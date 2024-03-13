«Кто-нибудь напишет письмо»: Лолита заявила, что боится новых жалоб после того, как стала ведущей премии МУЗ-ТВ

Лолита боится новых жалоб после объявления ее в качестве ведущей премии МУЗ-ТВ. Об этом стало известно «Страстям».

13 марта на пресс-завтраке руководство МУЗ-ТВ объявило о подготовке к очередной музыкальной премии телеканала. Среди прочего, были объявлены ведущие премии. Ими стали Клава Кока, Владимир Маркони, Лолита и Лера Кудрявцева. Имя еще одного ведущего организаторы держат в секрете.

По словам Лолиты, она не ожидала, что ее пригласят на премию.

«Я вообще женщина в черном. 2,5 месяца без работы говорят о том, что лексикон потерян. В последнее время я работаю за еду, здесь меня тоже угощают. Я привыкла стричь кусты и не знаю, как у меня получится постичь микрофон в очередной раз. Я буду заниматься речью», — заявила она.

Певица пошутила, что в свойственной ей манере будет вести премию.

«Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как и требует премия. Потому что хоть один человек 60 лет должен соответстовать тому, что называют „трендами за 60“. Я буду единственным скучным пятном», — посмеялась она.

Лолита поблагодарила гендиректора канала Захара Бабина «за смелость». Однако певица высказала сомнение касательно того, дойдет ли она в итоге до сцены.

«Не знаю, реально ли я стану ведущей, не получится ли так, что вдруг кто-нибудь напишет письмо и скажет: „Уберите бабушку со сцены“. И это меня не обидит, потому что я согласна быть зрителем на своей лавочке у себя дома», — добавила она.