Тест: любовь или наваждение – насколько вы одержимы косметикой?

Все женщины хотят быть красивыми, молодыми и яркими. Поэтому каждый месяц косметические компании предлагают нам все новые средства, а визажисты представляют новые техники макияжа. От такого разнообразия трендов и брендов легко растеряться (и даже немного сойти с ума). Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы одержимы косметикой.