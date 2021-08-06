Тяни лямку! Звезды, которые не умеют подбирать бра под одежду
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Так, например, 51-летнюю оскароносную актрису Минни Драйвер не так давно поймали в Сохо в огненно-красном платье с лифом-халтером. Многочисленные драпировки легко бы скрыли все, что нужно, однако, звезда кино решила удвоить защиту бюста с помощью черного бра.
Фото: Instagram @madonna
Среди любительниц акцентировать внимание не только на глазах и Бритни Спирс, которая миксует прозрачные топы с яркими бюстгальтерами. Что ж, нижнее белье напоказ — тренд 2000-х, который правит бал в этом сезоне. Даже бра-шторки от купальника теперь смело можно носить в город.
Грешит торчащими бретелями Мадонна, которая носит майки-алкоголички поверх бра, а декольте приспускает так, чтобы его обязательно было видно. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Eastnews / Instagram
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