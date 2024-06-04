Переезд в США и отказ от публичной жизни: что случилось с Александром Цекало
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Жизнь Александра Цекало за последние пять лет круто изменилась — в 2019 году артист переехал в США, позже он перестал общаться со своими коллегами и даже успел продать недвижимость в России. Сейчас о Цекало практически ничего не слышно — он не появляется в соцсетях и не общается с поклонниками. Что происходит в жизни артиста, выяснили «Страсти».
Переезд в США и новая молодая жена
В 2018 году Александр Цекало разводится с младшей сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушко. Уже спустя год Цекало встречает в США модель из Казахстана Дарину Эрвин. Девушка на 31 год младше возлюбленного, но это не мешает им сыграть свадьбу.
Сразу после торжества, Цекало переезжает жить в Америку. Такого поступка не поняли многие коллеги артиста, в том числе и те, кто когда-то близко с ним дружил.
«К сожалению, мои коллеги по „Прожекторперисхилтон“ влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть», — рассказывал Цекало.
Заработки в России и продажа недвижимости
Несмотря на отъезд, Александр Цекало продолжает зарабатывать в России. Он является учредителем семи компаний, которые в основном занимаются производством фильмов, сериалов и телепрограмм. Основную прибыль, согласно открытым данным, Цекало получает с продюсерской компании «Среда». Организация за 2023 год показала 3,9 млрд рублей доходов. Чистая прибыль составила 907 млн рублей.
Другие компании, например, ООО «Среда и Ко», за 2023 год, согласно открытым данным, заработала 112 млн рублей.
После переезда в США, Цекало вместе с женой зарегистрировали там несколько компаний — с 2019 года артист открыл четыре фирмы и в одной из них — D
NA — стал директором. Аббревиатура, вероятно, расшифровывается как Дарина & Александр. Чем конкретно занимается организация, неизвестно.
На фоне неплохих доходов с российских компаний, Цекало в 2024 году продал роскошный особняк на Рублевском шоссе. Журналисты сообщали, что недвижимость удалось продать за 430 миллионов рублей. При этом сделка проходила без участия артиста.
Отметим, что Александр Цекало уже долгое время не появляется на российском телевидении — последний раз он снимался в шоу «Прожекторперисхилтон» в 2017 году, а после ушел в продюсирование сериалов для онлайн-платформ. У Цекало нет соцсетей, а совместные снимки Дарьи Эрвин и Александра Цекало не так давно исчезли из блога супруги.
«Пик популярности прошел»: продюсер Дворцов рассказал, вернется ли Цекало на ТВ
По мнению продюсера Сергея Дворцова, Цекало с головой ушел в бизнес в США. Сейчас ему не интересно возвращение на экраны в качестве ведущего.
«Цекало сейчас полностью ушел от публичности, потому что у него в США недвижимость, он является там бизнесменом. Он зарабатывает достаточно неплохие деньги для Америки. Все, что касается телевидения, я не уверен, что ему это надо. Его пик популярности прошёл. Он выжал из себя все что мог как артист, ведущий и шоумен», — рассказал он.
При этом надеяться на скорое возвращение артиста в Россию тоже не стоит, заявил Дворцов.
«Я не уверен, что он вернётся. И если он вернётся, то лет через пять, а может быть и больше. И то, только ради своих родственников и друзей», — добавил он.
Продюсер также заявил, что Цекало может готовить свой проект для американского телевидения.
Музыкальный критик и продюсер Бабичев заявил, что Цекало сменил специальность
Евгений Бабичев считает, что Александр Цекало окончательно ушел в продюсерскую деятельность. Он рассказал, что практически во всех проектах, с которых начинал шоумен, он являлся продюсером.
«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — рассказал он.
Бабичев добавил, что Цекало переключился на продюсерскую работу после того, как понял, что это приносит гораздо больше денег.
«Вся творческая биография — по ней явно видно, что ему комфортнее находиться за кулисами, подсчитывая деньги после того, как проект оказался успешным. Это мы видим уже по киноиндустрии, которой он занимается. Например, сериал „Метод“ — он был продан на Netflix. Попробовав это раз очень трудно вернуться в прежнее русло. Сейчас я оцениваю возврат Цекало на отечественное телевидение как минимально возможное», — подчеркнул эксперт.
Ранее мы писали о том, что жена Цекало впервые объяснила, зачем удалила все фото с ним из соцсетей.