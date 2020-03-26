Тест: персик или курага — какой реальный возраст вашей кожи

Биологический возраст зачастую не совпадает с хронологическим. Этот факт не вызывает сомнений. Чаще всего мы выглядим сильно моложе своих лет, а с развитием косметологии и появлением антивозрастной косметики процесс старения кожи существенно замедлился. Морщины, гиперпигментация, покраснения – при правильном уходе об этих проблемах можно забыть надолго. И тогда цифры в паспорте действительно превратятся всего лишь в цифры, ведь вы хорошо выглядите и прекрасно себя чувствуете. Но бывает и наоборот. Пройдите наш тест и узнайте, истинный возраст своей кожи.