Стихи за 15 млн, стриптизеры и кража тюльпанов: на что идут мужчины ради 8 марта
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Близится международный женский день, а значит, мужчины ломают голову, придумывая, что бы подарить своей второй половинке. Спрос на некоторые услуги настолько высок, что в Екатеринбурге к 8 марта не осталось свободных стриптизеров. Об этом рассказал администратор одного из местных агентств.
По словам мужчины, пятиминутное выступление жиголо из-за дефицита кадров может стоить до 10 тысяч рублей.
«На 7 — 8 марта уже нет людей, все заняты. Возможно, есть свободные танцоры на 9 марта, но это нужно обсуждать», — рассказал он.
Если всех стриптизеров в Екатеринбурге уже разобрали, то цветы в городе еще можно найти — 4 марта стало известно о краже 1,5 тонн букетов, которые из Москвы направлялись в Челябинск, Омск и Новосибирск. До конечных точек они не доехали из-за мошенников, подделавших накладные во время погрузки. Неизвестные продали все цветы бизнесменам из Екатеринбурга за 500 тысяч рублей — в три раза меньше реальной стоимости товара.
Горячий водитель и молчаливые свидания
Есть в Сети и необычные предложения услуг на 8 марта. Так, в редакцию «Страстей» обратился мужчина, который предлагает услугу «личного поэта на 365 дней». «Всего» за 15 миллионов рублей девушка ежедневно в течение года будет получать по стихотворению. В качестве бонуса автор идеи передаст вам все права на свои творения, обещает сделать верстку и издать эксклюзивную книгу с автографом.
«Автор потратит гонорар на благотворительность и решение жилищного вопроса», — сказано в предложении.
Желающие прокатиться с ветерком на 8 марта могут заказать услугу личного водителя — 2 часа поездки обойдется в 4600 рублей. В компании обещают предоставить «профессионального горячего водителя», музыку на выбор и подарок.
Есть и услуги, которые предоставляют обычные мужчины. Расценки в этой категории сильно разнятся. Так, молодой человек по имени Никита готов за 30 тысяч рублей провести день в компании девушки молча, сделать массаж за 50 тысяч рублей и подарить новый айфон за 15 тысяч рублей. Айфон, при этом, оплачивает потенциальная клиентка Никиты.
Есть варианты с ценами куда демократичнее — мужчина по имени Фатих обещает за 50 рублей поплакать рядом с собой, за 300 рублей встретить девушку на авто. Из необычных услуг молодого человека: «развить абстрактно пространственное и системное мышление» за 108 рублей или «создать примерную семью и воспитать сообразительных детей» за бесценок.
Более традиционные варианты, которые многим уже поднадоели, тоже актуальны. Например, ростовые куклы Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Артура Пирожкова за 15-минутное выступление запрашивают 5900 рублей. Для любителей живых выступлений — трио мексиканских музыкантов с маракасами и гитарами за 10-минутное выступление просят 13 тысяч рублей.
Для тех мужчин, кому лень думать над форматом праздника, есть специальное агентство, которое обещает организацию «идеального свидания». За 25 тысяч рублей обещают учесть все пожелания заказчика, подобрать эксклюзивную локацию, концепцию свидания и дополнить все это «увлекательными играми и практиками, чтобы добавить веселья и взаимодействия в ваш опыт».