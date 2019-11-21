Яркий джемпер — на шопинг, на прогулку — кожа и деним: 3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На шопинг — яркий джемпер + мини-юбка
Фото: Globallook
Для прогулки по улицам Милана и шопинга Шейк выбрала простой, но яркий образ на основе экстремально короткой юбки, джемпера насыщенного оттенка и армейских ботинок.
Фото: Архивы пресс-служб
Базовый джемпер из фактурного трикотажа – настоящий мастхэв для тех, кто не любит усложнять. Шейк советует хорошенько отыграться на цвете, добавляя к консервативному черному флуоресцентный оранжевый. В паре с насыщенным джемпером сочного цитрусового оттенка даже самая короткая юбка уходит в тень. Скрепить союз помогут массивные ботинки в духе милитари, а в противовес им – миниатюрная сумка не цепочке.
На вечеринку — брючный костюм
Фото: Globallook
На светских мероприятиях Ирина Шейк нередко делает ставку на строгие брючные костюмы и никогда не проигрывает. Один из самых удачных примеров – классическая черная двойка с блейзером на голое тело.
Фото: Архивы пресс-служб
Образ на основе брючного костюма подойдет для тех, чей график легко может включать выход на красную дорожку после суетливого дня в офисе. На этот случай при себе всегда нужно иметь пару туфель на шпильке – их сочетание с любой строгой двойкой может легко составить конкуренцию любому вечернему платью. По примеру Ирины Шейк блейзер можно надеть прямо на голое тело или совместить с кружевным бра.
На каждый день — брюки из кожи + джинсовая рубашка
Фото: Globallook
Сочетание плотных текстур – еще один лайфхак от модели. Подчеркнуть фигуру, но не усложнять образ четкими линиями ей помогла джинсовая рубашка oversize и облегающие кожаные брюки.
Фото: Архивы пресс-служб
Кожа – один из главных трендов осенне-зимнего сезона, без которого, как показывает практика, вам точно не обойтись. Скинни-брюки из гладкой кожи используем в вариации с джинсовой рубашкой с объемными рукавами, закрепляя союз вместительной поясной сумкой. Ничего лишнего – только пара брутальных ботинок на шнуровке.
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Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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