Коллеги поддержали актрису Милославскую после свадьбы Петрова с другой девушкой

Коллеги актрисы Стаси Милославской поддержали ее после свадьбы Александра Петрова на другой женщине. Слова поддержки высказали актриса Анна Богомолова и актер Роман Евдокимов.

Они посетили премьеру сериала ИВИ «Лада Голд» в ресторане «Яръ».

Богомолова заявила, что в ситуации, когда актер Петров встречался с Милославской более трех лет и внезапно женился на малознакомой девушке, она поддерживает Милославскую. Отвечая на вопрос, на чьей она стороне, Богомолова сказала: «Я тут не могу встать на чью-то сторону. Я, конечно, за Стасю, в любом случае. Стасю я знаю, и Стася мне очень нравится, Сашу я не знаю и не знаю всех их внутренних моментов».

По словам актрисы, отношение к Петрову после случившегося не изменилось. «Мне как-то абсолютно ровно», - призналась Богомолова.

Она назвала Милославскую «невероятно талантливой и красивой женщиной». «Я думаю, все у нее будет просто замечательно. Она сильная и справится с любыми трудностями. А дальше, посмотрим, жизнь покажет», - сказала актриса.