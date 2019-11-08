Ультратонкие — для офиса, с микрофиброй — для прогулок: как выбрать идеальные прочные колготки

Взяв на заметку наше модное руководство по выбору колготок и правильному уходу за ними, самое время внести несколько пар разной посадки и плотности в свой список покупок. Еще одна важная деталь, которая наверняка есть в вашем арсенале, – чулки. Подробнее о том, как и с чем сочетать главное женское оружие, читайте на Passion.ru.