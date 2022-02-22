Как собрать идеальный гардероб к весне и не разориться: практические советы стилиста
Анна Калуцкая
Стилист-имиджмейкер
Для того чтобы эффективно использовать бюджет на покупки новых вещей, необходимо пройти три основных этапа:
- Провести ревизию гардероба.
- Составить концепцию нового стиля.
- Добавить новые предметы гардероба в соответствии с тенденциями сезона.
Сэкономить время поможет профессионал: опытный имидж-стилист за 2-3 часа приведет гардероб в порядок, уберет лишнее, подскажет, что купить для создания новых образов, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Справиться с задачей можно и самостоятельно, следуя рекомендациям.
Личный архив эксперта
Личный архив эксперта
Ревизия гардероба и «зачистка»
Достаем все вещи из гардероба и распределяем их на группы по типу изделия: свитеры отдельно, рубашки отдельно и так далее. Поочередно осматриваем каждую вещь на предмет дефектов (пятен, дыр), актуальности. Задаем вопрос: может ли эту вещь носить человек, который стремится к новым высотам?
Распределяем вещи на три основные позиции:
- «на вынос или на выброс» — с этой группой вы прощаетесь;
- «почистить, перешить, починить». Установите себе дедлайн: если через месяц вы не сделали этого, то вещи вам не нужны;
- «для дальнейшего использования» — эти вещи остаются на весну. Их желательно сфотографировать (об этом позже).
Фото: Личный архив эксперта
Иногда мы забываем, чем конкретно наполнен наш гардероб, и покупаем новое, однотипное. Повторяемся, путаемся, и все равно «нечего надеть». Возможно, вещи потеряли первоначальный внешний вид за время хаотичного использования, плохо на вас сидят да и просто морально устарели и вышли из моды.
И самое главное: проводя ревизию, задавайте себе эти вопросы:
- Носите ли вы эту вещь и будете ли использовать в ближайшее время?
- Чувствуете ли вы себя в ней привлекательной и радует ли она вас?
- Может ли носить эту вещь лучшая версия вас, например, та кто вас вдохновляет и чей стиль вам нравится?
Фото: Личный архив эксперта
Составление концепции нового стиля
Это творческий этап, дающий понимание стиля и внешнего вида, которого вы хотели бы придерживаться этой весной.
- Отсмотрите тенденции сезона — фасоны и актуальные цвета.
- Что из этого вы хотите использовать в своем стиле?
- Найдите свою икону стиля, которая резонирует с вашими жизненными ценностями, а главное — с внешностью.
- Сформируйте отдельную папку или доску в Pinterest, куда вы соберете все фотографии образов, которые подходят вам.
- Отследите основную концепцию желаемого стиля, исходя из сферы деятельности: деловой, casual, фьюжн или все вместе для разных случаев.
- Проанализируйте, чего сейчас не хватает — женственных силуэтов или, возможно, строгости, пользуясь подсказками из папки для сочетаний новых комплектов.
Фото: Личный архив эксперта
Добавление новых вещей
Из ваших вещей, переходящих из прошлого сезона в новый, можно составлять новые комплекты (напоминаю — их мы фотографируем). Здесь главные помощники — лайфхаки второго этапа («Составление концепции нового стиля»).
Остается лишь составить список дополнительных покупок. Для этого проверьте, чего не хватает в вашем гардеробе — аксессуаров (ремней, платков, украшений), достойной пары обуви или сумки, цветов (присмотритесь, какой цвет доминирует), разнообразных «верхов», которые сочетались бы с «низами».
Фото: Личный архив эксперта
Полезные лайфхаки
Пересмотрите фотографии вещей, которые вы оставляете. Разложите их на один слайд.
- Какая цветовая гамма у них?
- Что они транслируют о вас?
- Насколько они отражают вашу желаемую индивидуальность?
- Чего не хватает: цветов, актуальности, женственности, строгости, статусности?
Это наглядно выявит проблему вашего стиля и укажет на ошибки в подборе вещей и вашего образа в целом.
Ходите за покупками со списком и с фото вещей, оставшихся в гардеробе. Так вам будет проще ориентироваться в магазинах и в сочетаниях.
Обязательно обратите внимание на качество своих украшений, обуви и аксессуаров (ремни, сумки, платки). Они помогут придать образу завершенности и добавят нарядности базовому стилю.