Жена Цекало впервые объяснила, зачем удалила все фото с ним из соцсетей

Супруга продюсера и шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила, почему решила удалить из соцсетей совместные фото с мужем. Ее слова приводит Super.

Известно, что после свадьбы Цекало вместе с избранницей переехал в США, вследствие чего пропал из медийного поля и лишь изредка появлялся в микроблоге жены. При этом недавно Дарина удалила из соцсетей все те немногие снимки с 63-летним шоуменом, чем спровоцировала слухи о расставании.

Тем не менее в комментарии Super блогерша поспешила опровергнуть эту информацию.

«Мы просто хотим иметь более приватную личную жизнь», - заявила она.

Кроме того, журналисты поинтересовались у Эрвин, как звездный супруг относится к откровенным фото в ее микроблоге. Однако девушка предпочла не отвечать на этот вопрос.

Напомним, Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Южной Корее, после чего переехала в США. Уже многие годы девушка проживает в Лос-Анджелесе, где занимается живописью. В 2018 году блогерша познакомилась с Александром Цекало, а через год пара официально узаконила свои отношения. Эрвин младше супруга на 30 лет.

Ранее певец Сергей Минаев признался, что пел за Цекало в кабаре-дуэте «Академия».