Стрельцам – элегантный парфюм, Козерогам – чувственный: как выбрать идеальный зимний аромат по знаку зодиака
Особое значение будут иметь не только личные предпочтения девушки, но и ее черты характера, что во многом определяется временем рождения и знаком зодиака. Не секрет, что романтичная барышня будет чувствовать себя некомфортно в ореоле агрессивного и насыщенного аромата – такой скорее подойдет яркой девушке с активной жизненной позицией. Редакция Passion.ru обратилась за помощью к профессиональному астрологу Ларисе Верчиловой, чтобы совместно изучить какие парфюмерные новинки зимы подойдут разным знакам зодиака согласно звездным рекомендациям.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму:Стрельцы – обычно энергичные, жизнерадостные и активные. Именно такой мы представляем современную бизнес-леди, которой по плечу любая трудность. Она расправляется с ними играючи, с улыбкой, казалось бы, не прилагая особенных усилий. Даже если ее на пути встречаются серьезные проблемы, дамы-стрельцы их легко перенесут благодаря своему врожденному оптимизму. Они очень любят свободу и независимость, обожают путешествовать, узнавать что-то новое. Это достаточно интеллектуальный знак, который получает удовольствие и от обучения и от учительства. И эта зима станет идеальным временем для развития карьеры Стрельца, в делах женщинам, рожденным под этим знаком, будет сопутствовать удача. Однако им нужно ограничивать себя в гастрономических удовольствиях, чтобы не избежать внезапных проблем со здоровьем.
Идеальный парфюм этой зимы для Стрельцов – Kalan от Parfums de Marly – элегантный и сильный аромат, который обжигает ярко-красным пламенем и пленяет своим изяществом. Это подлинная квинтэссенция истинного аристократизма XXI века. И это отличный вариант для Стрельцов, ведь неизвестно, где женщина, обладающая жаждой узнать больше нового, окажется завтра – на торжественном вечере, в лекционной аудитории или на яхте на другом конце мира. Сам запах очень необычен – в нем присутствуют нотки мокрого асфальта и жасмина.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму:одно из ключевых качеств женщины-Козерога – целеустремленность. Она прекрасно осознает свои возможности, готова добиваться высоких целей и знает, что нужно сделать, чтобы получить желаемое. Многим мужчинам они могут показаться непреступными, однако все дело в том, что они знают, чего хотят от жизни. Если кавалер не соответствует требованиям Козерога, она не обратит на него внимания, так как очень серьезно относится ко всему, во что верит и что делает. Это прагматичные женщины, прекрасно справляющиеся с бизнесом и руководством. Этой зимой Козерогам, определенно, будет везти в делах сердечных, а вот во взаимоотношениях с коллегами стоит быть поосторожнее и следить за тем, что и как вы говорите, чтобы избежать недоразумений.
Идеальный парфюм этой зимы для Козерогов:такой сильной и целеустремленной личности, как Козерог, подойдет новый аромат Splendida Magnolia Sensuel от Bvlgari, который точно станет модной новинкой холодного сезона. Воспевающей красоту чувственной магнолии, он будет точно соответствовать вашей натуре. Аромат раскрывается постепенно, медленно и тягуче, оставляя после себя загадочный шлейф.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Водолеи – необычные, бесшабашные, свободные духом натуры. Они умеют дружить, как правило, у них очень широкий круг общения. Такая подруга всегда придет на помощь и утешит в трудную минуту. Открытость и коммуникабельность Водолеев сочетается с их отличным чувством юмора, желанием показать себя, креативностью и самостоятельностью. Очень часто они находят себя в творческих профессиях, и это неудивительно: Водолей – это знак реформаторства, изобретений, нововведений. Этой зимой представительницам этого знака зодиака стоит сохранять спокойствие и здравомыслие. Поиск внутренней гармонии – вот ваша главная цель на зиму.
Идеальный парфюм этой зимы для Водолеев:Atomic Rose Initio из коллекции Carnal Blends бренда Initio Parfums Privés– это отличный вариант именно для творческой натуры. В ольфакторной пирамиде парфюма присутствует молекула Гедион, стимулирующая участки головного мозга, отвечающие за чувство влечения и креативность. Поэтому новинка Initio действительно способна вызывать притяжение. Невесомый, но очень яркий, нежный, но властный – именно такой аромат станет идеальным выбором Водолеев на зиму.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Рыбы по праву считаются одними из самых загадочных представительниц зодиакального круга – их также называют таинственными мечтательницами. У них утонченная и нежная натура. Женщинам, рожденным под этим знаком зодиака, нравится, когда о них заботятся и оберегают. Не слишком решительные, они очень часто теряют возможности и шансы, но при этом стремятся к достатку, комфорту, а также личному идеалу. Среди их достоинств – это эмоциональная чуткость, гармоничность, эмоциональная гибкость и эмпатия. Они милы, гармоничны и элегантны. Эта зима станет для Рыб временем любви: несмотря на холода, вокруг них будет множество ярких и интересных мужчин, которые будут бороться за их сердце.
