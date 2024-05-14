«Цирк какой-то»: Пригожин назвал причину бойкота Наташи Королевой

Выступление певицы Наташи Королевой вырезали сразу из эфира двух концертов в Кремле. Артистка расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. Певицу решил поддержать и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин недоумевает, почему Королеву дважды убрали из эфира. Его это потрясло до глубины души.

«Это просто, честно, уже поперек горла стоит. Казалось бы, 21 век на дворе — век новых технологий. Уже почти никто ни от кого не зависит. Все равно цирк какой-то — два раза убирают. Зачем зовете, если вырезаете?», — цитирует его mk.ru.

По словам продюсера, секрет успеха Королевой — в труде. Он отметил, что она давно выступает на сцене с богатым репертуаром. Артистка до сих пор исполняет песни, написанные Игорем Николаевым. Также Пригожин назвал знаменитость не скандальной, а комфортной, «прекрасной девчонкой».

Возможной причиной исключения певицы из трансляции концертов стало то, что она сидит в жюри на другом канале, считает продюсер.

Ранее мы писали, что певица Азиза столкнулась с такой же проблемой, как и ее коллега Наташа Королева. Оказалось, что ее тоже вырезали из телевизионной версии концерта. Произошло это во время юбилейного вечера Ильи Резника.