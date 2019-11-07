Рубашка поверх водолазки, кожаный монолук и не только: как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно

Пышная юбка из полупрозрачного фатина также может претендовать на роль в гранжевом образе, причем одну из главных. В пару к ней добавляем объемный удлиненный джемпер с V-образным или круглым вырезом, а под него – классическую белую рубашку с традиционным воротником-стойкой. Дерзким, но вполне гармоничным завершением станет пара байкерских ботинок с металлическими пряжками и лаконичная сумка кросс-боди, причем абсолютно любого, даже самого вместительного размера.

Многослойность – прием, неотделимый от эстетики гранжа. О том, как применять его в своей модной практике, читайте на Passion.ru!