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В офис и на свидание: 3 стильных способа носить белые джинсы

Охоту за джинсами безупречной посадки мы прекращать не рекомендуем — лишним такой трофей никогда не будет. Добавьте в список покупок на осень модель в кипенно-белом цвете или экрю и получите самую универсальную деталь гардероба, которую можно носить и в пир, и в мир. Кстати, ее уже давно облюбовали звезды и инфлюенсеры во главе с Ириной Шейк, Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли — идеи сочетаний можно подсмотреть у них. Этим и займемся!