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Рубашка поверх водолазки, кожаный монолук и не только: как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Alexander Wang

Фото: Instagram

Стиль гранж пропитан бунтарским духом и отрицанием общепринятых рамок. Зародился в конце 80-х в мотивах рок-музыки и триумфально проследовал за модой вплоть до начала нулевых. Эстетика направления основывается на свободе выражения собственного «я» и отсутствием шаблонов. Как внести оттенки гранжа в свой образ? Рассказывает Passion.ru!

Кожаные брюки + косуха

  1. Куртка Andrea D'Amico/Yoox, 22 000 руб. 2. Рубашка Zara, 2 299 руб. 3. Серьги Tommy Hilfiger x Zendaya, 4 400 руб. 4. Брюки Liu Jo, 19 499 руб. 5. Рюкзак Tous, 21 800 руб. 6. Ботинки Vagabond, 9 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Маргинальный шик с элементами милитари и casual – это все о гранже. Направлению свойственна эклектика и «сочетание несочетаемого» в таких пропорциях, чтобы образ выглядел гармонично. Собираем аутфит на основе кожи – многообещающего тренда осенне-зимнего сезона, оказавшегося в числе фаворитов многих дизайнеров. Вдохновляемся и решаемся на смелые эксперименты, сочетая облегающие брюки из матовой кожи с байкерскими-косухами. Дополняем look удлиненной рубашкой oversize в дань классике, и рифмуем ее с массивными армейскими ботинками.

Клетчатая рубашка + базовая водолазка

  1. Казаки Vagabond, цена по запросу. 2. Ремень Saint Laurent/Yoox, 16 000 руб. 3. Водолазка H&M, 1 199 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Джинсы Tommy Hilfiger x Zendaya, 13 990 руб. 6. Рубашка Zara, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика гранжа – oversize и клетчатый принт. Если вы хотите создать вариацию на тему маргинального шика, тогда свободная рубашка в крупную красную клетку – однозначный must have, который можно одолжить у бойфренда. Надеваем поверх однотонной базовой водолазки, миксуем с джинсами-клеш и соединяем детали в тандем при помощи грубого кожаного ремня с металлической фурнитурой. Отличную партию с аутфитом сыграет пара сапог в духе вестерна или массивные кроссовки в стиле 90-х.

Фатиновая юбка + джемпер oversize

  1. Сумка Ekonika, цена по запросу. 2. Рубашка Trussardi Jeans/Yoox, 3 150 руб. 3. Джемпер Brunello Cucinelli/Yoox, 40 000 руб. 4. Берет P.A.R.O.S.H., 7 461 руб. 5. Юбка Marc Cain, цена по запросу. 6. Ботинки Longchamp, 57 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пышная юбка из полупрозрачного фатина также может претендовать на роль в гранжевом образе, причем одну из главных. В пару к ней добавляем объемный удлиненный джемпер с V-образным или круглым вырезом, а под него – классическую белую рубашку с традиционным воротником-стойкой. Дерзким, но вполне гармоничным завершением станет пара байкерских ботинок с металлическими пряжками и лаконичная сумка кросс-боди, причем абсолютно любого, даже самого вместительного размера.

Многослойность – прием, неотделимый от эстетики гранжа. О том, как применять его в своей модной практике, читайте на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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