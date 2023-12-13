Исполнитель хита «Ода нашей любви» рассказал о конкуренции с Биланом и об участии в группе «Банд'Эрос»
© личный архив Владимира Солдатова
Трек «Ода нашей любви» знаком чуть ли не каждому, кто в нулевые смотрел музыкальные телепередачи, слушал радио или передавал песни с телефона на телефон по Bluetooth. Он стал абсолютным хитом группы Т9 и, в частности, музыканта и автора Владимира Солдатова. В музыкальных чартах композиция ещё только выстрелившего коллектива соревновалась с работами многих хитмэйкеров отечественной эстрады, как, например, Belive me Димы Билана, с которой он выступал на Евровидении. Также трек стал визитной карточкой нашумевшего российского сериала «Ранетки» и привлек к группе внимание многих российских звезд, одной из которых оказалась Юлия Савичева. Но, несмотря на все это, Т9 распалась, а Солдатов ушел в свободное плаванье.
Со временем Владимир попал в группу «Банд'Эрос», с которой хоть и сложились отношения, но по истечению контракта закончились. Теперь Солдатов занимается сольным проектом и с недавнего времени наслаждается семейной жизнью, о чем рассказал в большом интервью для сайта «Страсти».
Как вам пришла идея создать музыкальную группу? Почему вы не захотели начать творческий путь в одиночку?
Группа Т9 изначально называлась Soul inc. Я хотел организовать хип-хоп фестиваль в университете Кино и Телевидения, в котором тогда учился. Занимался поиском участников, так как хотелось сделать это масштабно. В итоге с участниками этого фестиваля Мариной и Максимом решили создать группу, записали несколько треков, всем все нравилось, и мы продолжали работать в коллективе.
Кто из звезд того времени выразил вам респект после успеха композиции «Ода нашей любви»?
До успеха композиции «Ода нашей любви» нам выразила респект группа Krec. Мы познакомились с ними в клубе «Пятница», показали нашу музыку, они выразили респект, и после этого мы несколько раз выступали у них на разогреве.
Как вы думаете, имел бы трек «Ода нашей любви» такой же успех без привязки к нашумевшему сериалу «Ранетки»?
Я думаю, что трек и так попал бы в какой-нибудь сериал того времени, так как композиция была самой ротируемой на всех радиостанциях России в 2008 году. Трек играл также и в сериале «Клуб».
Почему в названии песни используется слово ода — столь нехарактерное для хип-хоп жанра? Связана ли с этим какая-нибудь история?
В названии звучит слово «Ода», потому что поэтичность, с которой я подхожу к текстам, всегда имеет место. Спасибо моим учителям по русскому языку и литературе.
Как вы можете объяснить феномен песни «Ода нашей любви»? Почему она имела и имеет такую популярность?
Популярность песни связана с тем, что в то время был популярен стиль RnB. Все связанные с этим стилем варианты исполнения, в том числе успех группы Krec. На этой волне появилось много различных групп. Большинству нравились романтичные песни. Трек «Ода нашей любви» искренний, доступный для восприятия, красиво написанный, в меру сложный текст, в плане метафор. Мы попали в самое сердце слушателей, так как песня была написана на основе реальных отношений.
Кому был посвящен текст песни «Ода нашей любви»? Сколько вы работали над его созданием?
Текст был написан за 40 минут, пока я ехал с работы. Он был посвящен моей бывшей девушке, с которой на тот момент у нас были отношения. С девушкой мы разошлись еще до популярности трека.
С кем в музыкальном рейтинге вам приходилось состязаться за обладание премией Муз-ТВ и «Золотого граммофона»?
На премии Муз-ТВ мы состязались с треком Believe me Димы Билана, с которым он выступал на Евровидении. На «Золотом Граммофоне» мы продержались в чартах нужное количество недель и получили премию. Впоследствии он стоял на нашей студии, где еще, помимо нас, находилась школа танцев. Так вышло, что «Золотой Граммофон» украли, так как он стоял на виду у всех, в свободном доступе вместе с кубками школы танцев.
