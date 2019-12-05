Стрельцам – элегантный парфюм, Козерогам – чувственный: как выбрать идеальный зимний аромат по знаку зодиака

Гороскоп на зиму:Стрельцы – обычно энергичные, жизнерадостные и активные. Именно такой мы представляем современную бизнес-леди, которой по плечу любая трудность. Она расправляется с ними играючи, с улыбкой, казалось бы, не прилагая особенных усилий. Даже если ее на пути встречаются серьезные проблемы, дамы-стрельцы их легко перенесут благодаря своему врожденному оптимизму. Они очень любят свободу и независимость, обожают путешествовать, узнавать что-то новое. Это достаточно интеллектуальный знак, который получает удовольствие и от обучения и от учительства. И эта зима станет идеальным временем для развития карьеры Стрельца, в делах женщинам, рожденным под этим знаком, будет сопутствовать удача. Однако им нужно ограничивать себя в гастрономических удовольствиях, чтобы не избежать внезапных проблем со здоровьем.

Идеальный парфюм этой зимы для Стрельцов – Kalan от Parfums de Marly – элегантный и сильный аромат, который обжигает ярко-красным пламенем и пленяет своим изяществом. Это подлинная квинтэссенция истинного аристократизма XXI века. И это отличный вариант для Стрельцов, ведь неизвестно, где женщина, обладающая жаждой узнать больше нового, окажется завтра – на торжественном вечере, в лекционной аудитории или на яхте на другом конце мира. Сам запах очень необычен – в нем присутствуют нотки мокрого асфальта и жасмина.

Козерог (22 декабря – 19 января)