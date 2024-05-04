На НТВ подвели итоги пятого сезона шоу «Маска» и назвали самый сложный костюм

Генеральный продюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева назвала самый требовательный костюм шоу. Об этом стало известно «Страстям».

5 мая на НТВ состоится финал пятого юбилейного сезона шоу «Маска». Нераскрытыми остались четыре маски: Бабочки, Енота, Змея Горыныча и Кота. Пока фанаты программы гадают, кто может скрываться под костюмами, генеральный продюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева рассказала, что довольна итогами пятого сезона проекта.

«Удалось реализовать практически всё, что задумывалось. Конечно, для меня развитие сезона и то, как артисты снимали маски, было как всегда сюрпризом. Мне казалось, что всё должно было сложиться совсем иначе, но маска, как я говорю, сама себя продюсирует, поэтому всё случилось так, как случилось», — рассказала она.

«Страсти» поинтересовались у Юлии Сумачевой, кто из участников пятого сезона был самым капризным. Продюсер рассказала, что самым сложным костюмом, с точки зрения работы, стал Змей Горыныч.

«Слово „капризный“ достаточно сложное. Наверное, лучше сказать требовательный. С точки зрения подготовки к выступлениям много времени ушло на работу со Змеем Горынычем. Горынычи каждый раз хотели что-то подготовить, до выступления обязательно должен был быть стендап, требовался различный реквизит, их часто переодевали. В общем, было очень много разных деталей», — объяснила она.

Полный материал о самых тяжелых и легких костюмах шоу, а также секретах популярности «Маски» читайте по ссылке.