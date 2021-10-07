Жириновский — без брюк, Макрон — в грязных туфлях и другие модные провалы политиков
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Брижит Макрон
Брижит Макрон встречала президента Чили Себастьяна Пиньера в Елисейском дворце. Первая леди Франции настолько спешила поприветствовать главу республики, что не заметила, как выпачкала элегантные замшевые лодочки полуночно-синего цвета.
Фото: Eastnews
Кейт Миддлтон
Участь мадам Макрон постигла и Кейт Миддлтон, которая выгуляла безупречно скроенное алое пальто в паре с черными сапогами. Погода, по всей видимости, подвела: темная замша побелела от пыли, а каблуки утонули в грязи по пути на мероприятие.
Фото: Globallook
Джо и Джилл Байден
Джилл Байден приходится нелегко: первая леди США вынуждена дефилировать по газонам после дождя в лодочках на шпильках. После такого проще купить новые туфли, чем отмыть старые. Зато ее благоверный в кожаных мокасинах чувствовал себя вполне комфортно, да и носки показал веселые — синие в забавный горошек.
Фото: Globallook
Джилл Байден часто экспериментирует с длиной платьев и юбок, выбирая экстремальное мини. На важных встречах первая леди вальяжно закидывает ногу на ногу, практически не оставляя места для фантазии.
Фото: GettyImages
Меган Маркл
Не так давно Меган Маркл снова оказалась в центре крупного скандала. Экс-герцогиня вернулась к общественной деятельности и выступила против неравенства стран мира в процессе вакцинации от коронавируса. Говорить о разделении на «богатых» и «бедных» Маркл решила в платье Valentino за 328 000 рублей и в украшениях Cartier — серьгами за 873 400 рублей и браслетом за 502 500 рублей.
Фото: Dpa
Никто так часто не подвергается критике, как Меган Маркл. Если сейчас Сессексы ведут достаточно скрытный образ жизни, то до «Мегзита» все было гораздо сложнее. Герцогиню критиковали за регулярное нарушение дресс-кода и поднимали на смех за любой промах. Как, например, за пятно пота на джемпере во время визита в Канадский дом в Лондоне.
Фото: Globallook
Владимир Жириновский
Во время недавних дебатов сконфузился и Владимир Вольфович Жириновский. Спор с оппонентом привел к такому накалу страстей, что у лидера ЛДПР слетели брюки. Оказалось, что виной всему звукооператор, который плохо закрепил ремень с аппаратурой.
Фото: Globallook
Мелания Трамп
В истории Мелании Трамп промахов было мало, но диванные критики все же находили, к чему придраться. Так, дизайнерский тренч экс-первой леди Соединенных Штатов в Сети окрестили мусорным мешком.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о самых громких модных фиаско знаменитостей. Российская модель чуть не потеряла платье на красной дорожке в Венеции, Селена Гомес засветила бодипозитивные трусы, а певица Тейяна Тейлор — «пятую точку» на Met Gala. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews