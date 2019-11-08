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Ультратонкие — для офиса, с микрофиброй — для прогулок: как выбрать идеальные прочные колготки

Колготки – деталь, без которой вряд ли можно представить гардероб осенне-зимнего сезона. Только ли размер и плотность следует учитывать при выборе? Как продлить срок службы любимой пары? На что обратить внимание, покупая колготки для беременных? Ответы на эти и другие вопросы Passion.ru искал (и нашел) вместе с экспертами известных брендов.

Как выбрать колготки для холодной осени и зимы

Зимой и поздней осенью актуальны колготки любой плотности, но первое, что следует учесть – длительность пребывания на улице. Для передвижения на машине и минимального нахождения на открытом воздухе подойдут колготки 15 и 20 den. Однако долгий путь до офиса или дома – не повод откладывать любимые платья и юбки в дальний ящик. Выглядеть стильно и при этом не нарушать строгий дресс-код поможет пара простых советов.

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Фото: Архивы пресс-служб

Если вы проводите на улице более 15-20 минут, то лучше остановить свой выбор на колготках с микрофиброй. Это – синтетическое волокно, обладающее высокой воздухопроницаемостью и отлично сохраняющее тепло. Им можно отдать предпочтение как в прохладную, так и в ветреную погоду. Как правило, колготки из микрофибры – это не только функциональность, но еще и эстетика в сочетании комфорт матовые и очень приятные на ощупь. Для морозной погоды прекрасно подойдут колготки с шерстью и хлопком в составе. Хлопок, помимо термо-эффекта, имеет повышенную гигроскопичность, поэтому такие колготки хороши для умеренной активности на свежем воздухе.
Ирина Черникова
fashion-коуч сети магазинов белья «Стильпарк»

Важными компонентами в составе колготок являются синтетические волокна, в частности, эластан и полиамид. Их не стоит опасаться, увидев их названия на упаковке, ведь эти материалы обеспечивают прочность, эластичность и долговечность.

Колготки, которые не рвутся: миф или реальность?

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Фото: Архивы пресс-служб

Колготки – вещь деликатная и, как бы мы не пытались уберечь их от механических воздействий, это не всегда удается. Кольцо на пальце, молнии и фурнитура обуви и аксессуаров, маникюр – самые распространенные причины зацепок и «стрелок». Избежать маленьких неприятностей помогают современные технологии и полезный лайфхак от наших экспертов!

Технологии – залог прочности изделия. Здесь и уникальное плетение нитей, и прочные швы, и увеличенное количество стежков в области пятки, носка, лодыжки, ластовицы. На области, которые подстраиваются под изгибы тела, следует обращать внимание. Кстати, есть одна женская уловка, которая продлит срок службы колготок, если вы носить сапоги с застежкой-молнией – это гольфы поверх колготок!
Ольга Трофимова
бренд-менеджер компании «Джамилько», бренд Wolford

Важен также и тот момент, когда вы надеваете колготки, особенно есть речь идет об ультратонких моделях. Не спешите надевать колготки сразу после покупки – есть один способ повлиять на их износостойкость в домашних условиях.

Низкая температура сделает колготки более прочными. Поэтому перед первой ноской колготки лучше всего опустить в ледяную воду или оставить на 2 часа в морозилке. С колготками необходимо обращаться очень аккуратно. Чтобы случайно не сделать зацепки ногтями, используйте тонкие перчатки. Также важно правильно надевать колготки: возьмите одну часть колготок и соберите ее до носка, затем натягивайте от стопы до бедра.
Елена Лапшина
Управляющий магазином и тренинг-амбассадор голландского бренда Hunkemöller

Правила ухода за колготками

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MiNiMi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Ручная стирка – залог долгого срока службы колготок. Современные технологии и материалы позволяют также стирать колготки в машине – достаточно включить деликатный режим. Главное – никаких отбеливающих средств и агрессивных компонентов в составе порошка, а можно и вовсе без него.

Если вы предпочитаете машинную стирку, помимо деликатного режима, рекомендуется стирать колготки и чулки в специальном мешочке. Это поможет избежать «встречи» с молниями, липучками, пуговицами, металлическими элементами барабана – всем, что несет в себе угрозу для целостности изделия. Перед стиркой распределяйте колготки по цветам: светлые – отдельно (со светлыми вещами), темные с темными.
Ирина Черникова
fashion-коуч сети магазинов белья «Стильпарк»

Эксперт также не рекомендует выбрасывать собственную упаковку колготок – она может стать отличным способом хранения. Альтернативный вариант – тканевые мешочки, которые уберегут материал от «встречи» с фурнитурой, заклепками, молниями и шероховатыми поверхностями мебели.

Колготки для беременных

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MiNiMi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Изменения в теле, происходящие во время беременности, открывают новые потребности. Колготки должны быть комфортными, особенно в области резинки, приятны на ощупь. В чем же принципиальное отличие специальных колготок для беременных и стоит ли их покупать?

Колготки для беременных растягиваются по мере увеличения живота. За счет такой эластичности их можно начинать носить на любом сроке. Основной (и, пожалуй, единственный) плюс в том, что они не оказывают давления на живот, поэтому можно продолжать спокойно носить юбки, платья, сарафаны. Но беременность – это еще и определенная нагрузка на поясницу, часто возникающее ощущение усталости ног, отеки и так далее. Поэтому лучше остановить свой выбор на более функциональных колготках c эффектом бандажа, широким поясом, эффектом распределенного давления по ноге (когда давление сильнее в зоне голени и становится слабее по направлению к бедру).
Ирина Черникова
fashion-коуч сети магазинов белья «Стильпарк»

Взяв на заметку наше модное руководство по выбору колготок и правильному уходу за ними, самое время внести несколько пар разной посадки и плотности в свой список покупок. Еще одна важная деталь, которая наверняка есть в вашем арсенале, – чулки. Подробнее о том, как и с чем сочетать главное женское оружие, читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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