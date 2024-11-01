«То полоска черная, то полоска белая»: что происходит в жизни Аркадия Укупника
© Starface.ru
Аркадий Укупник появился на российской музыкальной сцене в начале 90-х годов. Благодаря хиту «Я на тебе никогда не женюсь» и поддержке Аллы Пугачевой о нем узнала вся страна, а именитые артисты выстраивались в очередь за хитами молодого композитора. В 2000-х популярность Укупника пошла на спад, но он увлекся написанием музыки для мюзиклов, создал свою студию звукозаписи и продолжал быть частым гостем на телевидении. В 2022 году артист внезапно перестал появляться на светских мероприятиях и исчез из поля зрения СМИ, однако это не помогло ему избежать громких скандалов. О карьере Аркадия Укупника, его зарубежной недвижимости, нападках уехавших артистов и дружбе с иноагентами — в материале сайта «Страсти».
Биография Аркадия Укупника
Аркадий Укупник родился 18 февраля 1953 года на Украине в семье, далекой от музыки. Его отец, Семен Фомич, преподавал математику, а мать, Зинаида Григорьевна – литературу. Настоящая фамилия отца артиста – Окупник, однако, по семейной легенде, во время Великой Отечественной войны (ВОВ) его документы были утеряны, а в новых закралась ошибка в первой букве.
Младшая сестра будущего композитора Маргарита стала учителем младших классов, а вот сам Аркадий выбрал другой путь – его всегда интересовало творчество, поэтому он попросил отдать его в музыкальную школу. Освоив игру на скрипке, Укупник внезапно поступил в Московское высшее техническое училище имени Николая Баумана на специальность «Оборудование и технология сварочного производства». Много лет спустя, Аркадий неоднократно шутил, что от карьеры скрипача его «отвел Господь».
От музыки он в итоге не отказался и параллельно окончил Московское областное музыкальное училище по классу бас-гитары. Играл в студенческой группе под руководством Игоря Бриля и подрабатывал в ресторане. На одном из таких выступлений судьба свела Укупника с Юрием Антоновым, который разглядел в молодом музыканте талант. Исполнитель хита «Под крышей дома твоего» пригласил Аркадия заменить заболевшего гитариста в его ансамбле.
Творческий путь Аркадия Укупника
В 1978 году Укупник поступил на службу в Камерный еврейский музыкальный театр. Он был задействован в постановке под названием «Черная уздечка для белой кобылицы» режиссера Юрия Шерлинга. В этом же спектакле участвовали Лариса Долина и муж Ирины Понаровской, певец Вейланд Род.
В 1983 году Укупник впервые написал песню под названием «Рябиновые бусы», которую исполнила Понаровская. Композиция стала настоящим хитом, и на талантливого композитора обратила внимание сама Алла Пугачева. Для нее Аркадий написал песню «Сильная женщина». Филиппу Киркорову Укупник подарил хит «Милая», Алене Апиной - знаменитую «Ксюшу». Кроме того, Укупник сделал звездой начинающего певца Влада Сташевского, написав для него песню «Любовь здесь больше не живет», которая впоследствии стала хитом на многие годы.
«Я никогда не забуду, как я с кассеткой, с магнитофоном в Кремлевском дворце зашел в гримерку к Пугачевой и Киркорову. Поставил на рояль этот магнитофончик и набренькал: «Милая, милая, милая». Он так переглянулся с Аллой и говорит: «Ну, оставь». И через две недели я услышал записанную песню», — делился воспоминаниями Укупник в одном из интервью.
При этом Аркадий никогда не планировал исполнять песни самостоятельно. Позже он признался, что решающую роль в его сольной карьере сыграла Алла Пугачева. В 1991 году она предложила Укупнику выступить на традиционных «Рождественских встречах» с песней «Фиеста».
Многолетняя дружба музыканта с Пугачевой сохранилась даже после ее скандального отъезда из России. Укупник также поддерживает отношения с ее молодым мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).
В 1993 году вышел в свет дебютный альбом Укупника под названием «Восток — дело тонкое, Петруха». С одноименной песней музыкант стал лауреатом «Песни года». Через год он вновь напомнил о себе хитом «Сим-Сим, откройся!»
Всероссийскую славу Укупнику принесла в 1995 году композиция «Я на тебе никогда не женюсь». Мало кто знает, но на самом деле песня называется иначе - «Свадебный марш одинокого холостяка».
В 2000 году Укупник выпустил последний альбом в своей карьере под названием «Совсем другое кино». После этого он увлекся написанием музыки для мюзиклов и фильмов. Кроме того, Укупник создал студию звукозаписи «Олимпик», которой владеет до настоящего времени.
