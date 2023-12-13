Исполнитель хита «Ода нашей любви» рассказал о конкуренции с Биланом и об участии в группе «Банд'Эрос»

Трек «Ода нашей любви» знаком чуть ли не каждому, кто в нулевые смотрел музыкальные телепередачи, слушал радио или передавал песни с телефона на телефон по Bluetooth. Он стал абсолютным хитом группы Т9 и, в частности, музыканта и автора Владимира Солдатова. В музыкальных чартах композиция ещё только выстрелившего коллектива соревновалась с работами многих хитмэйкеров отечественной эстрады, как, например, Belive me Димы Билана, с которой он выступал на Евровидении. Также трек стал визитной карточкой нашумевшего российского сериала «Ранетки» и привлек к группе внимание многих российских звезд, одной из которых оказалась Юлия Савичева. Но, несмотря на все это, Т9 распалась, а Солдатов ушел в свободное плаванье.

Со временем Владимир попал в группу «Банд'Эрос», с которой хоть и сложились отношения, но по истечению контракта закончились. Теперь Солдатов занимается сольным проектом и с недавнего времени наслаждается семейной жизнью, о чем рассказал в большом интервью для сайта «Страсти».

Как вам пришла идея создать музыкальную группу? Почему вы не захотели начать творческий путь в одиночку?

Группа Т9 изначально называлась Soul inc. Я хотел организовать хип-хоп фестиваль в университете Кино и Телевидения, в котором тогда учился. Занимался поиском участников, так как хотелось сделать это масштабно. В итоге с участниками этого фестиваля Мариной и Максимом решили создать группу, записали несколько треков, всем все нравилось, и мы продолжали работать в коллективе.

Кто из звезд того времени выразил вам респект после успеха композиции «Ода нашей любви»?

До успеха композиции «Ода нашей любви» нам выразила респект группа Krec. Мы познакомились с ними в клубе «Пятница», показали нашу музыку, они выразили респект, и после этого мы несколько раз выступали у них на разогреве.

Как вы думаете, имел бы трек «Ода нашей любви» такой же успех без привязки к нашумевшему сериалу «Ранетки»?

Я думаю, что трек и так попал бы в какой-нибудь сериал того времени, так как композиция была самой ротируемой на всех радиостанциях России в 2008 году. Трек играл также и в сериале «Клуб».

Почему в названии песни используется слово ода — столь нехарактерное для хип-хоп жанра? Связана ли с этим какая-нибудь история?

В названии звучит слово «Ода», потому что поэтичность, с которой я подхожу к текстам, всегда имеет место. Спасибо моим учителям по русскому языку и литературе.