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Жириновский — без брюк, Макрон — в грязных туфлях и другие модные провалы политиков

Политики, первые леди и монаршие особы ошибаются редко, но метко. Кто-то остается без брюк, разгорячившись от дебатов, а кто-то вынужден пробираться на каблуках по грязи. Среди героев — Владимир Жириновский, Джо Байден, Брижит Макрон и даже Кейт Миддлтон, чей стиль всегда безупречен. Рассказываем, как страдают известные личности от одежды не по погоде и не по размеру!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брижит Бардо

Фото: Globallook

Брижит Макрон

Брижит Макрон встречала президента Чили Себастьяна Пиньера в Елисейском дворце. Первая леди Франции настолько спешила поприветствовать главу республики, что не заметила, как выпачкала элегантные замшевые лодочки полуночно-синего цвета.

Брижит Макрон и Себастьян Пиньера

Брижит Макрон и Себастьян Пиньера

Фото: Eastnews

Кейт Миддлтон

Участь мадам Макрон постигла и Кейт Миддлтон, которая выгуляла безупречно скроенное алое пальто в паре с черными сапогами. Погода, по всей видимости, подвела: темная замша побелела от пыли, а каблуки утонули в грязи по пути на мероприятие.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Джо и Джилл Байден

Джилл Байден приходится нелегко: первая леди США вынуждена дефилировать по газонам после дождя в лодочках на шпильках. После такого проще купить новые туфли, чем отмыть старые. Зато ее благоверный в кожаных мокасинах чувствовал себя вполне комфортно, да и носки показал веселые — синие в забавный горошек.

Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Джилл Байден часто экспериментирует с длиной платьев и юбок, выбирая экстремальное мини. На важных встречах первая леди вальяжно закидывает ногу на ногу, практически не оставляя места для фантазии.

Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден

Фото: GettyImages

Меган Маркл

Не так давно Меган Маркл снова оказалась в центре крупного скандала. Экс-герцогиня вернулась к общественной деятельности и выступила против неравенства стран мира в процессе вакцинации от коронавируса. Говорить о разделении на «богатых» и «бедных» Маркл решила в платье Valentino за 328 000 рублей и в украшениях Cartier — серьгами за 873 400 рублей и браслетом за 502 500 рублей.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Dpa

Никто так часто не подвергается критике, как Меган Маркл. Если сейчас Сессексы ведут достаточно скрытный образ жизни, то до «Мегзита» все было гораздо сложнее. Герцогиню критиковали за регулярное нарушение дресс-кода и поднимали на смех за любой промах. Как, например, за пятно пота на джемпере во время визита в Канадский дом в Лондоне.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Globallook

Владимир Жириновский

Во время недавних дебатов сконфузился и Владимир Вольфович Жириновский. Спор с оппонентом привел к такому накалу страстей, что у лидера ЛДПР слетели брюки. Оказалось, что виной всему звукооператор, который плохо закрепил ремень с аппаратурой.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Globallook

Мелания Трамп

В истории Мелании Трамп промахов было мало, но диванные критики все же находили, к чему придраться. Так, дизайнерский тренч экс-первой леди Соединенных Штатов в Сети окрестили мусорным мешком.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о самых громких модных фиаско знаменитостей. Российская модель чуть не потеряла платье на красной дорожке в Венеции, Селена Гомес засветила бодипозитивные трусы, а певица Тейяна Тейлор — «пятую точку» на Met Gala. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews