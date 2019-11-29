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С джинсами-клеш, юбкой-плиссе и не только: как носить толстовку oversize, чтобы выглядеть женственно

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Nina Ricci

Фото: Vogue.com

Из спортзала прямиком в повседневный гардероб: толстовки явно претендуют на главные роли в ваших зимних образах. И эта история далеко не о спорте. Она – о стильном casual-аутфите и даже больше – об элегантности. Как и с чем носить объемную толстовку «бойфренда» – рассказывает Passion.ru.

С джинсами-клеш и дубленкой

  1. Сумка Longchamp, цена по запросу. 2. Дубленка Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Толстовка Topshop (Yoox.com), 3 450 руб. 4. Джинсы United Colors of Benetton, 4 999 руб. 5. Ботильоны Zara, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Розовый цвет давно перестал ассоциироваться с детством и легкомысленностью. Заняв свое почетное место в power dressing и гардеробах первых леди, он по-хозяйски обосновался и в палитре этой зимы. Переходим на светлую сторону смело и как можно быстрее, ведь конфетный розовый демонстрирует безупречную совместимость с белым, дымчато-серым и другими базовыми цветами. Играем с фактурами и принтами, поддаемся уловкам логомании, выстраивая стильный расслабленный образ вокруг толстовки oversize.

С кроссовками и пальто из экомеха

  1. Пальто Guess, цена по запросу. 2. Толстовка Tommy Hilfiger (Street-beat.ru), 8 990 руб. 3. Джинсы Liu Jo, 16 999 руб. 4. Кроссовки Puma x Karl Lagerfeld (Street-beat.ru), 12 990 руб. 5. Рюкзак Topshop (Yoox.com), 2 180 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классическая вариация на тему casual – сочетание толстовки со свободными джинсами средней и высокой посадки. Модели с укороченными необработанными низами дополняем технологичными кроссовками, рифмующимися с оттенком толстовки. Традиционное сочетание белого цвета и голубого денима никогда не проигрывает, давая пространство для экспериментов с акцентами. Ими могут быть локальные цветные вставки или верхняя одежда, принципиально отличающаяся по цветовой гамме.

С юбкой-миди и обувью в стиле вестерн

  1. Юбка Laroom, 17 000 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Кольцо «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 4. Часы Greenwich (watch-planet.ru) 4 632 руб. 5. Ботильоны Ekonika, 12 790 руб. 6. Толстовка Carhartt (Yoox.com), 5 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Плиссированная юбка-миди с графичным принтом и цветовыми акцентами вдохновляет на принципиально новое ее сочетание со спортивным стилем. И главные роли снова занимает объемная толстовка с капюшоном, слегка небрежно заправленная спереди или надетая навыпуск. Финальный штрих – пара любой грубой обуви: от ботильонов в духе вестерн до ботинок-милитари.

Что еще можно позаимствовать из гардероба бойфренда и как носить тотальный oversize? Ищите подсказки в материала Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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