Как собрать идеальный гардероб к весне и не разориться: практические советы стилиста

Иногда мы забываем, чем конкретно наполнен наш гардероб, и покупаем новое, однотипное. Повторяемся, путаемся, и все равно «нечего надеть». Возможно, вещи потеряли первоначальный внешний вид за время хаотичного использования, плохо на вас сидят да и просто морально устарели и вышли из моды.

И самое главное: проводя ревизию, задавайте себе эти вопросы: