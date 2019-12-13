Футболка с кардиганом — в кино, белые джинсы с рубашкой — в офис: 3 модных способа носить летние вещи зимой
На вечеринку — легкое платье и блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Чем ярче, тем лучше – главное правило любой вечеринки. Предлагаем перейти на светлую сторону, но привнести в нее ярких красок. Идеальный пример – кремово-бежевые летние платья с плиссированными юбками, шелковые комбинации длины миди и летящие шифоновые платья свободного силуэта. Добавляем двубортный блейзер длиной до середины бедра, обязательно контрастного цвета, к нему – миниатюрную принтованную сумку, цитирующую цветовую гамму образа, и лаконичные сапоги в тон платью.
В офис — белые джинсы и рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Неожиданное сочетание, которое подарит вторую жизнь любимым белым джинсам. Если дресс-код компании позволяет или в нем есть casual-пятница, свободная от предписаний, то смело надевайте их в офис! При правильно выбранной тактике прямые джинсы высокой посадки составят конкуренцию даже классическим брюкам. Миксуйте с белой рубашкой oversize, сверху надевайте свободный удлиненный блейзер, а в качестве финальных акцентов добавляйте черные ботинки на блочном каблуке и сумку контрастных цветов.
В кино — футболка и кардиган
Фото: Архивы пресс-служб
Если в вашем арсенале найдется несколько футболок базовых цветов – считайте, что козыри всегда у вас в рукаве. Они незаменимы летом, но и зимой могут поучаствовать в создании расслабленных образов на каждый день. Строим аутфит вокруг прямых укороченных джинсов высокой посадки, рифмуем их с любимой футболкой, а сверху – уютный кардиган комфортной длины. Добавляем остромодные хайтопы, перекликающиеся с выбранной гаммой, и получаем стильную casual-вариацию на тему образа для похода в кино или насыщенных выходных с друзьями.
Еще один лайфхак, который позволит решить извечную проблему «нечего надеть» – применение толстовок oversize в повседневных образах. Как и с чем носить эту деталь спортшика, при этом выглядеть максимально женственно, читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!