Тяни лямку! Звезды, которые не умеют подбирать бра под одежду

Среди любительниц акцентировать внимание не только на глазах и Бритни Спирс, которая миксует прозрачные топы с яркими бюстгальтерами. Что ж, нижнее белье напоказ — тренд 2000-х, который правит бал в этом сезоне. Даже бра-шторки от купальника теперь смело можно носить в город.

Грешит торчащими бретелями Мадонна, которая носит майки-алкоголички поверх бра, а декольте приспускает так, чтобы его обязательно было видно. Больше образов — в нашей фотогалерее.