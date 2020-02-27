### Классический total black Анджелина предпочитает базовую палитру, и в списке ее фаворитов – консервативный черный, молочно-белый и кремовый в равных пропорциях. Берите на заметку мастер-класс по total black, с которым Джоли справляется умело и всегда с успешным результатом – разбираем в деталях! Безупречная база – краткий путь к главным модным трофеям, среди которых – эффектный монохромный образ на основе черного. Скучным его точно не назовешь: маленькое черное платье в тандеме с пальто-кейпом расслабленного силуэта и максимально высокими шпильками делает свое дело. Минималистичный аутфит не требует лишних дополнений и без труда решить извечную утреннюю проблему «нечего надеть».### Свободный джемпер + брюки-клеш В расслабленные образы на основе мягкого и теплого джемпера в сочетании со свободными брюками-клеш невозможно не влюбиться. Правда, Анджелина настраивает баланс комфорта, добавляя к повседневному аутфиту в светлой гамме классические лодочки на высоких шпильках. В период непогоды рифмуем текстуры, давая вторую жизнь летним джинсам. Белые кюлоты или джинсы-клеш сыграют отличную партию с любым шерстяным джемпером oversize, который можно носить навыпуск или нарочито небрежно заправив за пояс. Отличная новость для тех, кто предпочитает все свое носить с собой – в такой look гармонично впишется даже самый габаритный шоппер. ### Классическое пальто + базовая рубашка Шелковая рубашка, не застегнутая до конца, эффектные шпильки и классическое пальто – универсальная формула от Анджелины Джоли. Запоминаем, на случай важных деловых переговоров, рабочих будней в офисе и романтических встреч. Лаконичное пальто теплого песочного оттенка никогда не проигрывает, вписываясь как в классику делового стиля, так и в casual-аутфиты с денимом. Накидываем на плечи, миксуя с базовой рубашкой свободного силуэта и эффектной юбкой-карандашом в родственной пальто цветовой гамме. Ранее мы раскрывали секреты стиля Рози Хантингтон-Уайтли – любительницы минимализма, безупречного кроя и светлой цветовой гаммы. Подробнее читайте на Passion.ru. Фото: GloballookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!