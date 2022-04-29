Трещащие швы, «вечная» рубашка и другие модные провалы звезд в апреле: фото

Вечная рубашка Бена Аффлека

Бен Аффлек не расстается не только с Дженнифер Лопес, но и со своей любимой клетчатой рубашкой. Он носит ее всегда и везде, в любое время года и даже если она мятая. Когда-то, когда пара старалась не афишировать свой роман, Джей вышла в свет в рубашке Бена, и после пары снимков папарацци все стало понятно. Вещь, по всей видимости, держится на плечах актера крепко — он не изменял ей весь месяц.