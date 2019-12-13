Футболка с кардиганом — в кино, белые джинсы с рубашкой — в офис: 3 модных способа носить летние вещи зимой

Если в вашем арсенале найдется несколько футболок базовых цветов – считайте, что козыри всегда у вас в рукаве. Они незаменимы летом, но и зимой могут поучаствовать в создании расслабленных образов на каждый день. Строим аутфит вокруг прямых укороченных джинсов высокой посадки, рифмуем их с любимой футболкой, а сверху – уютный кардиган комфортной длины. Добавляем остромодные хайтопы, перекликающиеся с выбранной гаммой, и получаем стильную casual-вариацию на тему образа для похода в кино или насыщенных выходных с друзьями.

Еще один лайфхак, который позволит решить извечную проблему «нечего надеть» – применение толстовок oversize в повседневных образах. Как и с чем носить эту деталь спортшика, при этом выглядеть максимально женственно, читайте на Passion.ru.