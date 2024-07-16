«Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой»: как изменилась жизнь братьев Меладзе после СВО
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Валерий и Константин Меладзе молниеносно ворвались в шоу-бизнес. Этот творческий тандем за годы существования выпустил такие хиты, как: «Красиво», «Салют, Вера», «Сто шагов назад», «Самба белого мотылька», «Сэра», «Небеса» и многие другие. Звездные родственники выступали по всему миру, собирая стадионы и разбивая сердца фанаток. При этом у них богатая не только творческая жизнь, но и личная.
Измены, разводы, внебрачные дети, громкие высказывания, взлеты и падения – все это было в жизни братьев. Как получилось, что одни из самых популярных артистов в российском шоу-бизнесе за короткое время перестали выступать на сцене, столкнулись с проблемами в личной жизни и потеряли любовь в России, читайте в материале сайта «Страсти».
Детство и юность братьев Меладзе
Братья Валерий и Константин Меладзе родились в грузинском городе Батуми. Их родители, Шота Константинович и Нелли Акакиевна Меладзе работали инженерами на нефтеперерабатывающем заводе. В семье также росла младшая дочь Лиана.
Константин появился на свет 11 мая 1963 года, а Валерий – 23 июня 1965 года. Старший сын в детстве был очень тихим ребенком. Несмотря на разные темпераменты, братья всегда были очень дружны.
В возрасте шести лет Константин посмотрел фильм «Полонез Огинского» и захотел учиться в музыкальной школе игре на скрипке. Вместе с ним пошел и Валерий, который во всем старался подражать старшему брату. В ходе прослушивания у Константина не увидели таланта к музыке, зато Валерий оказался обладателем абсолютного слуха. В итоге обоих братьев зачислили в учебное заведение по классу фортепиано. Помимо музыки они увлекались футболом, баскетболом и авиамоделированием.
В старших классах Константин самостоятельно освоил игру на гитаре и начал выступать в составе школьного ансамбля. Получив аттестат, он по настоянию родителей отправился в Москву поступать в медицинский институт, но провалил экзамены и через год уехал в город Николаев, где был зачислен в Кораблестроительный институт имени С.О. Макарова на факультет машиностроения.
После окончания школы к старшему брату присоединился и младший Валерий, он обучался на инженера-механика по судовым энергетическим установкам. После получения диплома он поступил в аспирантуру, однако в науку так и не пошел, посвятив свою жизнь музыке.
Творческий путь: как братья Меладзе обрели популярность
Еще во время учебы в институте будущие звезды российского шоу-бизнеса выступали в составе студенческой группы «Апрель» и даже зарабатывали деньги на своем увлечении. Дела шли так хорошо, что Константин и Валерий приобрели аппаратуру для звукозаписи. На последних курсах старший брат увлекся написанием стихов и музыки, а исполнителем его песен стал Валерий.
В 1988 году братья познакомились с композитором Кимом Брейтбургом, который стал их проводником в мир эстрады. Он пригласил Константина и Валерия в гастрольный тур вместе с группой «Диалог».
Так, в 1989 году братья начали выступать в составе обновленного коллектива, продюсером которого стал Евгений Фридлянд. Валерий был бэк-вокалистом, а Константин играл на клавишных. В 1991 году вышла первая пластинка группы под названием «Посредине мира», после чего братья решили идти дальше самостоятельно.
В 1992 году Валерий дебютировал в качестве сольного исполнителя с песней «Не тревожь мне душу, скрипка» на сборном концерте «Звездный вечер», приуроченном к Олимпиаде в Альбервиле. Композиция, автором которой стал Константин, сразу же стала хитом и принесла братьям всероссийскую славу.
В декабре 1993 года талантливых музыкантов заметила Алла Пугачева и пригласила принять участие в традиционных «Рождественских встречах». Братья Меладзе с радостью согласились и представили свой второй хит – «Лимбо».
В 1995 году вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра», который стал одним из самых продаваемых в России. Окончательно в статусе звезды исполнителя утвердили песни «Посредине лета», «Ночь накануне Рождества» и «Самба белого мотылька». Автором всех хитов стал Константин Меладзе, который предпочитал все эти годы быть в тени младшего брата. При этом он спокойно относился к своей второстепенной роли.
В 2000 году карьера Константина также пошла в гору. Он познакомился с продюсером Дмитрием Костюком, вместе они основали группу «ВИА Гра». Валерий записал с коллективом песни «Притяженья больше нет» и «Океан и три реки» и обеспечил им верхние строчки в хит-парадах. С этого момента талантливого композитора и продюсера Константина Меладзе также узнала вся страна.
