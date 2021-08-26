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В офис и на свидание: 3 стильных способа носить белые джинсы

Охоту за джинсами безупречной посадки мы прекращать не рекомендуем — лишним такой трофей никогда не будет. Добавьте в список покупок на осень модель в кипенно-белом цвете или экрю и получите самую универсальную деталь гардероба, которую можно носить и в пир, и в мир. Кстати, ее уже давно облюбовали звезды и инфлюенсеры во главе с Ириной Шейк, Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли — идеи сочетаний можно подсмотреть у них. Этим и займемся!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

В офис

Не нарушаем дресс-код и о комфорте не забываем. Выстраиваем образ вокруг укороченных джинсов-кюлотов, горячо любимых парижанками. В пару к ним — любой базовый топ, бланковая футболка или рубашка из плотного хлопка и главное — остромодный блейзер, причем самого объемного силуэта. Из переговорной комнаты до кофемашины перемещайтесь в минималистичных мюли, напоминающих восточные бабуши, а стратегический набор косметики и другие средства, которые помогают добавлять нули к контрактам, прячьте в лаконичную сумку-круассан.

1. Сумка Marc Cain, цена по запросу. 2. Блейзер Lime, 7 999 руб. 3. Очки Bvlgari, 36 400 руб. 4. Джинсы Mango, 3 299 руб. 5. Мюли Vagabond, 13 000 руб.
  1. Сумка Marc Cain, цена по запросу. 2. Блейзер Lime, 7 999 руб. 3. Очки Bvlgari, 36 400 руб. 4. Джинсы Mango, 3 299 руб. 5. Мюли Vagabond, 13 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Insragram @juliesfi

На прогулку

О casual в духе 2000-х Белла Хадид знает все. Поэтому белые джинсы (явно на пару размеров больше) спускает максимально низко на бедра и добавляет к ним короткий асимметричный топ. В завершение — пара кед силуэта девяностых и яркая бейсболка. Аутфит модели — еще одно доказательство того, что все самое стильное — просто.

1. Джинсы Laroom, 6 000 руб. 2. Топ Mango, 1 999 руб. 3. Бейсболка Y-3 (farfetch.com), 5 896 руб. 4. Ожерелье-чокер из жемчужного бисера «Мятное небо», 5 000 руб. 5. Кроссовки Lacoste, цена по запросу.
  1. Джинсы Laroom, 6 000 руб. 2. Топ Mango, 1 999 руб. 3. Бейсболка Y-3 (farfetch.com), 5 896 руб. 4. Ожерелье-чокер из жемчужного бисера «Мятное небо», 5 000 руб. 5. Кроссовки Lacoste, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews

На свидание

Образы Роузи Хантингтон-Уайтли — минимализм в чистом виде и настоящее модное пособие по составлению правильного базового гардероба. К слову, место укороченным белым джинсам высокой посадки в нем тоже нашлось. Берем пример с модели и делаем ставку на монохром. А чтобы не заскучать — добавляем пару ультраярких босоножек цвета электрик.

1. Джинсы Trussardi, цена по запросу. 2. Часы TAG Heuer, 255 000 руб. 3. Футболка Studio 29, 2 300 руб. 4. Босоножки Marc Cain, цена по запросу.
  1. Джинсы Trussardi, цена по запросу. 2. Часы TAG Heuer, 255 000 руб. 3. Футболка Studio 29, 2 300 руб. 4. Босоножки Marc Cain, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб / Insragram @rosiehw

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Фото: Instagram

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