В 2014 году вместе с саксофонистом Игорем Бутманом он организовал джазовый фестиваль в Латвии. До 2020 года мероприятие ежегодно проходило на Домской площади в центре Риги или в комплексе «Арена Рига».
Известно, что информационную поддержку фестивалю Укупника оказывал местный продюсерский центр, принадлежащий Екатерине Ланской-Сапожниковой, жене экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. В июле 2024 года сайт «Страсти» рассказывал, что 46-летняя Екатерина увлеклась сбежавшим из России актером Артуром Смольяниновым** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сейчас активно занимается продюсированием его музыкальной группы. В соцсетях и на сайте Ланской-Сапожниковой есть фотографии с Укупником, они поддерживают приятельские отношения.
Личная жизнь Аркадия Укупника
Аркадий Укупник был трижды женат и стал отцом троих детей. Первой любовью музыканта была однокурсница Лилия Лельчук. Как признавался Укупник, он сделал предложение в шутку, и уже через несколько дней пара оформила отношения в загсе. В 1980 году у супругов родился первенец – сын Григорий. Однако брак распался, когда мальчику исполнилось 1,5 года. Бывшая жена и сын артиста уже много лет проживают в Германии.
Второй женой Укупника стала Марина Никитина. В 1987 году у пары родилась дочь, которую назвали Юнна. После 14 лет совместной жизни брак распался. Повзрослевшая дочь Укупника сейчас работает режиссером на телевидении. Она призналась журналистам, что не поддерживает связь со знаменитым родственником и не носит его фамилию. Оказалось, что Укупник даже не знаком с внучкой.
«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы», — рассказывала дочь Аркадия Укупника в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
По мнению Юнны, отношения с отцом испортились из-за его третьей супруги Натальи Турчинской, ради которой он и развелся со второй женой.
Как признавался журналистам сам Укупник, он влюбился в девушку, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. И она ответила взаимностью. Наталья владела туристической фирмой, но сразу же оставила работу и согласилась отправиться с Аркадием в гастрольный тур.
После свадьбы молодая жена стала концертным директором Укупника. В 2011 году композитор стал отцом в третий раз – у него родилась дочь София. Супруги отправились рожать в Израиль.
Сваха о личной жизни Аркадия Укупника
С Натальей музыкант познакомился, когда ему было уже 47 лет, а ей всего 30. Женщина родила своего первенца, когда ей исполнился 41 год, а Аркадию было уже 58 лет. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Аркадий Укупник нашел счастье только в зрелом возрасте и сделала прогноз пары на будущее.
«Я не раз говорила, что отцовство в зрелом возрасте благоприятно влияет на мужчин, они наслаждаются им с особым удовольствием, так как не смогли сделать этого со старшими детьми, да и начинают больше времени уделять собственному здоровью, так как хотят как можно дольше наблюдать их взросление и развитие», - сказала Анна.
Как отметила сваха, со стороны видно, что супруги действительно счастливы в браке и, несмотря на грядущий серебряный юбилей, до сих пор вместе.
«Аркадий «девятка» (9,18, 27), родился 18 февраля под знаком свободолюбивого «Водолея». Это люди-рыцари, люди-действия и движения вперед. Как правило, у таких мужчин гармоничные отношения складываются уже в зрелом возрасте, когда накоплен опыт семейных отношений, достигнуты важные жизненные цели, а кризис среднего возраста давно миновал. Укупник абсолютно точно нашел свою женщину в лице Натальи, которая является для него не только любимой женой, но и верным другом», - объяснила специалист.
По мнению Анны Осиповой, разница в 17 лет в этом союзе только во благо. Все дело в том, что творческие люди все немного дети, а когда рядом с Аркадием в лице любимой жены молодая Муза, то этому браку точно ничто не угрожает и с каждым годом он будет становиться только крепче.
Где живет Аркадий Укупник
Аркадий Укупник вместе с семьей поселился в престижной подмосковной Барвихе, где, по заверению артиста, проживает до сих пор. У него в собственности трехэтажный танхаус, на ремонт которого, по признанию Укупника, было потрачено более 700 тысяч долларов (почти 68 млн рублей по текущему курсу -прим. «Страсти»).
При этом своим вторым домом называет трехкомнатную квартиру в латвийской Юрмале. В 2007 году Укупник приобрел апартаменты в многоквартирном доме, расположенном в 50 метрах от моря на станции Майори (Majori). Как признавался артист, для этих целей ему даже пришлось оформить ипотеку, однако долг он быстро погасил.
