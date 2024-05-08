В минувшее воскресенье прошел финал пятого сезона шоу «Маска». «Страсти» рассказывают о победителе проекта и о том, оправдал ли сезон ожидания телезрителей.

Маски-финалисты

В финал проекта попали четыре маски: Змей Горыныч, Кот, Енот и Бабочка. Уже в полуфиналах зрители начали предполагать, кто же может скрываться под этими костюмами. И выяснилось, что большинство предположений сбылись.

Под масками Змея Горыныча скрывались три комика из Comedy Club: Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин. Змей Горыныч занял четвертое место.

Третье место взяла Бабочка — под этой маской скрывалась певица Люся Чеботина.

В финальное голосование вышли Кот и Енот. Члены жюри решили первой раскрыть маску Кота — под ней пряталась Ани Лорак. А вот под маской Енота скрывалась победительница пятого сезона Севиль из группы Artik&Asti.

Критика зрителей

Сразу же после выхода финала соцсети проекта заполонили фанаты Змея Горыныча. Многие комментаторы отметили, что жюри незаслуженно отдали последнее место юморным и задорным ребятам из Comedy Club.

«Горынычи классные и заслужили быть на 1−2 месте!!! И мне было дико обидно, что их отодвинули на 4 место только из-за гендерной принадлежности», — написала одна из зрительниц в официальной группе шоу.

Именно тем, что участниц-девушек нужно пропустить вперед, объяснили свое решение поставить на четвертое место Змея Горыныча практически все члены жюри.

«Было бы наверное справедливо и честно, если бы они, девчонки, разыграли право победителя между собой», — рассказывал на финале Филипп Киркоров.

Некоторые фанаты шоу заявили, что члены жюри намеренно продвигали знакомых артисток вперед — поэтому основной неожиданностью для многих стало то, что за первое место боролись маски не Енота и Змея Горыныча, а Енота и Кота. Напомним, Филипп Киркоров близко общается с Ани Лорак.

«Бабочка и Кот выше Горынычей?! Серьезно?! Отвратительно. Подружек только продвигаем. Шоу скатилось. Не нужен 6 сезон. Дно пробито», — написала зрительница Виктория в соцсетях проекта.

Мнение о финале продюсера Сергея Дворцова

«Страсти» поговорили с продюсером Сергеем Дворцовым о том, считает ли он финал справедливым. Эксперт признался, что Севиль заслуженно победила, но допустил, что в победе могут быть замешаны коррупционные схемы.

«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которых может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», — рассказал он.

По словам Дворцова, создателям шоу нужно прислушиваться к мнению зрителей. Он посоветовал приглашать в шоу больше узнаваемых знаменитостей.

«Мой совет продюсерам — шоу можно было подать в другом контексте и брать более аппетитных артистов первого эшелона, не молодых. Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху», — заявил он.

Что же касается интриги, продюсер согласился с тем, что еще до выхода финала многое было понятно зрителям.

«Можно сказать одно — им оставшиеся интриги нужно было дотянуть до самого конца. А они раньше времени вскрыли какие-то детали, которые я считаю, как продюсер, стоило бы придержать до конца. Подать на десерт», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Юлия Сумачева подвела итоги пятого сезона шоу «Маска» и назвала самый сложный костюм.