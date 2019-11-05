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Пальто с блейзером, топ поверх рубашки и не только: как правильно применять многослойность в холодную погоду

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The Row

Фото: Vogue.com

Многослойность – всегда верная тактика в холодную погоду, ведь это – тот самый случай, когда надеть все лучшее сразу не только можно, но и нужно. Сохранить тепло, комфорт и при этом выглядеть стильно поможет модное руководство от Passion.ru. Запоминайте, какие приемы взять на заметку, собираясь в офис или на прогулку в промозглый ноябрьский день!

Блейзер + пальто

  1. Пальто Haider Ackermann/Yoox, 66 500 руб. 2. Водолазка Stradivarius, 1 299 руб. 3. Блейзер Mango, 8 499 руб. 4. Брюки Liu Jo, 20 499 руб. 5. Ботинки Longchamp, 56 900 руб. 6. Ремень Fendi/Yoox, 73 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Разбавить цветовую гамму гардероба и не дать осенней хандре ни единого шанса помогут светлые оттенки и их вариации с принтами. Составляем остромодный образ, фантазируя на тему милитари: строгие брюки сыграют в тандеме с массивными ботинками на рельефной подошве, а клетчатый блейзер oversize – с водолазкой, рифмующейся с ним по цветовой гамме. Решайтесь на эксперименты, добавляя в свой модный набор непривычные оттенки. Выйти из зоны комфорта помогут светлый фисташковый, ванильный и цвет пыльной розы.

Рубашка + пуловер

  1. Брюки Tommy Hilfiger x Zendaya, 13 990 руб. 2. Рубашка Zara, 1 999 руб. 3. Пальто Proenza Schouler/Yoox, 86 400 руб. 4. Пуловер United Colors of Benetton x Woolmark, 3 999 руб. 5. Шарф Boohoo, цена по запросу. 6. Ботильоны Alla Pugachova, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика многослойности – сочетание строгой рубашки и трикотажного пуловера. Вдохновляемся установками стиля преппи и играем на контрасте белого и самых ярких цветов – насыщенного красного, охристо-желтого, электрического синего. Комплект с актуальными брюками-клеш и пальто свободного силуэта претендует на главную роль в офисном гардеробе. Добавьте уютный объемный шарф, кожаные ботильоны на устойчивом каблуке и будьте уверены – погода не разрушит ваши стильные планы!

Рубашка + трикотажный топ

  1. Юбка Alena Akhmadullina х «Снежная королева», 3 990 руб. 2. Топ Zara, 1 599 руб. 3. Рубашка Longchamp, 29 490 руб. 4. Дубленка Marciano Guess, 25 390 руб. 5. Сапоги Tommy Hilfiger x Zendaya, 30 990 руб. 6. Сумка Longchamp, 33 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Объемные дубленки-косухи наиболее точно отвечают философии многослойности. К тому же, они демонстрируют абсолютную совместимость с любым низом: от ваших любимых джинсов до плиссированой юбки-миди. Внести разнообразие в образ с базовой белой рубашкой поможет топ из трикотажа или кожи, но обязательно контрастного цвета. Лайфхак отлично применяется и к блузкам с «викторианскими» оборками, но особенно – к моделям с объемными рукавами (например, буфами или «епископскими»). Для гармоничного завершения аутфита добавьте пару высоких сапог на каблуке комфортной высоты и сумку с акцентным принтом.

Играя стилями в рамках многослойного образа, рекомендуем присмотреться к тем, что пришли к нам из ярких 70-х. О дерзком милитари и романтичном бохо читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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