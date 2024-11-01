«То полоска черная, то полоска белая»: что происходит в жизни Аркадия Укупника

Аркадий Укупник появился на российской музыкальной сцене в начале 90-х годов. Благодаря хиту «Я на тебе никогда не женюсь» и поддержке Аллы Пугачевой о нем узнала вся страна, а именитые артисты выстраивались в очередь за хитами молодого композитора. В 2000-х популярность Укупника пошла на спад, но он увлекся написанием музыки для мюзиклов, создал свою студию звукозаписи и продолжал быть частым гостем на телевидении. В 2022 году артист внезапно перестал появляться на светских мероприятиях и исчез из поля зрения СМИ, однако это не помогло ему избежать громких скандалов. О карьере Аркадия Укупника, его зарубежной недвижимости, нападках уехавших артистов и дружбе с иноагентами — в материале сайта «Страсти».

Биография Аркадия Укупника

Аркадий Укупник родился 18 февраля 1953 года на Украине в семье, далекой от музыки. Его отец, Семен Фомич, преподавал математику, а мать, Зинаида Григорьевна – литературу. Настоящая фамилия отца артиста – Окупник, однако, по семейной легенде, во время Великой Отечественной войны (ВОВ) его документы были утеряны, а в новых закралась ошибка в первой букве.

Младшая сестра будущего композитора Маргарита стала учителем младших классов, а вот сам Аркадий выбрал другой путь – его всегда интересовало творчество, поэтому он попросил отдать его в музыкальную школу. Освоив игру на скрипке, Укупник внезапно поступил в Московское высшее техническое училище имени Николая Баумана на специальность «Оборудование и технология сварочного производства». Много лет спустя, Аркадий неоднократно шутил, что от карьеры скрипача его «отвел Господь».

От музыки он в итоге не отказался и параллельно окончил Московское областное музыкальное училище по классу бас-гитары. Играл в студенческой группе под руководством Игоря Бриля и подрабатывал в ресторане. На одном из таких выступлений судьба свела Укупника с Юрием Антоновым, который разглядел в молодом музыканте талант. Исполнитель хита «Под крышей дома твоего» пригласил Аркадия заменить заболевшего гитариста в его ансамбле.

Творческий путь Аркадия Укупника

В 1978 году Укупник поступил на службу в Камерный еврейский музыкальный театр. Он был задействован в постановке под названием «Черная уздечка для белой кобылицы» режиссера Юрия Шерлинга. В этом же спектакле участвовали Лариса Долина и муж Ирины Понаровской, певец Вейланд Род.

В 1983 году Укупник впервые написал песню под названием «Рябиновые бусы», которую исполнила Понаровская. Композиция стала настоящим хитом, и на талантливого композитора обратила внимание сама Алла Пугачева. Для нее Аркадий написал песню «Сильная женщина». Филиппу Киркорову Укупник подарил хит «Милая», Алене Апиной - знаменитую «Ксюшу». Кроме того, Укупник сделал звездой начинающего певца Влада Сташевского, написав для него песню «Любовь здесь больше не живет», которая впоследствии стала хитом на многие годы.

«Я никогда не забуду, как я с кассеткой, с магнитофоном в Кремлевском дворце зашел в гримерку к Пугачевой и Киркорову. Поставил на рояль этот магнитофончик и набренькал: «Милая, милая, милая». Он так переглянулся с Аллой и говорит: «Ну, оставь». И через две недели я услышал записанную песню», — делился воспоминаниями Укупник в одном из интервью.

При этом Аркадий никогда не планировал исполнять песни самостоятельно. Позже он признался, что решающую роль в его сольной карьере сыграла Алла Пугачева. В 1991 году она предложила Укупнику выступить на традиционных «Рождественских встречах» с песней «Фиеста».

Многолетняя дружба музыканта с Пугачевой сохранилась даже после ее скандального отъезда из России. Укупник также поддерживает отношения с ее молодым мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

В 1993 году вышел в свет дебютный альбом Укупника под названием «Восток — дело тонкое, Петруха». С одноименной песней музыкант стал лауреатом «Песни года». Через год он вновь напомнил о себе хитом «Сим-Сим, откройся!»

Всероссийскую славу Укупнику принесла в 1995 году композиция «Я на тебе никогда не женюсь». Мало кто знает, но на самом деле песня называется иначе - «Свадебный марш одинокого холостяка».

В 2000 году Укупник выпустил последний альбом в своей карьере под названием «Совсем другое кино». После этого он увлекся написанием музыки для мюзиклов и фильмов. Кроме того, Укупник создал студию звукозаписи «Олимпик», которой владеет до настоящего времени.

В 2014 году вместе с саксофонистом Игорем Бутманом он организовал джазовый фестиваль в Латвии. До 2020 года мероприятие ежегодно проходило на Домской площади в центре Риги или в комплексе «Арена Рига».

Известно, что информационную поддержку фестивалю Укупника оказывал местный продюсерский центр, принадлежащий Екатерине Ланской-Сапожниковой, жене экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. В июле 2024 года сайт «Страсти» рассказывал, что 46-летняя Екатерина увлеклась сбежавшим из России актером Артуром Смольяниновым** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сейчас активно занимается продюсированием его музыкальной группы. В соцсетях и на сайте Ланской-Сапожниковой есть фотографии с Укупником, они поддерживают приятельские отношения.

Личная жизнь Аркадия Укупника

Аркадий Укупник был трижды женат и стал отцом троих детей. Первой любовью музыканта была однокурсница Лилия Лельчук. Как признавался Укупник, он сделал предложение в шутку, и уже через несколько дней пара оформила отношения в загсе. В 1980 году у супругов родился первенец – сын Григорий. Однако брак распался, когда мальчику исполнилось 1,5 года. Бывшая жена и сын артиста уже много лет проживают в Германии.

Второй женой Укупника стала Марина Никитина. В 1987 году у пары родилась дочь, которую назвали Юнна. После 14 лет совместной жизни брак распался. Повзрослевшая дочь Укупника сейчас работает режиссером на телевидении. Она призналась журналистам, что не поддерживает связь со знаменитым родственником и не носит его фамилию. Оказалось, что Укупник даже не знаком с внучкой.

«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы», — рассказывала дочь Аркадия Укупника в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По мнению Юнны, отношения с отцом испортились из-за его третьей супруги Натальи Турчинской, ради которой он и развелся со второй женой.

Как признавался журналистам сам Укупник, он влюбился в девушку, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. И она ответила взаимностью. Наталья владела туристической фирмой, но сразу же оставила работу и согласилась отправиться с Аркадием в гастрольный тур.

После свадьбы молодая жена стала концертным директором Укупника. В 2011 году композитор стал отцом в третий раз – у него родилась дочь София. Супруги отправились рожать в Израиль.