«Я помню Юрмалу с детства, потому что мои родители любили здесь отдыхать. До сих пор помню, как, будучи ребенком, гуляя с ними по улице Йомас, встретил Аркадия Райкина», — разоткровенничался Укупник в 2018 году в интервью латвийскому изданию.
Как рассказал композитор, его супруга Наталья во время латвийских гастролей увидела по дороге из гостиницы на вокзал высотку в Юрмале и призналась, что мечтает там жить.
«Я взял телефон, позвонил своему приятелю, живущему в Юрмале, и попросил его узнать, есть ли в этом доме свободные квартиры, и когда мы с Натальей уже садились в поезд, зазвонил телефон, и мой товарищ сказал, что в доме есть всего одна последняя квартира на продажу», — вспоминал Укупник историю приобретения заграничной недвижимости.
По признанию композитора, уже через три дня он вернулся из Москвы в Юрмалу и оформил сделку, исполнив мечту любимой женщины.
С юрмальской квартирой у Укупника связано много семейных воспоминаний. Так, он рассказывал, что новорожденную Софию из Израиля привезли не в Москву, а в Латвию.
«Мы, теперь уже втроем, каждое лето проводим в этом удивительном месте. Здесь наш второй дом, Юрмала нас буквально притягивает к себе, время здесь пролетает незаметно», — откровенничал артист в беседе с латвийскими СМИ.
С 2014 года в семье Укупника появилась и еще одна традиция. Ежегодно 1 августа семья устраивает в Юрмале пышный праздник в честь дня рождения дочери Софии, на который приглашает многих известных людей.
После начала специальной военной операции (СВО) появились слухи о том, что Укупник собирается продать свою квартиру в Юрмале, однако он опроверг эту информацию. Композитор признался, что в 2022 году как обычно провел лето в Латвии, после чего закрыл квартиру и уехал.
«Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем», — заявил артист в беседе с mk.ru.
Сайт «Страсти» выяснил, что квартира Аркадия Укупника находится в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams. Стоимость недвижимости здесь в настоящее время составляет от 400 до 650 тысяч евро за 100-190 квадратных метров. Цены варьируются в зависимости от метража и сделанного ремонта. На одном из сайтов по продаже недвижимости отмечается, что 11-этажный дом на 32 квартиры был построен в 2003 году, он расположен в дюнной зоне.
Куда пропал Аркадий Укупник после начала СВО
После событий 2022 года Аркадий Укупник исчез из медийного пространства - он перестал посещать светские мероприятия и появляться на телевидении. При этом продолжал активно работать в России.
В конце 2023 года музыкант стал выходить из тени и вместе с младшей дочерью Соней принял участие в шоу «Дуэты».
В беседе с сайтом «Страсти» на одном из светских мероприятий Укупник сообщил, в последнее время сосредоточен на создании мюзиклов.
«Я пишу в основном мюзиклы в Театре Оперетты. Помимо музыки я плаваю в бассейне, коллекционирую кепки», — поделился он.
К примеру, в 2022 году Укупник написал мюзикл «Князь Серебряный», премьера которого состоялась 26 ноября в Московском театре оперетты, а Академический музыкальный театр успешно гастролирует с постановкой его мюзикла «Ромео vs Джульетта. XX лет спустя».
Скандалы вокруг Аркадия Укупника
В конце июля 2024 года исполнитель хита «Я на тебе никогда не женюсь» неожиданно нашелся в Юрмале и угодил в скандал. Несмотря на то, что музыкант не афишировал свои заграничные поездки, его местонахождение рассекретила уехавшая из России блогер Божена Рынска. В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой был запечатлен автомобиль Porsche Panamera Turbo S синего цвета, припаркованный у продуктового магазина сразу на трех местах для инвалидов. На задней левой двери красовалась наклейка с эмблемой World Jazz Festival. По утверждению Рынски, за рулем сидел лично Аркадий Укупник.
Позже скандальная блогерша показала сообщение, написанное якобы его агентом и женой Натальей. Женщина попыталась оправдаться, заверив, что артист остановился на несколько минут, чтобы высадить пассажира.
«Это дезинформация. Аркадий высадил человека и сразу уехал», - говорится в скрине сообщения из мессенджера.
Рынска же продолжила утверждать, что автомобиль простоял около трех часов. Она постаралась максимально привлечь внимание к инциденту, но при этом назвала Укупника «совершенно безобидным персонажем», который попал под раздачу из-за «парковочного свинства».
О происшествии написали в местных СМИ, дерзкое нарушение ПДД Укупником вызвало большой резонанс. Однако сам композитор никак не отреагировал на ситуацию – он не подтвердил, но и не опроверг, что находился в Латвии и был за рулем этого автомобиля.
