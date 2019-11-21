passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Яркий джемпер — на шопинг, на прогулку — кожа и деним: 3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Фото: Globallook

После скандального развода с Брэдли Купером Ирина Шейк оказалась в центре всеобщего внимания. На этот раз мы опустим подробности личной жизни 33-летней модели и перенесем фокус на ее стиль. И здесь действительно есть чему поучиться! Какие лайфхаки использует одна из самых желанных женщин мира? Passion.ru расскажет во всех деталях.

На шопинг — яркий джемпер + мини-юбка

Фото: Globallook

Для прогулки по улицам Милана и шопинга Шейк выбрала простой, но яркий образ на основе экстремально короткой юбки, джемпера насыщенного оттенка и армейских ботинок.

  1. Ботинки Longchamp, 57 490 руб. 2. Юбка Stradivarius, 1 799 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Сумка Guess, цена по запросу. 5. Джемпер Benetton, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Базовый джемпер из фактурного трикотажа – настоящий мастхэв для тех, кто не любит усложнять. Шейк советует хорошенько отыграться на цвете, добавляя к консервативному черному флуоресцентный оранжевый. В паре с насыщенным джемпером сочного цитрусового оттенка даже самая короткая юбка уходит в тень. Скрепить союз помогут массивные ботинки в духе милитари, а в противовес им – миниатюрная сумка не цепочке.

На вечеринку — брючный костюм

Фото: Globallook

На светских мероприятиях Ирина Шейк нередко делает ставку на строгие брючные костюмы и никогда не проигрывает. Один из самых удачных примеров – классическая черная двойка с блейзером на голое тело.

  1. Туфли Zara, 5 999 руб. 2. Бра Etam, цена по запросу. 3. Колье Tommy Hilfiger x Zendaya, цена по запросу. 4. Серьги Tommy Hilfiger x Zendaya, цена по запросу. 5. Брюки Mango, 2 799 руб. 6. Блейзер Mango, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ на основе брючного костюма подойдет для тех, чей график легко может включать выход на красную дорожку после суетливого дня в офисе. На этот случай при себе всегда нужно иметь пару туфель на шпильке – их сочетание с любой строгой двойкой может легко составить конкуренцию любому вечернему платью. По примеру Ирины Шейк блейзер можно надеть прямо на голое тело или совместить с кружевным бра.

На каждый день — брюки из кожи + джинсовая рубашка

Фото: Globallook

Сочетание плотных текстур – еще один лайфхак от модели. Подчеркнуть фигуру, но не усложнять образ четкими линиями ей помогла джинсовая рубашка oversize и облегающие кожаные брюки.

  1. Ботинки Ekonika, цена по запросу. 2. Сумка Liu Jo, цена по запросу. 3. Рубашка Stella McCartney/Yoox, 11 000 руб. 4. Брюки Liu Jo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожа – один из главных трендов осенне-зимнего сезона, без которого, как показывает практика, вам точно не обойтись. Скинни-брюки из гладкой кожи используем в вариации с джинсовой рубашкой с объемными рукавами, закрепляя союз вместительной поясной сумкой. Ничего лишнего – только пара брутальных ботинок на шнуровке.

В одном из последних материалов Passion.ru удалось доказать, что одеваться как королевская особа – это просто. Как? Разбираем на примере испанской королевы Летиции!

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!