старость. А мужчина очень просто понимает: он — старик или жеребец. И если эта потребность не закрыта, то, конечно же, он будет искать варианты, как закрыть на стороне», – пояснила Василькова.

Говоря об эмиграции братьев, психолог напомнила выражение «Родина-мать».

«Когда человек хочет поменять страну, он хочет поменять на самом деле маму. Это происходит на неосознанном уровне. Кажется, что какая-то другая страна будет лучше. Как мальчику кажется, что какая-то другая мама лучше, чем его. Тем более здесь идет история о двух братьях, которые рождены одной мамой. И это уже коллективный поиск новой лучшей мамы. Но не приняла та страна, что-то не так, раз хочется обратно. Потому что никакая другая страна и никакая другая женщина не заменит биологической мамы», – заключила специалист.

Жизнь после СВО: развод Константина Меладзе

Константин Меладзе и Вера Брежнева уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Тогда появились слухи о том, что брак дал трещину. Тем более что композитор выпустил совместную песню с еще одной молодой и эффектной артисткой – участницей «Виа Гры» Софией Тарасовой. Композиция называлась «Я один».

В начале октября 2023 года Вера Брежнева подтвердила слухи о том, что они с Константином официально развелись. Певица опубликовала пост в соцсетях, не забыв приурочить его к выходу своего нового альбома. Она начала петь только на украинском языке. Как пишет Kp.ru, причиной разрыва стала не интрижка на стороне, а политика.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера – в Прибалтике», – рассказала продюсер Алина Красная.

Продюсер отметила, что Меладзе развод пошел на пользу. Он попросил влиятельных друзей о помощи и получил новый вид на жительство в России. Но пока Константин ничего не говорит о своем отношении к стране. По слухам, после развода он находится в депрессии. В 2024 году композитор всего дважды публиковал посты в соцсетях, и те были поздравления с днем рождения дочери, а также певицы Аллы Пугачевой.

Жизнь после СВО: исчезновение Валерия Меладзе и крупный скандал

В феврале 2022 года Валерий Меладзе выступил против СВО, что вызвало критику со стороны российских политиков, включая заявления о лишении его гражданства. Позже в соцсетях появилось видео с выступления певца в Дубае, где Валерий за кулисами продолжил начатый кем-то из зрителей украинский националистический лозунг. Общественность была возмущена, начались проверки артиста на финансирование ВСУ. В Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти и мечтает «о примирении братских народов». Но о нем уже стали отзываться, как о «предателе Родины».

После этого концерты Валерия один за другим начали отменять по всей России. У артиста также начались проблемы с бизнесом – в январе счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов. Из-за этого певец стал планировать выступления исключительно за границей. Он анонсировал тур по Германии, выступал в Америке вместе с женой Альбиной Джанабаевой. Охранники были в шоке от зрительниц на концертах артиста, девушки вставали со своих мест и не слушали указания секьюрити, а хотели танцевать.

Не обошлось без трагических событий, в начале 2024 года умер отец братьев Меладзе на 91-м году жизни. За месяц до смерти Шота Меладзе попал в реанимацию из-за осложнений после ковида. Из-за смерти родителя певец перенес запланированные концерты в Казахстане и Узбекистане.

Что касается личной жизни, то исполнитель опровергал слухи о разводе, публикуя снимки с женой. На кадрах Меладзе целовал Альбину, и они выглядели счастливыми. В отличие от брата, Валерий сохранил семью.

Есть ли у Валерия Меладзе шанс на возвращение

В середине июня в СМИ появилась информация о том, что Валерий тайно вернулся в Москву ради корпоратива за 12 миллионов рублей. Очевидцы заметили исполнителя хита «Иностранец» в одном из ресторанов грузинской кухни на Рублевском шоссе в Московской области. Артист ужинал в компании двух неизвестных мужчин.

Также он публично поддержал телеведущего Отара Кушанашвили, когда тот попал в больницу. Валерий, по слухам, перевел два миллиона рублей на лечение шоумена. А после заявил, что хочет «выпить» с ним и готов навестить, когда это будет возможно.

В июле же появилась информация о том, что Валерий Меладзе «открестился от поддержки ВСУ и пообещал родне вернуться в Россию». Как сообщил Telegram-канал Mash, артист обещал близким приехать, так как соскучился по ним и по концертам.

Продюсер о доходах Валерия Меладзе до СВО и после

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как изменились гонорары Валерия Меладзе после начала СВО. Он отметил, что сейчас певец пытается обелиться всеми возможными и невозможными способами, и ищет возможность вернуться в российский шоу-бизнес.

По мнению продюсера, артист имеет все возможности, так как он «старается», а кроме того, его поддерживают коллеги, среди которых продюсер Иосиф Пригожин. Шоу-бизнес разделился на два лагеря – 50% хотят его видеть, а 50% не хотят. Также Дворцов раскрыл гонорары певца.

«До СВО он хорошо зарабатывал, он мог получать 5-7 миллионов рублей за один концерт. После громкого скандала, если его примут на нашей сцене, я уверен, что гонорары его будут значительно меньше, в разы», – пояснил Сергей.

На вопрос о том, будут ли люди ходить на концерты Валерия, продюсер отвечает так:

«Несмотря на то, что он где-то, возможно, оступился, оговорился, поклонники у него все равно есть, конечно они его ждут, ждут его песен. Только ему придется выбирать, либо он остается здесь, либо он будет выступать за границей. Я так пониманию, если он останется здесь, то дорога туда ему будет закрыта», – порассуждал Дворцов.

Продюсер также высказался о жизни Константина Меладзе после СВО.

«Он более закрытый человек. После скандала с Верой Брежневой – расставания и дележки имущества, он ушел в тень. Я уверен, что он больше не появится на российской эстраде, будет работать в тени как продюсер или композитор», – заключил Сергей.

Музыкальный критик о возвращении Меладзе в шоу-бизнес и достойной замене братьям

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что о братьях Меладзе необходимо забыть. По его мнению, время Валерия и Константина навсегда ушло.

«О тех, кто плюет на страну, которая сделала им имя и успех, говорить не нужно. И ходить на их концерты не стоит. О них нужно просто забыть», – поделился критик.

Соседов порассуждал о том, кто мог бы заменить Валерия и Константина Меладзе в российском шоу-бизнесе. По признанию критика, они действительно являются талантливыми артистами, но «талант – не индульгенция от всех грехов». Будут другие звезды, и это – не только люди.

«Сегодня на серьезную арену выходит искусственный интеллект. Возможно, в недалеком будущем артисты уже будут не нужны. Петь всеми возможными голосами будет ИИ. Уже сейчас он это делает лучше многих певцов», – объяснил критик.