В 2001 году Константина пригласили принять участие в создании музыкальной комедии «Вечера на хуторе близ Диканьки». С тех пор он начал работать с Первым каналом в качестве продюсера и стал автором многих новогодних телепроектов.
С каждым годом популярность братьев росла. У Валерия один за другим выходили новые хиты, он принимал участие в топовых телевизионных программах, был наставником в шоу «Голос». Певца удостоили званий заслуженного артиста России и народного артиста Чеченской Республики. Он был успешен и востребован вплоть до февраля 2024 года.
Константин Меладзе с 2009 года большую часть времени проводил в Киеве, продюсировал популярные телевизионные шоу и даже стал членом жюри украинского национального отбора для «Евровидения».
Не забывал он и о российском шоу-бизнесе, продюсируя успешных артистов. Одним из проектов композитора стала певица Полина Гагарина. Пару даже подозревали в романтических отношениях, но слухи не нашли своего подтверждения. Благодаря хитам, написанным Меладзе-старшим, Гагарина оказалась на пике популярности, но затем их тандем распался. Только в 2024 году артистка призналась, что причиной стала женская ревность.
«Наше сотрудничество не понравилось известной всем женщине. Он честно сказал причину. Мы очень всегда были с Костей честны», — разоткровенничалась Полина в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Артистка подчеркнула, что к ее уходу из продюсерского центра Меладзе приложила руку солистка «ВИА Гра» Вера Брежнева.
Личная жизнь Константина Меладзе
В начале своего творческого пути Константин познакомился в Николаеве с Яной Сумм, студенткой юридического факультета и участницей конкурса красоты «Мисс Украина – 1992». Он сделал избраннице предложение на третьем свидании и получил согласие. В 1994 году пара поженилась, в семье родились две дочери, а в 2005 году на свет появился сын, у которого диагностировали аутизм. Яна все свое время посвящала реабилитации ребенка, а Константин стал отдаляться от семьи.
В СМИ все чаще появлялись слухи о многочисленных романах композитора, но Яна была уверена в верности супруга, поэтому не обращала внимание на особое отношение Константина к участнице группы «ВИА Гра» Вере Брежневой. Как позже признавалась Сумм, сомнения стали возникать лишь через несколько лет, поэтому она решила позвонить сопернице и узнать все из первых уст.
«Я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер… Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — вспоминала Сумм о разговоре с Брежневой.
После этого инцидента семья продолжила жить как прежде и казалась образцовой до 2013 года. Яна поддерживала музыканта и даже помогала ему в разных проектах, но однажды на пороге их дома появилась Вера Брежнева.
В то время Константин переживал из-за ДТП, в результате которого погибла 30-летняя девушка. Напомним, что 27 декабря 2012 года в Киевской области внедорожник композитора сбил мать двоих детей. Все произошло в темное время суток. Сразу после ДТП Меладзе вызвал полицию и «скорую», но спасти девушку не удалось. Родственники погибшей претензий к Константину Меладзе не предъявляли. С мужчины сняли все обвинения, так как со стороны водителя нарушений не было. Отмечалось, что девушка выходила из-за маршрутки и не видела автомобиль композитора.
В этой ситуации Константина поддержала Вера Брежнева, она объяснила свой визит его супруге Яне тем, что просто переживает за него.
«Я думаю, она пришла, чтобы выйти из подполья. У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли» Почти 10 лет!» — возмущалась Яна в одном из интервью.
В этом же году после 19 лет совместной жизни Меладзе и Сумм развелись. Яна осталась жить в Киеве, а Константин переехал в Москву с молодой избранницей. При этом он продолжил обеспечивать детей и оплачивать лечение сына.
Две семьи и тайные дети: личная жизнь Валерия Меладзе
Личная жизнь Валерия Меладзе оказалась не менее насыщенной, чем у старшего брата. Свою первую любовь музыкант встретил во время учебы в кораблестроительном институте. Его избранницей стала студентка Ирина Малухина. В 1989 году пара поженилась и получила от государства комнату в семейном общежитии. Счастье молодой пары омрачила трагедия – их первый ребенок скончался через десять дней после рождения, но в 1991 году на свет появилась дочь Инга.
В середине 90-х годов Валерий и Ирина Меладзе внезапно расторгли брак, однако оказалось, что это было сделано для получения артистом московской прописки. В 1998 году исполнитель хита «Иностранец» вновь расписался с Ириной, а через год у них родилась дочь Софья. Еще через три года на свет появилась младшая Арина.
