С джинсами-клеш, юбкой-плиссе и не только: как носить толстовку oversize, чтобы выглядеть женственно
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
С джинсами-клеш и дубленкой
Фото: Архивы пресс-служб
Розовый цвет давно перестал ассоциироваться с детством и легкомысленностью. Заняв свое почетное место в power dressing и гардеробах первых леди, он по-хозяйски обосновался и в палитре этой зимы. Переходим на светлую сторону смело и как можно быстрее, ведь конфетный розовый демонстрирует безупречную совместимость с белым, дымчато-серым и другими базовыми цветами. Играем с фактурами и принтами, поддаемся уловкам логомании, выстраивая стильный расслабленный образ вокруг толстовки oversize.
С кроссовками и пальто из экомеха
Фото: Архивы пресс-служб
Классическая вариация на тему casual – сочетание толстовки со свободными джинсами средней и высокой посадки. Модели с укороченными необработанными низами дополняем технологичными кроссовками, рифмующимися с оттенком толстовки. Традиционное сочетание белого цвета и голубого денима никогда не проигрывает, давая пространство для экспериментов с акцентами. Ими могут быть локальные цветные вставки или верхняя одежда, принципиально отличающаяся по цветовой гамме.
С юбкой-миди и обувью в стиле вестерн
Фото: Архивы пресс-служб
Плиссированная юбка-миди с графичным принтом и цветовыми акцентами вдохновляет на принципиально новое ее сочетание со спортивным стилем. И главные роли снова занимает объемная толстовка с капюшоном, слегка небрежно заправленная спереди или надетая навыпуск. Финальный штрих – пара любой грубой обуви: от ботильонов в духе вестерн до ботинок-милитари.
Что еще можно позаимствовать из гардероба бойфренда и как носить тотальный oversize? Ищите подсказки в материала Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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