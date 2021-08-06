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Тяни лямку! Звезды, которые не умеют подбирать бра под одежду

По теме нижнего белья было сказано много, но общий знаменатель каждый ищет для себя сам. Одни звезды демонстративно отказались от бюстгальтеров, и возглавили список тех, кто дышит полной грудью Белла Хадид, Дженнифер Энистон и адепт бодипозитива Эшли Грэм. Не меньших размахов достигает и лагерь тех, кто предпочитает чувствовать поддержку. Правда, не всегда она играет на руку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Минни Драйвер

Фото: Eastnews

Так, например, 51-летнюю оскароносную актрису Минни Драйвер не так давно поймали в Сохо в огненно-красном платье с лифом-халтером. Многочисленные драпировки легко бы скрыли все, что нужно, однако, звезда кино решила удвоить защиту бюста с помощью черного бра.

Мадонна

Мадонна

Фото: Instagram @madonna

Среди любительниц акцентировать внимание не только на глазах и Бритни Спирс, которая миксует прозрачные топы с яркими бюстгальтерами. Что ж, нижнее белье напоказ — тренд 2000-х, который правит бал в этом сезоне. Даже бра-шторки от купальника теперь смело можно носить в город.

Грешит торчащими бретелями Мадонна, которая носит майки-алкоголички поверх бра, а декольте приспускает так, чтобы его обязательно было видно. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Фото: Eastnews / Instagram

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