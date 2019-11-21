Яркий джемпер — на шопинг, на прогулку — кожа и деним: 3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить

Кожа – один из главных трендов осенне-зимнего сезона, без которого, как показывает практика, вам точно не обойтись. Скинни-брюки из гладкой кожи используем в вариации с джинсовой рубашкой с объемными рукавами, закрепляя союз вместительной поясной сумкой. Ничего лишнего – только пара брутальных ботинок на шнуровке.

В одном из последних материалов Passion.ru удалось доказать, что одеваться как королевская особа – это просто. Как? Разбираем на примере испанской королевы Летиции!