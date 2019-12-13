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Футболка с кардиганом — в кино, белые джинсы с рубашкой — в офис: 3 модных способа носить летние вещи зимой

Возможностей у вашего гардероба больше, чем вы думаете, и смена сезонов – не повод прятать любимые платья с коротким рукавом и футболки в дальний ящик. Passion.ru выделил три ключевые идеи, которые вам определенно стоит взять на вооружение. Тогда собираться утром в офис, а вечером – на свидание станет гораздо проще, а из списка покупок можно будет вычеркнуть сразу несколько пунктов.

На вечеринку — легкое платье и блейзер

  1. Сапоги Jimmy Choo (yoox.com), 58 000 руб. 2. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу. Блейзер Marc Cain, цена по запросу. 4. Платье Mango, 3 999 руб. 5. Сумка Furla, 28 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Чем ярче, тем лучше – главное правило любой вечеринки. Предлагаем перейти на светлую сторону, но привнести в нее ярких красок. Идеальный пример – кремово-бежевые летние платья с плиссированными юбками, шелковые комбинации длины миди и летящие шифоновые платья свободного силуэта. Добавляем двубортный блейзер длиной до середины бедра, обязательно контрастного цвета, к нему – миниатюрную принтованную сумку, цитирующую цветовую гамму образа, и лаконичные сапоги в тон платью.

В офис — белые джинсы и рубашка

  1. Ботинки Elisabetta Franchi, цена по запросу. 2. Джинсы Brunello Cucinelli (yoox.com), 35 000 руб. 3. Бюстгальтер Lise Charmel, цена по запросу. 4. Рубашка H&M, 1 599 руб. 5. Сумка Elisabetta Franchi, 59 200 руб. 6. Блейзер Laroom, 26 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Неожиданное сочетание, которое подарит вторую жизнь любимым белым джинсам. Если дресс-код компании позволяет или в нем есть casual-пятница, свободная от предписаний, то смело надевайте их в офис! При правильно выбранной тактике прямые джинсы высокой посадки составят конкуренцию даже классическим брюкам. Миксуйте с белой рубашкой oversize, сверху надевайте свободный удлиненный блейзер, а в качестве финальных акцентов добавляйте черные ботинки на блочном каблуке и сумку контрастных цветов.

В кино — футболка и кардиган

  1. Джинсы Levi's, цена по запросу. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Футболка Tommy Jeans (street-beat.ru), 3 990 руб. 4. Кроссовки Reebok (street-beat.ru), 7 990 руб. 5. Кардиган Nude (yoox.com), 20 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если в вашем арсенале найдется несколько футболок базовых цветов – считайте, что козыри всегда у вас в рукаве. Они незаменимы летом, но и зимой могут поучаствовать в создании расслабленных образов на каждый день. Строим аутфит вокруг прямых укороченных джинсов высокой посадки, рифмуем их с любимой футболкой, а сверху – уютный кардиган комфортной длины. Добавляем остромодные хайтопы, перекликающиеся с выбранной гаммой, и получаем стильную casual-вариацию на тему образа для похода в кино или насыщенных выходных с друзьями.

Еще один лайфхак, который позволит решить извечную проблему «нечего надеть» – применение толстовок oversize в повседневных образах. Как и с чем носить эту деталь спортшика, при этом выглядеть максимально женственно, читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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