Меган Маркл вышла в свет в необъятном платье с опасным декольте

Королевский дресс-код никогда не был помехой для Меган: герцогиня то и дело его нарушала. На этот раз — абсолютно свободный выход, без обременений и необходимости чинно соблюдать протокол. Поэтому Маркл вспомнила прошлое горячей штучки из сериала «Форс-мажоры» и нарядилась как настоящая звезда.

Для эффекта «вау» выбрала пышное платье Carolina Herrera цвета перца чили. Внимание поклонников (и хейтеров) сконцентрировалось на «тесном» лифе и экстремально глубоком декольте. Здесь даже отвлекающий маневр с ярким сиянием браслетов Cartier был бессилен. Завершили образ сатиновые лодочки Giuseppe Zanotti.