Каким образом вы написали музыкальную тему для сериала «Молодежка»? Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с телеканалом СТС.
Мой бывший продюсер был музыкальным продюсером этого сериала. Пришел заказ на песню для «Молодежки», так мы и записали трек для сериала.
Поступали ли вам еще подобные предложения от других телеканалов? В каких сериалах мы ещё могли бы вас услышать, помимо «Молодежки» и «Ранеток»?
Предложениями от других телеканалов занимался мой бывший продюсер, в какой-то момент мы перестали взаимодействовать, поэтому не могу сказать.
Расскажите о сотрудничестве с Юлией Савичевой. Какая исполнительница в работе и обычной жизни?
Юлия Савичева и Максим Фадеев заинтересовались фитом с рэперами, мы подходили по формату. Так и сделали ремейк на ее хит «Корабли». Получилась хорошая работа, красивый клип. Мы снимали в высохшем Аральском море — это было шикарно.
Почему распался ваш коллектив Т9?
Коллектив распался, так как мы были неопытными и разными, как лебедь, рак и щука. У каждого были свои приоритеты, свои желания в развитии проекта.
Расскажите о вашем творческом периоде в группе «Банд'Эрос».
Группа «Банд’Эрос» — это коллектив профессионалов. Группа до сих пор выступает на крупных мероприятиях, хиты до сих пор качают. Я рад, что попал в этот коллектив. Многому научился. Я почувствовал свой уровень именно в этой группе и понял, каким артистом хочу быть.
Как вы оказались в музыкальном коллективе?
В 2014 распалась группа Т9. Спустя несколько месяцев, весной мне приходит сообщение от знакомой, которая была в хороших отношениях с коллективом. «Банд’Эрос» в тот момент искали нового участника в группу, я был одним из претендентов.
Как быстро влились в него — были ли конфликты, недопонимания?
Ситуации были разные, так как все творческие, все разные. Недопонимания — это нормально.
Почему вы покинули группу «Банд'Эрос»?
Контракт с группой подходил к концу, и было принято решение запускать свой сольный проект, к которому я очень давно шел.
Расскажите о вашем новом сольном проекте.
Проект SOLDATOV — долгожданный, сольный проект. Это то, к чему я иду уже 20 лет. Уникальный проект, я хочу сделать то, что еще никто не делал в России. Впереди много работы, собрана большая заряженная команда для реализации проекта SOLDATOV. Мы хотим привнести в культурно-социальную жизнь людей что-то новое, яркое, интересное, понятное.
Не так давно вы женились на девушке, с которой были знакомы 13 лет. Как протекает ваша семейная жизнь? В какой момент вы решились сделать предложение?
Мы действительно знакомы уже 13 лет. В отношениях мы 5 лет. Это самый мой близкий и родной человек — мой партнер, мой директор. Мы очень похожи, но при этом разные, что помогает нам дополнять друг друга. Предложение я сделал очень традиционно. К нам в гости приехал ее папа. У нас был праздничный стол, и когда до меня дошла очередь говорить тост — я сделал предложение руки и сердца.
Вы и ваша супруга очень похожи. В СМИ был ряд публикаций, где вас даже называют близнецами. Как вы достигли такого эффекта, и в чем его смысл?
Мы нашли друг друга, прошли непростой путь. Самое главное — постоянная работа над собой, над отношениями. Человек не может перманентно находиться в одном состоянии, нужно постоянное движение.
Как легче писать музыкальные композиции — будучи одному или теперь, когда есть семья?
Писать новые композиции и легко, и сложно одновременно. Сложно быть человеком, который постоянно пропускает через себя все вокруг, чтобы писать текста от сердца, чтобы в них что-то вкладывать. Иметь талант недостаточно, нужна постоянная работа. Целая вселенная внутри тебя, которая создает кучу смыслов, которые ждут своего момента, чтобы воплотиться в полноценную песню.
Не смущает ли вас, что успех композиции «Ода нашей любви» больше вашего личного?
Композиция «Ода нашей любви» — и есть мой личный успех, так как я ее написал, и она стала суперхитом.
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