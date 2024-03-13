В Турции отменили фестиваль уехавшей из России рок-группы «Би-2»

Музыкальный фестиваль уехавшей из России рок-группы «Би-2» в турецком городе Кемер отменили. Мероприятие должно было пройти с 24 по 29 апреля в отеле Marti Myrа.

«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группы.

Причину отмены мероприятия представители артистов не назвали. При этом в публикации подчеркивается, что существуют «объективные причины», по которым музыканты не могут приехать в Турцию.

Билеты с проживанием на музыкальный фестиваль «Каникулы с Би-2» стоили от 289 до 379 тысяч рублей. На него пригласили в отель Алекса Дубаса и Максима Виторгана — их назначили ведущими мероприятия.

При этом представители группы заверили, что в марте состоятся концерты в Вильнюсе, Лондоне, Дублине и Варшаве.

Напомним, музыканты группы «Би-2» были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Почти неделю они провели в центре временного содержания иммиграционной полиции. В итоге артистов депортировали в Израиль.

17 февраля в Дубае должен был пройти концерт группы. Однако внезапно мероприятие отменили. Что стало причиной для этого — не уточняется.