Идеальный парфюм этой зимы для Рыб:девушкам-Рыбам достаточно сложно подобрать подходящую парфюмерную композицию. Однако обратите внимание на аромат French Lover от бренда Frederic Malle. Благодаря уникальной композиции аромата масло семян ангелики, ветивер и кедр, безупречно сочетающиеся с флорентийским ирисом, подарят той, которая будет носить этот аромат дополнительный заряд женственности и утонченности, что всегда нелишне, когда речь идет о делах сердечных.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: с Овна начинается зодиакальный круг, поэтому нет ничего удивительного, что женщины этого знака очень энергичные, яркие, желающие быть впереди всех, покорять новые вершины и сердца мужчин. Они, как только что вспыхнувший и разгорающийся огонь, могут быть очень импульсивными, эмоциональными и экспрессивными. Их жизнь редко бывает серой и скучной, скорее, наоборот – они всегда наполнены яркими красками, а если интересных событий не происходит, Овны готовы создавать их самостоятельно. Эта зима станет для представительниц этого знака временем дел любовных, а не рабочих. На первом фронте все будет развиваться наилучшим образом, а на втором – стоит слегка ослабить вожжи и отложить заключение серьзных сделок до весны.
Идеальный парфюм этой зимы для Овнов:лучший выбор – Be Delicious от DKNY. Это аромат, на создание которого парфюмеров вдохновил Нью-Йорк, один из самых амбициозно настроенных мегаполисов в мире. Непосредственность и соблазн, невинность и чувственность, простота и элегантность – это идеальный аромат для такой целеустремленной женщины, как Овен, которая уверена в своей красоте и сексуальности и точно не позволит кому-то сомневаться в этом.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму:женщины, рожденные под этим знаком зодиака, твердо стоят на ногах – их нельзя назвать романтичными особами, они отменные хозяйки, которые стремятся к гармоничной и спокойной жизни. Они обаятельны и радушны, очень доброжелательно настроены к другим людям, а еще гостеприимны. Но не стоит думать, что Тельцы – скучные домохозяйки: они тщательно следят за своим внешним видом, и в любое время будут выглядеть идеально. Эта зима для Тельцов – время преумножения капитала и постоянного сохранения самообладания как в делах сердечных, так и в рабочих.
Идеальный парфюм этой зимы для Тельцов:У Тельцов хороший вкус – очень изысканный и избирательный. Он распространяется на все, в том числе – на выбор парфюма. Отдайте предпочтение Peony и Blush Suede Jo Malone London – это нежный, но одновременно стойкий аромат. Парфюм достаточно сложный, но в то же время, очень гармоничный и продуманный – он запоминается после первого использования и поможет вам блистать, а его элегантный флакон станет дополнительным украшением дома.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Близнецы – само воплощение стихии воздуха. Они очень легки в общении, обаятельны, дружелюбны. Обладают гибким умом и острым языком, всегда подвижны и коммуникабельны. Информация и знания – это главная ценность для них, поэтому не удивляйтесь, если при первой же встрече узнаете много нового из совершенно разных сфер. Близнецов называют вечно юными – и неважно, сколько лет этой даме по паспорту, ведь она покорит собеседника своей живостью и непосредственностью. Зима – время спокойствия для Близнецов, их жизнь будет активной, но по всем фронтам все будет спокойно, хотя в разгар холодов возможны морозы.
Идеальный парфюм этой зимы для Близнецов:легкий аромат La Petite Robe Noir ma Robe от Guerlain станет отличным выбором для Близнецов. Это кокетливый и ненавязчивый парфюм как ничто другое отражает их характер. У Близнецов двойственная и переменчивая натура – производитель советует отдавать предпочтение этим духам тем, кто еще не определился с любым запахом, ведь он по-разному раскрывается на коже. Наслаждайтесь нотками бергамота, жасмина, миндаля и розы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Раки – это очень глубокие, тонко чувствующие и романтические натуры, обладающие хорошим восприятием. Все происходящее они пропускают через себя, у них очень хорошая интуиция. Это эталон женственности и материнства, они умеют создать прекрасную атмосферу в доме – именно в такое жилище будет хотеться возвращаться. А еще Раки бывают очень ранимыми из-за своей чувствительности. Все, чем они себя окружают – это женственные, гармоничные предметы. И даже при выборе духов придерживаются этого правила. Этой зима для Раков станет временем, когда действует правило «сколько поработаешь, столько заработаешь», все их достижения будут прямопропорциональны затраченным усилиям.