Как выяснил сайт «Страсти» из открытых источников, синий Porsche Panamera Turbo S был зарегистрирован в Латвии в 2011 году и проехал почти 60 тысяч километров. Примечательно, что уже после разразившегося скандала люксовая машина была временно снята с регистрационного учета, а госномер сдан в местное ГАИ (CSDD). Не уточняется, с какой целью это было сделано, но, вероятнее всего, таким образом владелец решил сэкономить и избавил себя от необходимости платить налог и страховку в период, когда не использует автомобиль в дорожном движении. Согласно местным законам, собственник может написать заявление и приостановить регистрацию, а через время возобновить и вернуть свои номера.
Любовь семьи Укупника к автомобилям марки Porsche известна давно. В 2013 году в Москве музыкант неправильно припарковался на своем Porsche Panamera и попался на глаза общественникам. За нарушение ПДД Укупника тогда оштрафовали на 3 тысячи рублей. В 2022 году жена композитора Наталья на черном Porshe ехала по Нижней Красносельской улице столицы и сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу на красный свет.
Стоит отметить, что Божена Рынска не первая, кто подставил Аркадия Укупника и раскрыл его местонахождение в недружественной стране. В 2023 году солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иноагентом на территории РФ) в своем блоге рассказал, что случайно встретился с композитором на одной из улиц в Юрмале.
«Здесь приятные воспоминания. Сегодня концерт Максима Галкина.* Встретили Укупника - спрашиваем: идешь? Отвечает: не-е-е-ет, вы что, там меня могут случайно сфотографировать», - иронично отметил музыкант.
Пользователи Сети негативно восприняли откровения Бортника*, заподозрив его в намеренном желании подставить Укупника, так как композитор один из немногих российских артистов, кому удается долгое время «сидеть на двух стульях» и не подвергаться критике.
«Очень по-иноагентски упоминать имена людей, которые не высказывают свою позицию»; «С вами опасно встречаться, Лева*!» - отметили комментаторы.
Съел свой паспорт: какое гражданство у Аркадия Укупника
После скандалов с Укупником за границей в Сети появились предположения, что исполнитель хита «Я на тебе никогда не женюсь» может являться обладателем гражданства Израиля, поэтому беспрепятственно путешествует.
В апреле 2016 года Life.ru со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Аркадия Укупника заметили в посольстве Израиля. Музыкант якобы подал документы на репатриацию - разрешение вернуться на родину и получить гражданство. Супруга знаменитости в разговоре с изданием тогда заявила, что семья действительно собирается на майские праздники в Израиль, но слухи о репатриации не подтвердила.
«Оставаться там не собираемся», - заверила Наталья.
Сам артист о приобретении второго гражданства не заявлял, достоверных сведений об этом нет. При этом он никогда не скрывал своих еврейских корней и любви к Израилю.
На что живет Аркадий Укупник без концертов и удастся ли ему «усидеть на двух стульях»: мнение продюсера
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» отметил, что несмотря на отсутствие Аркадия Укупника на телеэкранах, он является весьма обеспеченным человеком, так как помимо музыки занимается бизнесом.
«Да, у него есть свой бизнес, о котором он не говорит. Это сто процентов, потому что, как правило, у именитых эстрадных артистов за плечами имеются либо недвижимость, либо рестораны или что-то еще. Они отлично зарабатывают помимо концертов», - сказал продюсер.
В качестве примера он привел успешный ресторанный бизнес лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и певца Григория Лепса. Кроме того, продюсер назвал Аркадия Укупника «достойным, лояльным и хорошим мужиком», который не склонен к скандалам. Говоря про инциденты в Юрмале, Дворцов отметил, что композитор мог стать заложником обстоятельств.
«Я не думаю, что ему нужен черный пиар. Он не того уровня, чтобы хайповать, тем более на скандалах. Просто-напросто, он заходит туда, где его не ждут», - выразил уверенность продюсер.
Он также отметил, что общественники не просто так злятся на Укупника, ведь он появляется в недружественных странах, его видят в окружении уехавших артистов, а потом он продолжает выступать и зарабатывать деньги в России.
«Он и вашим, и нашим. Лицемерие, понимаете? Я очень надеюсь, что он облагоразумится и будет на нашей стороне, и не будет сидеть на двух стульях и прыгать, как заяц», - заключил Дворцов.
Ранее он также сообщил сайту «Страсти», что Укупника продолжают приглашать на корпоративы, но редко. При этом гонорары у него могут колебаться от миллиона до трех миллионов рублей за концерт.
*Признан иностранным агентом на территории России
**Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга