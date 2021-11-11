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Меган Маркл вышла в свет в необъятном платье с опасным декольте

Вечер 10 ноября выдался насыщенным: пока в одной части Нью-Йорка вручали премию CFDA, в другой проходил гала-концерт в честь Дня ветеранов и Дня памяти. Второе мероприятие почтили своим присутствием герцоги Сассекские: Меган Маркл и принц Гарри снова завоевали всеобщее внимание.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook

Королевский дресс-код никогда не был помехой для Меган: герцогиня то и дело его нарушала. На этот раз — абсолютно свободный выход, без обременений и необходимости чинно соблюдать протокол. Поэтому Маркл вспомнила прошлое горячей штучки из сериала «Форс-мажоры» и нарядилась как настоящая звезда.

Для эффекта «вау» выбрала пышное платье Carolina Herrera цвета перца чили. Внимание поклонников (и хейтеров) сконцентрировалось на «тесном» лифе и экстремально глубоком декольте. Здесь даже отвлекающий маневр с ярким сиянием браслетов Cartier был бессилен. Завершили образ сатиновые лодочки Giuseppe Zanotti.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Eastnews

Впрочем, на премии CFDA было жарко: в числе гостей были замечены Зендая, Аня Тейлор-Джой, Эмили Ратаковски, Дрю Бэрримор и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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