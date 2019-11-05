Пальто с блейзером, топ поверх рубашки и не только: как правильно применять многослойность в холодную погоду
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Фото: Vogue.com
Блейзер + пальто
Фото: Архивы пресс-служб
Разбавить цветовую гамму гардероба и не дать осенней хандре ни единого шанса помогут светлые оттенки и их вариации с принтами. Составляем остромодный образ, фантазируя на тему милитари: строгие брюки сыграют в тандеме с массивными ботинками на рельефной подошве, а клетчатый блейзер oversize – с водолазкой, рифмующейся с ним по цветовой гамме. Решайтесь на эксперименты, добавляя в свой модный набор непривычные оттенки. Выйти из зоны комфорта помогут светлый фисташковый, ванильный и цвет пыльной розы.
Рубашка + пуловер
Фото: Архивы пресс-служб
Классика многослойности – сочетание строгой рубашки и трикотажного пуловера. Вдохновляемся установками стиля преппи и играем на контрасте белого и самых ярких цветов – насыщенного красного, охристо-желтого, электрического синего. Комплект с актуальными брюками-клеш и пальто свободного силуэта претендует на главную роль в офисном гардеробе. Добавьте уютный объемный шарф, кожаные ботильоны на устойчивом каблуке и будьте уверены – погода не разрушит ваши стильные планы!
Рубашка + трикотажный топ
Фото: Архивы пресс-служб
Объемные дубленки-косухи наиболее точно отвечают философии многослойности. К тому же, они демонстрируют абсолютную совместимость с любым низом: от ваших любимых джинсов до плиссированой юбки-миди. Внести разнообразие в образ с базовой белой рубашкой поможет топ из трикотажа или кожи, но обязательно контрастного цвета. Лайфхак отлично применяется и к блузкам с «викторианскими» оборками, но особенно – к моделям с объемными рукавами (например, буфами или «епископскими»). Для гармоничного завершения аутфита добавьте пару высоких сапог на каблуке комфортной высоты и сумку с акцентным принтом.
Играя стилями в рамках многослойного образа, рекомендуем присмотреться к тем, что пришли к нам из ярких 70-х. О дерзком милитари и романтичном бохо читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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