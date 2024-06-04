Переезд в США и отказ от публичной жизни: что случилось с Александром Цекало

Жизнь Александра Цекало за последние пять лет круто изменилась — в 2019 году артист переехал в США, позже он перестал общаться со своими коллегами и даже успел продать недвижимость в России. Сейчас о Цекало практически ничего не слышно — он не появляется в соцсетях и не общается с поклонниками. Что происходит в жизни артиста, выяснили «Страсти».

Переезд в США и новая молодая жена

В 2018 году Александр Цекало разводится с младшей сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушко. Уже спустя год Цекало встречает в США модель из Казахстана Дарину Эрвин. Девушка на 31 год младше возлюбленного, но это не мешает им сыграть свадьбу.

Сразу после торжества, Цекало переезжает жить в Америку. Такого поступка не поняли многие коллеги артиста, в том числе и те, кто когда-то близко с ним дружил.

«К сожалению, мои коллеги по „Прожекторперисхилтон“ влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть», — рассказывал Цекало.

Заработки в России и продажа недвижимости

Несмотря на отъезд, Александр Цекало продолжает зарабатывать в России. Он является учредителем семи компаний, которые в основном занимаются производством фильмов, сериалов и телепрограмм. Основную прибыль, согласно открытым данным, Цекало получает с продюсерской компании «Среда». Организация за 2023 год показала 3,9 млрд рублей доходов. Чистая прибыль составила 907 млн рублей.

Другие компании, например, ООО «Среда и Ко», за 2023 год, согласно открытым данным, заработала 112 млн рублей.