### На прогулку — total black + анималистичные мотивы Тактика Рози всегда выигрышна: классический тренч в теплом песочном оттенке, базовые брюки высокой посадки и однотонный джемпер. Заскучать от total black не получится – на помощь всегда придут анималистические мотивы и остромодный «змеиный» принт. Берем монохромный ход на заметку и применяем в модной игре. Монохромный образ с водолазкой и зауженными брюками разбавляем длинным английским тренчем, который в непогоду можно смело заменить на пальто-халат. Экспериментируем с акцентной обувью, добавляя высокие сапоги «под питона». ### На деловую встречу — свободный блейзер + джинсы-скинни Рози умело играет базовым гардеробом и трендовыми деталями. Многие из ее образов выстраиваются вокруг блейзеров всех цветов и фасонов. Хотя бесспорными лидерами остаются удлиненные двубортные модели максимально свободного силуэта и с объемом в плечах. Выстраиваем отношения со денимом исключительно в деловом формате, добавляя к ним строгий блейзер oversize. Детали изменяем по ситуации: блейзер можно смело носить поверх кружевного бра, дополнять топом в бельевом стиле или теплым джемпером. Ботильоны подбираем максимально лаконичные, но с эффектными элементами – например, тиснением или фигурным каблуком.### На вечеринку — брючный костюм + бра Вечерний аутфиты Рози Хантингтон-Уайтли всегда эффектны. Модель предпочитает классическую палитру – черный, белый, шампань, и подчеркнутые силуэты. Один из самых смелых образов модели для выхода в свет – строгий брючный костюм, надетый поверх миниатюрного бра. Безупречно скроенный брючный костюм – абсолютный мастхэв, который всегда выручит. Днем носите его в офис, а вечером – наденьте поверх бра, добавьте пару ювелирных акцентов и классические лодочки на максимально высоких шпильках. Героиней предыдущего материала Passion.ru стала Вера Брежнева, которая демонстрирует умение миксовать стили и тренды. Что из образов певицы взять на карандаш – читайте здесь. Фото: GloballookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!