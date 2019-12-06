От мини с пайетками до макси с пышными рукавами: как выбрать платье для новогодней ночи по знаку зодиака

Женщины-Скорпионы умеют соблазнять. У них непростой характер, а эмоции порой зашкаливают, но от этого окружающим, которые пытаются наладить с ними контакт, становится интереснее. Покорять гостей любой новогодней вечеринке Скорпиону помогут комбинации, усыпанные пайетками, платя с декором из перьев, и макси с декольте.

Важное дополнение к любому образу – подходящий аромат. Сделать правильный выбор для себя или в подарок поможет парфюмерный гороскоп Passion.ru.