Неожиданный или очевидный финал пятого сезона «Маски»: кто оказался победителем шоу
© Кадр из шоу «Маска» на НТВ
В минувшее воскресенье прошел финал пятого сезона шоу «Маска». «Страсти» рассказывают о победителе проекта и о том, оправдал ли сезон ожидания телезрителей.
Маски-финалисты
В финал проекта попали четыре маски: Змей Горыныч, Кот, Енот и Бабочка. Уже в полуфиналах зрители начали предполагать, кто же может скрываться под этими костюмами. И выяснилось, что большинство предположений сбылись.
Под масками Змея Горыныча скрывались три комика из Comedy Club: Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин. Змей Горыныч занял четвертое место.
Третье место взяла Бабочка — под этой маской скрывалась певица Люся Чеботина.
В финальное голосование вышли Кот и Енот. Члены жюри решили первой раскрыть маску Кота — под ней пряталась Ани Лорак. А вот под маской Енота скрывалась победительница пятого сезона Севиль из группы Artik&Asti.
Критика зрителей
Сразу же после выхода финала соцсети проекта заполонили фанаты Змея Горыныча. Многие комментаторы отметили, что жюри незаслуженно отдали последнее место юморным и задорным ребятам из Comedy Club.
«Горынычи классные и заслужили быть на 1−2 месте!!! И мне было дико обидно, что их отодвинули на 4 место только из-за гендерной принадлежности», — написала одна из зрительниц в официальной группе шоу.
Именно тем, что участниц-девушек нужно пропустить вперед, объяснили свое решение поставить на четвертое место Змея Горыныча практически все члены жюри.
«Было бы наверное справедливо и честно, если бы они, девчонки, разыграли право победителя между собой», — рассказывал на финале Филипп Киркоров.
Некоторые фанаты шоу заявили, что члены жюри намеренно продвигали знакомых артисток вперед — поэтому основной неожиданностью для многих стало то, что за первое место боролись маски не Енота и Змея Горыныча, а Енота и Кота. Напомним, Филипп Киркоров близко общается с Ани Лорак.
«Бабочка и Кот выше Горынычей?! Серьезно?! Отвратительно. Подружек только продвигаем. Шоу скатилось. Не нужен 6 сезон. Дно пробито», — написала зрительница Виктория в соцсетях проекта.
Мнение о финале продюсера Сергея Дворцова
«Страсти» поговорили с продюсером Сергеем Дворцовым о том, считает ли он финал справедливым. Эксперт признался, что Севиль заслуженно победила, но допустил, что в победе могут быть замешаны коррупционные схемы.
«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которых может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», — рассказал он.
По словам Дворцова, создателям шоу нужно прислушиваться к мнению зрителей. Он посоветовал приглашать в шоу больше узнаваемых знаменитостей.
«Мой совет продюсерам — шоу можно было подать в другом контексте и брать более аппетитных артистов первого эшелона, не молодых. Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху», — заявил он.
Что же касается интриги, продюсер согласился с тем, что еще до выхода финала многое было понятно зрителям.
«Можно сказать одно — им оставшиеся интриги нужно было дотянуть до самого конца. А они раньше времени вскрыли какие-то детали, которые я считаю, как продюсер, стоило бы придержать до конца. Подать на десерт», — заключил он.
Ранее мы писали о том, что продюсер Юлия Сумачева подвела итоги пятого сезона шоу «Маска» и назвала самый сложный костюм.