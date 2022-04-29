Трещащие швы, «вечная» рубашка и другие модные провалы звезд в апреле: фото
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Фото: Eastnews
Вечная рубашка Бена Аффлека
Бен Аффлек не расстается не только с Дженнифер Лопес, но и со своей любимой клетчатой рубашкой. Он носит ее всегда и везде, в любое время года и даже если она мятая. Когда-то, когда пара старалась не афишировать свой роман, Джей вышла в свет в рубашке Бена, и после пары снимков папарацци все стало понятно. Вещь, по всей видимости, держится на плечах актера крепко — он не изменял ей весь месяц.
Фото: Eastnews
Тесное пальто Кристины Агилеры
Кристина Агилера часто экспериментирует с кожей, но на минувшей церемонии Fashion Los Angeles Awards она сыграла против нее. Певица вышла на красную дорожку в длинном кожаном пальто на голое тело, которое буквально трещало по швам в зоне декольте и невыгодно подчеркивало формы.
Фото: Dpa
Забытая этикетка принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл порадовали поклонников своим появлением на «Играх непокоренных». Герцогиня наблюдала за происходящим с высоты шпилек, а ее супруг настолько увлекся соревнованиями, что совсем забыл об этикетке на подошве замшевых ботинок.
Фото: Dpa
Прозрачный костюм Лиззо
Рэперша Лиззо удивлять точно умеет. Звезда смело дефилирует в микрошортах и топах с экстремальными декольте, носит платья-сетки без белья и позирует фотографам в тонком трикотаже. Последний сдался под вспышками фотокамер, предательски выставив напоказ белье артистки.
Фото: GettyImages
Грустные ягодицы Ларсен Томпсон
21-летняя актриса Ларсен Томпсон может похвастаться стройностью, однако ее прозрачное платье Julien Macdonald сыграло с ней злую шутку: узоры создали эффект «грустных» опущенных ягодиц.
Фото: Dpa
Костюм-гигант Джастина Бибера
Для церемонии «Грэмми» Джастин Бибер нарядился в Balenciaga с головы до ног, подобрав костюм-гигант и брутальные кроксы. Зато на его фоне супруга Хейли смотрелась совсем миниатюрной. Модели, кстати, тоже досталось: из-за фасона платья Saint Laurent ей снова приписывали беременность.
Фото: Eastnews
Бандажное платье Джейн Сеймур
Джейн Сеймур решила отмотать время на 20 лет назад и вспомнить культовые бандажные платья мини, которые иконы стиля эпохи сочетали с пышными мехами и туфлями на платформе. Свой вариант она подобрала почти в тон кожи, создав эффект «показалось», а неправильным нижним бельем подчеркнула лишнее.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали, как одевались знаменитые иконы стиля до того, как обрели всемирную известность. Так, Виктория Бекхэм во времена Spice Girls щеголяла в микроплатьях с бельем напоказ, а Мелания Трамп ловила взгляды миллионеров на декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / GettyImages