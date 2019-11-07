Рубашка поверх водолазки, кожаный монолук и не только: как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Кожаные брюки + косуха
Фото: Архивы пресс-служб
Маргинальный шик с элементами милитари и casual – это все о гранже. Направлению свойственна эклектика и «сочетание несочетаемого» в таких пропорциях, чтобы образ выглядел гармонично. Собираем аутфит на основе кожи – многообещающего тренда осенне-зимнего сезона, оказавшегося в числе фаворитов многих дизайнеров. Вдохновляемся и решаемся на смелые эксперименты, сочетая облегающие брюки из матовой кожи с байкерскими-косухами. Дополняем look удлиненной рубашкой oversize в дань классике, и рифмуем ее с массивными армейскими ботинками.
Клетчатая рубашка + базовая водолазка
Фото: Архивы пресс-служб
Классика гранжа – oversize и клетчатый принт. Если вы хотите создать вариацию на тему маргинального шика, тогда свободная рубашка в крупную красную клетку – однозначный must have, который можно одолжить у бойфренда. Надеваем поверх однотонной базовой водолазки, миксуем с джинсами-клеш и соединяем детали в тандем при помощи грубого кожаного ремня с металлической фурнитурой. Отличную партию с аутфитом сыграет пара сапог в духе вестерна или массивные кроссовки в стиле 90-х.
Фатиновая юбка + джемпер oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Пышная юбка из полупрозрачного фатина также может претендовать на роль в гранжевом образе, причем одну из главных. В пару к ней добавляем объемный удлиненный джемпер с V-образным или круглым вырезом, а под него – классическую белую рубашку с традиционным воротником-стойкой. Дерзким, но вполне гармоничным завершением станет пара байкерских ботинок с металлическими пряжками и лаконичная сумка кросс-боди, причем абсолютно любого, даже самого вместительного размера.
Многослойность – прием, неотделимый от эстетики гранжа. О том, как применять его в своей модной практике, читайте на Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!