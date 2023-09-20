Коллеги поддержали актрису Милославскую после свадьбы Петрова с другой девушкой
© Starface.ru
Коллеги актрисы Стаси Милославской поддержали ее после свадьбы Александра Петрова на другой женщине. Слова поддержки высказали актриса Анна Богомолова и актер Роман Евдокимов.
Они посетили премьеру сериала ИВИ «Лада Голд» в ресторане «Яръ».
Богомолова заявила, что в ситуации, когда актер Петров встречался с Милославской более трех лет и внезапно женился на малознакомой девушке, она поддерживает Милославскую. Отвечая на вопрос, на чьей она стороне, Богомолова сказала: «Я тут не могу встать на чью-то сторону. Я, конечно, за Стасю, в любом случае. Стасю я знаю, и Стася мне очень нравится, Сашу я не знаю и не знаю всех их внутренних моментов».
По словам актрисы, отношение к Петрову после случившегося не изменилось. «Мне как-то абсолютно ровно», - призналась Богомолова.
Она назвала Милославскую «невероятно талантливой и красивой женщиной». «Я думаю, все у нее будет просто замечательно. Она сильная и справится с любыми трудностями. А дальше, посмотрим, жизнь покажет», - сказала актриса.
Пришедший на премьеру актер Роман Евдокимов был немногословен. Комментируя расставание Милославской и Петрова, он заявил: «Стася молодец. Вот все, что я могу вам сказать».
На вопрос, кого он поддерживает, актер сказал: «Я ни на чьей стороне».
Ранее сообщалось, что свадьба 34-летнего Петрова и 22-летней девушки могла быть фейковой. Молодые люди познакомились на улице и через несколько встреч поженились.