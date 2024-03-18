Сатурн в 9-м доме и опыт общения с троллями: самые необычные требования работодателей

«Страсти» выяснили, какие самые необычные требования к соискателям выдвигают работодатели.

Ежедневно на российских рекрутинговых площадках выкладывают тысячи вакансий. «Страсти» и портал SuperJob изучили самые необычные из них — поверьте, стандартные требования вроде «стрессоустойчивости» или «желания учиться» в них вы не встретите.

Если вы думали, что психолог нужен только живым существам, то вы не видели вакансии «Психолога для автомобилей». За 80 тысяч рублей соискателю придется находить общий язык с авто и объяснять пользу услуг компании для железного коня. Утверждается, что прошедший собеседование кандидат будет работать с автомобилем, оснащенным искусственным интеллектом. В качестве бонуса возможны командировки в Китай или Японию.

Еще одна работа, на которой нужно проявлять заботу о ближних — «Воспитатель поросят». Среди требований к соискателям: игра в догонялки, прятки и веселые старты, кормление поросят из соски, помощь штатному Айболиту.

Животным на рекрутинговых порталах вообще отведены сотни разных вакансий. Например, в Москве разыскивают кота-актера для съемки вирусных роликов. Требование только одно — «высшее кошачье образование, в качестве подтверждения предоставить усы, лапы и хвост».

А в Иваново разыскивали тестировщика изделий для животных. График у питомца, который согласился на эту вакансию, серьезный: с 9.00 до 17.00, 5/2 с понедельника по пятницу. Зато в качестве бонуса обещают регулярные вкусняшки и лакомства, прогулки на свежем воздухе и визиты к ветеринару.

Много вакансий, которые предусматривают наличие мистического опыта у соискателей. Например, телеканал «ЧЕ!» искал «Тайного агента в отдел очень странных дел». Требований к кандидатам прилично: устойчивость к гипнозу и чтению мыслей, не любитель лапши, особенно на уши, в натальной карте Сатурн в 9-м доме, крепкий желудок.

«Наличие сглазов, порчи, а также потомственных ведуний или колдунов в роду будет преимуществом», — сказано в вакансии.

Строительная компания из Ульяновска разместила вакансию «Помощника главного мага в Хогвартс». Фанатам Гарри Поттера придется ассистировать главному магу в повседневных магических делах и помогать в уходе за магическими существами. Среди требований «навыки владения магическими артефактами» и «опыт в общении с троллями и эльфами». Зарплата такого специалиста составит 50 тысяч рублей.

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