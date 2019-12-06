От мини с пайетками до макси с пышными рукавами: как выбрать платье для новогодней ночи по знаку зодиака
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Архивы пресс-служб
Что бы вы ни предложили Стрельцам – они поддержат вас в любой авантюре. Энергичность, жажда приключений и азарт – их характерные черты. Готовьтесь: с ними придется перемещаться с вечеринки на вечеринку! Представительницам знака стоит сделать ставку на комфорт и элегантность, совместив лаконичные шифоновые платья свободных силуэтов с максимально яркими аксессуарами.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Фото: Архивы пресс-служб
Женщина-Козерог напором идет к поставленным целям и достигает своего, независимо от сферы. Иногда они чрезмерно саркастичны – за словом в карман не полезут. Многие люди находят их сложными, и отчасти это так. Но лишь потому, что у Козерогов, как правило, есть целый список требований к окружающим. Главное для них – держать марку, подчеркивая имидж женственными, но сдержанными образами. Рекомендуем обратить внимания на классику, разбавленную акцентами и трендовыми деталями – неброскими нитями люрекса, абстрактными принтами или «драматичными» рукавами.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Фото: Архивы пресс-служб
Свободолюбивые и творческие – это о Водолеях. Им важно иметь возможность выражать себя и свои мысли, да так, чтобы окружающий мир принимал их мимолетные идеи и молниеносно принятые решения. Для них – целая палитра самых разнообразных цветов: от нежных пастельных до насыщенных ягодных. А кроме того – необычные формы и силуэтные модели.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Фото: Архивы пресс-служб
Рыбы – представительницы «двойных» знаков. Они нередко идут на поводу у перемен своего настроения, обладают богатым воображением, которое порой смешивается с реальностью. Представительницы этого знака будто бы живут в своем фантазийном мире и обижаются, когда окружающие отказываются исполнять свои роли по их предписаниям. Женщина-Рыбы – мечтательница, которой к лицу все оттенки стихии: от темной синевы морских глубин до насыщенной бирюзы, дополненной мерцанием пайеток.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Архивы пресс-служб
Харизмы у Овнов хоть отбавляй: для того, чтобы покорять окружающих и завоевывать сердца им совершенно не обязательно надевать яркие платья, длина которых стремится к минимуму. Строить праздничный образ представительницам знака рекомендуют вокруг нежного гипюра, воздушных полупрозрачных тканей и сияющего люрекса.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Архивы пресс-служб
Тельцы ищут гармонию во всем, поэтому проводят четкие границы между разными стилями и правилами дресс-кода. Родившимся под этим знаком важно чувствовать себя «в своей тарелке», поэтому и в выборе наряда лучше оттолкнуться от формата мероприятия. Беспроигрышные и универсальные варианты – однотонные и максимально лаконичные модели длины миди, но с акцентом на асимметрию и роскошные ткани.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Архивы пресс-служб
Близнецов часто обвиняют в непостоянстве, что характерно для всех «двойных» знаков. Это – вечные дети, которых порой трудно понять, но очаровывают они моментально. При выборе платья для вечеринки настроение может подсказать им самые разнообразные вариации: от «хищных» принтов и экстремальных мини до нарядов с акцентными деталями в духе викторианской эпохи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Архивы пресс-служб
Раки восприимчивы к мнению окружающих, но все обиды всегда держат в себе. Эти скрытные натуры не подадут вида внешне, даже если внутри у них настоящая буря. Они выражают свои эмоции другими способами – саморазвитием, творчеством или ярким стилем в одежде. Правда, выбором они нередко могут шокировать: от сдержанных цветов и консервативных фасонов они смел переходят к ультракороткой длине и максимальному блеску.
Лев (23 июля – 22 августа)
Фото: Архивы пресс-служб
Львам всегда удается найти свое место под солнцем благодаря своей напористости, умению очаровывать и уверенности в себе. Для них – минимум 15 минут славы, а в идеале – окружать себя ею всю жизнь. В фокусе их внимания непременно окажутся пайетки, многоярусные фатиновые платья и роскошный шелк.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Фото: Архивы пресс-служб
Девы отличаются строгостью, рациональность и практичностью, поэтому идеальное платье для них – то, что можно носить и после праздника. В наступающем году звезды советуют представительницам знака выбирать сердцем, а не умом. И в этом им помогут коктейльные мини-платья с блестками, асимметричные миди и эффектные комбинации.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Фото: Архивы пресс-служб
Весы всегда находятся в поисках гармонии, но одна чаша, как правило перевешивает, и в какую сторону – неизвестно. Идеальное платье для них – то, что легко подстраивается под новые идеи образов. Полихромность, графичные и абстрактные принты, контрасты – все это открывает весам возможность выбирать, экспериментировать с обувью и аксессуарами, а главное – быстро подстраиваться под резкую смену решения.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Фото: Архивы пресс-служб
Женщины-Скорпионы умеют соблазнять. У них непростой характер, а эмоции порой зашкаливают, но от этого окружающим, которые пытаются наладить с ними контакт, становится интереснее. Покорять гостей любой новогодней вечеринке Скорпиону помогут комбинации, усыпанные пайетками, платя с декором из перьев, и макси с декольте.
Важное дополнение к любому образу – подходящий аромат. Сделать правильный выбор для себя или в подарок поможет парфюмерный гороскоп Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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