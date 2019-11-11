Строгий пиджак с сапогами «под питона», классическая рубашка с кроссовками: как стильно носить вещи бойфренда

Джинсы-бойфреды – вещь, название которой говорит само за себя. Создаем максимально комфортный look на каждый день при помощи их тесного союза с объемной толстовкой. К образу можно смело добавить кроссовки или любимые кеды, но если вы не ищете легких путей – рифмуйте сочетание с белыми ботильонами на невысоком фигурном каблуке. Вооружайтесь сумкой-багетом (остромодный «привет» из нулевых) и не забудьте о паре стильных мелочей – крупной statement-бижутерии и грубом ремне с металлической фурнитурой.

Вещи бойфренда – отличная основа для создания теплого многослойного образа. В этом сезоне ипользуйте oversize и смело надевайте все лучшее сразу. Как? Рассказывает Passion.ru!