Семья много лет казалась образцовой, однако позже выяснилось, что Валерий Меладзе десять лет жил на две семьи. В 2009 году в СМИ стали появляться слухи о романе артиста с бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой, которую он позднее сделал солисткой в проекте старшего брата «ВИА Гра». Ирина долгое время не верила, что муж ей неверен и не видела в Альбине соперницу.
«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени», – разоткровенничалась Ирина в шоу «Судьба человека».
Обман раскрылся в 2012 году. Оказалось, что во второй семье у Валерия подрастал сын, родившийся в 2004 году. Мальчика назвали Константином в честь брата и дедушки певца. Меладзе публично сделал выбор в пользу Джанабаевой и подтвердил отцовство.
«Степень предательства, раскрывшаяся в одночасье, меня просто срубила», – комментировала тогда семейную драму обманутая Ирина, однако на развод она подавать не спешила.
В итоге официально брак был расторгнут только 2014 году после 25 лет совместной жизни. В этом же году Джанабаева родила второго сына, которого назвали Лука.
Новые браки Меладзе: нашли ли счастье братья
Многих поклонников удивляло, что Альбина Джанабаева на протяжении всего романа с Валерием, а это больше десяти лет, не комментировала личную жизнь. Даже когда правда всплыла наружу, и общественность стала называть артистку «разлучницей», она не давала громких интервью.
Как пишет StarHit, певица и артист сыграли тайную свадьбу в 2014 году. Работающий у Кутузовского ЗАГСа голубятник Дмитрий Кулаков рассказал журналистам, что на церемонии было всего несколько гостей, а сам Валерий выглядел испуганным и даже подумал, что мужчина охотится за эксклюзивными снимками.
Только в 2018 году пара перестала скрываться. Они начали выходить в свет и вместе появились на интервью, в котором рассказали о быте и любви. Оказалось, что они живут в роскошном особняке в Подмосковье. Пишут, что его стоимость – 600 миллионов рублей. В 2021 году у певицы и артиста родилась дочь Агата. Звездные родители даже снимали ролики для соцсетей, показывая будни с маленьким ребенком. Они принципиально отказались от нянь, чтобы наблюдать за всеми важными моментами в жизни малышки.
Пластические операции Валерия Меладзе
59-летний Валерий Меладзе по праву считается одним из самых брутальных артистов отечественной эстрады. Он утверждает, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов, но так ли это на самом деле? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
«Как минимум, он прибегал к фототерапии, эрбиевой шлифовке лица, инъекциям красоты, мезотерапии. Думаю, также он сделал пластику верхних и нижних век. Плюс, на его более ранних фото видно, что в области подбородка и овала лица очень выражена кожно-жировая складка, а на более поздних снимках ее уже нет. Скорее всего, Валерий выполнил липосакцию подбородка и овала лица. Но возможно, это просто эффект от похудения», – сказал эксперт.
При этом доктор Свиридов отметил, что внешность исполнителя хита «Иностранец» не лишена недостатков. В частности, некоторая полнота добавляет певцу возраст, поэтому на некоторых фотографиях Меладзе можно дать даже 62-64 года.
«Но при этом видно, что лицо у него ухоженное, он за собой следит. Плюс, он, как и все артисты накладывает грим, а мелкие недостатки на фото скрывает фотошоп. К тому же, у Валерия деформационный тип лица. То есть, оно плотное, с толстой кожей. За счет этого у него сохраняется ухоженность лица», – пояснил хирург.
Доктор рекомендовал Валерию удалить еще большее количество кожи в области нижних век и сделать липофилинг носослезной борозды.
«Также я бы посоветовал нашему артисту эндоскопическую подтяжку линии бровей и нижней зоны лица вместе с шеей. Если липосакция подбородка все-таки не была проведена, то и ее можно сделать. Все эти операции относятся к безрубцовым, следы от них практически незаметны. А Валерия Меладзе с их помощью можно омолодить на 10 лет. А если он еще и перед этими вмешательствами постарается похудеть, то результат будет лучше и более продолжительным», – заключил специалист.
Константин Меладзе и Вера Брежнева: жизнь без общих детей
Что касается Константина Меладзе и Веры Брежневой, то они поженились в 2015 году в Италии. При этом они жили на три страны, имея шикарную недвижимость в России, виллу в Италии и две квартиры в центре Киева.
