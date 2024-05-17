Наташа Королева внезапно пропала с телеэкранов — сразу несколько ее выступлений вырезали из эфира. Правда ли, что певицу «отменили» и причем здесь мать Королевой?

Невнятная позиция и вынужденный отдых: причины и последствия гонений на Королеву

Сначала выступление певицы пропало из концерта, посвященного 50-летию со дня строительства БАМа. А потом на праздничном концерте в честь Дня победы Королева исполнила свой хит «Толькой ты не умирай», но и он пропал из телеэфира.

Сама Королева никак не комментировала цензуру, но стоит отметить, что певица до этой ситуации редко высказывалась об СВО. Положение Королевой ухудшалось еще и из-за того, что она оказалась между двух огней: своей матери Людмилы Порывай, которая выступала в поддержку Украины и мужа Сергея Глушко, поддерживающего Россию.

«Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. В данный момент происходит трансформация всего миропорядка», — рассказывала певица в августе 2023 года.

Уже после того, как выступления Королевой вырезали из трансляций, в прессе появилось заявление певицы о волонтерах, которые «помогают в трудное время». Выяснилось, что комментарий записывался перед концертом в честь 9 мая, но появился в Сети гораздо позже.

«Это люди, которые не жалеют своего времени и сил. В них нуждаются, у них просят помощи. От своих коллег, которые часто ездят на Донбасс, я знаю, что волонтёрская помощь — самая эффективная и самая долгожданная», — рассказала она.

В личном блоге Королева продолжает хранить молчание. Журналистам удалось выяснить, что сейчас артистка улетела из Москвы вместе с мужем на отдых в Минеральные воды. Певица остановилась в оздоровительном санатории, в котором есть специальные программы борьбы со стрессом.

«На двух стульях не получается сидеть»: продюсеры о бойкоте Королевой на ТВ

По мнению продюсера и концертного директора Сергея Дворцова, Королева после начала СВО и публичных заявлений ее матери оказалась под угрозой отмены.

«Ее мама стояла на двух путях: либо оставаться на территории России, либо уезжать к себе на Украину. Но, как мы знаем, на двух стульях не получается сидеть одновременно», — рассказал он.

Дворцов напомнил, что вся семья певицы является медийной, а потому внимание публики приковано и к мужу Королевой, и к ее матери. Продюсер также рассказал, что знаменитость позволяла неаккуратные высказывания в сторону России.

«Она немножечко оступилась словесно и в одном из интервью она сказала неправильные слова в отношении нашей страны. Все, что она говорила — все запоминается», — объяснил он.

Продюсер Павел Рудченко, напротив, не считает, что причиной цензуры в отношении Королевой были неправильные слова певицы о России или СВО.

«Не могу так говорить, что начались какие-то гонения на Королеву. Возможно, ее песня выбивалась из концерта. Возможно тематика песни или сама песня была не согласована. И из-за этого редакторы могли ее просто вырезать», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин поддержал Королеву после того, как ее номер вырезали из эфира.