Жириновский — без брюк, Макрон — в грязных туфлях и другие модные провалы политиков

Меган Маркл

Не так давно Меган Маркл снова оказалась в центре крупного скандала. Экс-герцогиня вернулась к общественной деятельности и выступила против неравенства стран мира в процессе вакцинации от коронавируса. Говорить о разделении на «богатых» и «бедных» Маркл решила в платье Valentino за 328 000 рублей и в украшениях Cartier — серьгами за 873 400 рублей и браслетом за 502 500 рублей.