Все это время вокруг пары постоянно ходили разнообразные слухи. Чаще всего говорили о тяге композитора к молоденьким певицам. К примеру, когда в группу «ВИА Гра» после участия в популярном шоу пришла молодая блондинка Эрика Герцег. Ее еще прозвали «копией Брежневой». Сама же Вера шутила над слухами, говоря о том, что ее муж успевает вести пять проектов, да еще и «по словам прессы, погуливать с Эрикой». В 2020 году Эрика неожиданно ушла из коллектива, по слухам, из-за того, что на мужа воздействовала Вера. Об этом же говорила Полина Гагарина в недавнем интервью.
За годы брака у супругов так и не появилось общих детей. Хотя Вера признавалась, что мечтает о наследниках. Женщина родила двух дочерей в прошлых союзах – от украинского политика Виталия Войченко и бизнесмена Михаила Кипермана.
Психолог о личной жизни Валерия и Константина Меладзе
Психолог, коуч личностного роста Лариса Довженко обратила внимание на схожесть сценариев жизни братьев Меладзе. Самый яркий из которых – вторая семья на протяжении многих лет. Как отметила эксперт, работа рядом с красивыми и талантливыми женщинами из группы «ВИА Гра» — это испытание для любого мужчины, и братья Меладзе его не выдержали.
«Мы можем предполагать, что в отношениях с женами появились скука, обязанности, рутина. Все то же самое, что происходит и в других семьях, которые долго вместе. Здесь очень важно обоим партнерам хотеть быть вдвоем долго, прилагать усилия в отношениях и для их сохранения. Но, по всей видимости, этого не произошло, проще было жить с любовницами», – пояснила Довженко.
При этом, как отметила психолог, нынешние женщины братьям также наскучили, поэтому отношения Константина и Веры Брежневой подошли к своему завершению, а слухи о разрыве Валерия с Альбиной Джанабаевой все чаще появляются в СМИ.
«Желания преодолевать трудности вместе с избранницами у братьев Меладзе так и не появилось», – констатировала психолог. В свою очередь психолог Татьяна Василькова напомнила, что муж и жена не являются друг другу кровными родственниками, поэтому браки даже при наличии детей часто распадаются.
По ее мнению, важным аспектом в жизни мужчин в возрасте является интимная близость.
«Потому что никто не любит старость. А мужчина очень просто понимает: он — старик или жеребец. И если эта потребность не закрыта, то, конечно же, он будет искать варианты, как закрыть на стороне», – пояснила Василькова.
Говоря об эмиграции братьев, психолог напомнила выражение «Родина-мать».
«Когда человек хочет поменять страну, он хочет поменять на самом деле маму. Это происходит на неосознанном уровне. Кажется, что какая-то другая страна будет лучше. Как мальчику кажется, что какая-то другая мама лучше, чем его. Тем более здесь идет история о двух братьях, которые рождены одной мамой. И это уже коллективный поиск новой лучшей мамы. Но не приняла та страна, что-то не так, раз хочется обратно. Потому что никакая другая страна и никакая другая женщина не заменит биологической мамы», – заключила специалист.
Жизнь после СВО: развод Константина Меладзе
Константин Меладзе и Вера Брежнева уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Тогда появились слухи о том, что брак дал трещину. Тем более что композитор выпустил совместную песню с еще одной молодой и эффектной артисткой – участницей «Виа Гры» Софией Тарасовой. Композиция называлась «Я один».
В начале октября 2023 года Вера Брежнева подтвердила слухи о том, что они с Константином официально развелись. Певица опубликовала пост в соцсетях, не забыв приурочить его к выходу своего нового альбома. Она начала петь только на украинском языке. Как пишет Kp.ru, причиной разрыва стала не интрижка на стороне, а политика.
«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера – в Прибалтике», – рассказала продюсер Алина Красная.
Продюсер отметила, что Меладзе развод пошел на пользу. Он попросил влиятельных друзей о помощи и получил новый вид на жительство в России. Но пока Константин ничего не говорит о своем отношении к стране. По слухам, после развода он находится в депрессии. В 2024 году композитор всего дважды публиковал посты в соцсетях, и те были поздравления с днем рождения дочери, а также певицы Аллы Пугачевой.
Жизнь после СВО: исчезновение Валерия Меладзе и крупный скандал
В феврале 2022 года Валерий Меладзе выступил против СВО, что вызвало критику со стороны российских политиков, включая заявления о лишении его гражданства. Позже в соцсетях появилось видео с выступления певца в Дубае, где Валерий за кулисами продолжил начатый кем-то из зрителей украинский националистический лозунг. Общественность была возмущена, начались проверки артиста на финансирование ВСУ. В Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти и мечтает «о примирении братских народов». Но о нем уже стали отзываться, как о «предателе Родины».
