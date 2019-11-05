Пальто с блейзером, топ поверх рубашки и не только: как правильно применять многослойность в холодную погоду

Объемные дубленки-косухи наиболее точно отвечают философии многослойности. К тому же, они демонстрируют абсолютную совместимость с любым низом: от ваших любимых джинсов до плиссированой юбки-миди. Внести разнообразие в образ с базовой белой рубашкой поможет топ из трикотажа или кожи, но обязательно контрастного цвета. Лайфхак отлично применяется и к блузкам с «викторианскими» оборками, но особенно – к моделям с объемными рукавами (например, буфами или «епископскими»). Для гармоничного завершения аутфита добавьте пару высоких сапог на каблуке комфортной высоты и сумку с акцентным принтом.

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