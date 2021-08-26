В офис и на свидание: 3 стильных способа носить белые джинсы
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Фото: Eastnews
В офис
Не нарушаем дресс-код и о комфорте не забываем. Выстраиваем образ вокруг укороченных джинсов-кюлотов, горячо любимых парижанками. В пару к ним — любой базовый топ, бланковая футболка или рубашка из плотного хлопка и главное — остромодный блейзер, причем самого объемного силуэта. Из переговорной комнаты до кофемашины перемещайтесь в минималистичных мюли, напоминающих восточные бабуши, а стратегический набор косметики и другие средства, которые помогают добавлять нули к контрактам, прячьте в лаконичную сумку-круассан.
Фото: Архивы пресс-служб / Insragram @juliesfi
На прогулку
О casual в духе 2000-х Белла Хадид знает все. Поэтому белые джинсы (явно на пару размеров больше) спускает максимально низко на бедра и добавляет к ним короткий асимметричный топ. В завершение — пара кед силуэта девяностых и яркая бейсболка. Аутфит модели — еще одно доказательство того, что все самое стильное — просто.
Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews
На свидание
Образы Роузи Хантингтон-Уайтли — минимализм в чистом виде и настоящее модное пособие по составлению правильного базового гардероба. К слову, место укороченным белым джинсам высокой посадки в нем тоже нашлось. Берем пример с модели и делаем ставку на монохром. А чтобы не заскучать — добавляем пару ультраярких босоножек цвета электрик.
Фото: Архивы пресс-служб / Insragram @rosiehw
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Фото: Instagram
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