После этого концерты Валерия один за другим начали отменять по всей России. У артиста также начались проблемы с бизнесом – в январе счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов. Из-за этого певец стал планировать выступления исключительно за границей. Он анонсировал тур по Германии, выступал в Америке вместе с женой Альбиной Джанабаевой. Охранники были в шоке от зрительниц на концертах артиста, девушки вставали со своих мест и не слушали указания секьюрити, а хотели танцевать.
Не обошлось без трагических событий, в начале 2024 года умер отец братьев Меладзе на 91-м году жизни. За месяц до смерти Шота Меладзе попал в реанимацию из-за осложнений после ковида. Из-за смерти родителя певец перенес запланированные концерты в Казахстане и Узбекистане.
Что касается личной жизни, то исполнитель опровергал слухи о разводе, публикуя снимки с женой. На кадрах Меладзе целовал Альбину, и они выглядели счастливыми. В отличие от брата, Валерий сохранил семью.
Есть ли у Валерия Меладзе шанс на возвращение
В середине июня в СМИ появилась информация о том, что Валерий тайно вернулся в Москву ради корпоратива за 12 миллионов рублей. Очевидцы заметили исполнителя хита «Иностранец» в одном из ресторанов грузинской кухни на Рублевском шоссе в Московской области. Артист ужинал в компании двух неизвестных мужчин.
Также он публично поддержал телеведущего Отара Кушанашвили, когда тот попал в больницу. Валерий, по слухам, перевел два миллиона рублей на лечение шоумена. А после заявил, что хочет «выпить» с ним и готов навестить, когда это будет возможно.
В июле же появилась информация о том, что Валерий Меладзе «открестился от поддержки ВСУ и пообещал родне вернуться в Россию». Как сообщил Telegram-канал Mash, артист обещал близким приехать, так как соскучился по ним и по концертам.
Продюсер о доходах Валерия Меладзе до СВО и после
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как изменились гонорары Валерия Меладзе после начала СВО. Он отметил, что сейчас певец пытается обелиться всеми возможными и невозможными способами, и ищет возможность вернуться в российский шоу-бизнес.
По мнению продюсера, артист имеет все возможности, так как он «старается», а кроме того, его поддерживают коллеги, среди которых продюсер Иосиф Пригожин. Шоу-бизнес разделился на два лагеря – 50% хотят его видеть, а 50% не хотят. Также Дворцов раскрыл гонорары певца.
«До СВО он хорошо зарабатывал, он мог получать 5-7 миллионов рублей за один концерт. После громкого скандала, если его примут на нашей сцене, я уверен, что гонорары его будут значительно меньше, в разы», – пояснил Сергей.
На вопрос о том, будут ли люди ходить на концерты Валерия, продюсер отвечает так:
«Несмотря на то, что он где-то, возможно, оступился, оговорился, поклонники у него все равно есть, конечно они его ждут, ждут его песен. Только ему придется выбирать, либо он остается здесь, либо он будет выступать за границей. Я так пониманию, если он останется здесь, то дорога туда ему будет закрыта», – порассуждал Дворцов.
Продюсер также высказался о жизни Константина Меладзе после СВО.
«Он более закрытый человек. После скандала с Верой Брежневой – расставания и дележки имущества, он ушел в тень. Я уверен, что он больше не появится на российской эстраде, будет работать в тени как продюсер или композитор», – заключил Сергей.
Музыкальный критик о возвращении Меладзе в шоу-бизнес и достойной замене братьям
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что о братьях Меладзе необходимо забыть. По его мнению, время Валерия и Константина навсегда ушло.
«О тех, кто плюет на страну, которая сделала им имя и успех, говорить не нужно. И ходить на их концерты не стоит. О них нужно просто забыть», – поделился критик.
Соседов порассуждал о том, кто мог бы заменить Валерия и Константина Меладзе в российском шоу-бизнесе. По признанию критика, они действительно являются талантливыми артистами, но «талант – не индульгенция от всех грехов». Будут другие звезды, и это – не только люди.
«Сегодня на серьезную арену выходит искусственный интеллект. Возможно, в недалеком будущем артисты уже будут не нужны. Петь всеми возможными голосами будет ИИ. Уже сейчас он это делает лучше многих певцов», – объяснил критик.