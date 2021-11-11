Меган Маркл вышла в свет в необъятном платье с опасным декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Королевский дресс-код никогда не был помехой для Меган: герцогиня то и дело его нарушала. На этот раз — абсолютно свободный выход, без обременений и необходимости чинно соблюдать протокол. Поэтому Маркл вспомнила прошлое горячей штучки из сериала «Форс-мажоры» и нарядилась как настоящая звезда.
Для эффекта «вау» выбрала пышное платье Carolina Herrera цвета перца чили. Внимание поклонников (и хейтеров) сконцентрировалось на «тесном» лифе и экстремально глубоком декольте. Здесь даже отвлекающий маневр с ярким сиянием браслетов Cartier был бессилен. Завершили образ сатиновые лодочки Giuseppe Zanotti.
Фото: Eastnews
Впрочем, на премии CFDA было жарко: в числе гостей были замечены Зендая, Аня Тейлор-Джой, Эмили Ратаковски, Дрю Бэрримор и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews