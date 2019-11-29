С джинсами-клеш, юбкой-плиссе и не только: как носить толстовку oversize, чтобы выглядеть женственно

Плиссированная юбка-миди с графичным принтом и цветовыми акцентами вдохновляет на принципиально новое ее сочетание со спортивным стилем. И главные роли снова занимает объемная толстовка с капюшоном, слегка небрежно заправленная спереди или надетая навыпуск. Финальный штрих – пара любой грубой обуви: от ботильонов в духе вестерн до ботинок-милитари.

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