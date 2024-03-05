Стихи за 15 млн, стриптизеры и кража тюльпанов: на что идут мужчины ради 8 марта

Близится международный женский день, а значит, мужчины ломают голову, придумывая, что бы подарить своей второй половинке. Спрос на некоторые услуги настолько высок, что в Екатеринбурге к 8 марта не осталось свободных стриптизеров. Об этом рассказал администратор одного из местных агентств.

По словам мужчины, пятиминутное выступление жиголо из-за дефицита кадров может стоить до 10 тысяч рублей.

«На 7 — 8 марта уже нет людей, все заняты. Возможно, есть свободные танцоры на 9 марта, но это нужно обсуждать», — рассказал он.

Если всех стриптизеров в Екатеринбурге уже разобрали, то цветы в городе еще можно найти — 4 марта стало известно о краже 1,5 тонн букетов, которые из Москвы направлялись в Челябинск, Омск и Новосибирск. До конечных точек они не доехали из-за мошенников, подделавших накладные во время погрузки. Неизвестные продали все цветы бизнесменам из Екатеринбурга за 500 тысяч рублей — в три раза меньше реальной стоимости товара.

Горячий водитель и молчаливые свидания

Есть в Сети и необычные предложения услуг на 8 марта. Так, в редакцию «Страстей» обратился мужчина, который предлагает услугу «личного поэта на 365 дней». «Всего» за 15 миллионов рублей девушка ежедневно в течение года будет получать по стихотворению. В качестве бонуса автор идеи передаст вам все права на свои творения, обещает сделать верстку и издать эксклюзивную книгу с автографом.

«Автор потратит гонорар на благотворительность и решение жилищного вопроса», — сказано в предложении.