Идеальный парфюм этой зимы для Раков: остановите свой выбор на очень романтичном варианте, символизирующем свободу, – Libre от YSL Beauty. Это глубокий и многоуровневый запах, который в любую погоду зарядит хорошим настроением и подарит немного тепла, он постепенно раскрывается на коже и подойдет для любого мероприятия.
Лев (23 июля – 22 августа)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму:Львам покровительствует Солнце, поэтому они с рождения чувствуют себя в центре внимания и наслаждаются им. Они смотрят на жизнь с оптимизмом, а еще эти дамы – неутомимые соблазнительницы. Жизнерадостные, яркие, притягательные и в некоторой мере властные, эти женщины руководствуются только своими желаниями и готовы добиваться любой жизненной цели. И действительно – преграды как будто расступаются перед их напором. Такие девушки с легкостью добиваются руководящих постов, однако зимой их внимание будет сосредоточено вовсе не на карьере, а на личных взаимоотношениях. Настроение в эти холодные месяцы у них будет переменчивое.
Идеальный парфюм этой зимы для Львов: отдайте предпочтение запаху L’Interdit Eau de Toilette от одного культового бренда Givenchy. Этот запах покоряет с первых же нот – он торжественен для сильного и стойкого характера, подойдет тем, кто готов отстаивать свои позиции, совершать подвиги, купаться в лучах внимания. Аромат призывает нарушить правила – с ним запретное уходит, оставляя эхо волнующих эмоций, а острые ощущения уступают место восторгу. То, что нужно Львицам!
Дева (23 августа – 22 сентября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Девы – дамы практичные, вдумчивые, рациональные, они любят придерживаться порядка и четкой структуры. Они постоянны и исполнительны, готовы трудиться не покладая рук. В доме у Девы всегда чисто. А еще у них достаточно высокие требования – как к себе, так и к другим. Деву нельзя назвать оторвой или душой компании – у нее совершенно другие приоритеты в жизни и в общении. Они придерживаются строгого подхода при выборе вещей, их даже можно назвать консервативными. Это правило распространяется и на выбор духов. Девам можно смело обдумывать собственные идеи уже в начале зимы, однако реализовывать их стоит не ранее февраля. Зато гармония в любовных делах укрепится.
Идеальный парфюм этой зимы для Девы: обратите свое внимание на аромат Bronze Goddess от Estee Lauder. Этот аромат интересный, яркий и узнаваемый, и в этом есть его особое преимущество. Он не лишен элегантности и точно подойдет девушке с консервативными взглядами. Это именно тот аромат, который отличается строгостью, простотой и лаконичностью.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: Весы – натуры, характер которых не лишен романтичности, но в то же время, они настроены на гармонию в жизни. Представительницы этого знака стильные и обаятельные, с ними легко и приятно общаться, как и с другими воздушными знаками. Они умиротворены и миролюбивы, достаточно спокойны – именно так они выстраивают свою жизнь. А еще Весы очень любят моду – новинки фэшн-индустрии для них желанный подарок. Этой зимой Весам стоит быть осторожнее с покупками – есть риск придаться безудержному шопингу, что не всегда хорошо для кошелька, и аккуратнее в отношениях с вышестоящими коллегами.
Идеальный парфюм этой зимы для Весов:отдайте предпочтение трендовому аромату Nina Rouge от Nina Ricci. Сразу после появления этот запах стал любим многими модницами мира, и, как поговаривают эксперты, еще долго будет интересен им, потому что он действительно необычен. Все дело в том, что сказочно-романтичный аромат продолжает рассказывать свою невероятную историю любви молодым девушкам по всему миру.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на зиму: типичная девушка-Скорпион – это коварная красотка и роковая соблазнительница. Она словно воплощение слова «секс» – действует, как магнит, на окружающих мужчин благодаря какой-то невероятной внутренней силе, женственности. Скорпион способен покорить представителя противоположного пола с помощью одного только взгляда, и она делает это просто и играючи. Впрочем, это не единственное их достоинство. Представительницы этого знака очень страстны и энергичны во всем, что для них важно – в работе, в бизнесе, в творчестве, в семье. Эта зима для Скорпионов – время активизировать свои ресурсы и проявить себя в работе. В эти месяцы появится возможность преумножить собственные сбережения.
Идеальный парфюм этой зимы для Скорпионов: вам совсем необязательно пытаться совладать со своей страстной натурой, напротив – Скорпионам очень идет, когда они подчеркивают свою чувственность. Для этого прекрасно подойдет аромат Lady Million от Paco Rabanne – парфюм, запоминающийся не только флаконом в виде золотого кристалла, но и запахом. Он по-настоящему роскошный, но в то же время утонченный – раскрывается чувственными цветочными и древесными нотами, которые будоражат воображение.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!