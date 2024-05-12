Полина Гагарина заявила, что Вера Брежнева заставила Константина Меладзе расстаться с ней: никогда не общались

Певица Полина Гагарина заявила, что Вера Брежнева заставила Константина Меладзе расстаться с ней. По словам исполнительницы хита «Спектакль окончен», они с Верой никогда не дружили. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Общественность давно обсуждала скандал, связанный с уходом Полины Гагариной от продюсера. Многие посчитали, что Константина просто приревновала его супруга Вера Брежнева. Ведь Полина всегда была не только очень талантливой, но и красивой. Гагарина старалась не комментировать эту тему, но Надежда Стрелец поинтересовалась, что же случилось на самом деле.

Полина подтвердила, что к окончанию сотрудничества приложила руку Брежнева. Певица заранее знала, что такое случится. При этом она не собиралась налаживать отношения с Верой, чтобы остаться с Меладзе.

«Мы с ней никогда не дружили. Не сложилось. Я, как мне кажется, умею дипломатично общаться с людьми и искать общий язык — это часть моей профессии, но не в этом случае», – заявила Гагарина.

Артистка призналась, что ей было тяжело расставаться с Константином, так как он является автором, который ее тонко чувствовал. Но с ним она общается до сих пор. Ситуация никак не сказалась на их отношениях.

«Мы всегда были с Костей честны друг с другом. Мы дружили и дружим», — заявила она.

СМИ пишут, что Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе. Об этом она сама не раз намекала в соцсетях. Поэтому фанаты выразили надежду, что продюсер снова начнет сотрудничать с Гагариной. Правда, когда это будет – неизвестно. По слухам, мужчина покинул Россию.

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