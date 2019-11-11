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Строгий пиджак с сапогами «под питона», классическая рубашка с кроссовками: как стильно носить вещи бойфренда

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Zadig & Voltaire

Фото: Vogue.com

Мода все больше размывает границы между женским и мужским гардеробом, и для стопроцентного попадания тренд нужно всего пару вещей oversize и их правильное применение. А если нет времени на шопинг – просто позаимствуйте у бойфренда спортивную толстовку, классическую рубашку и строгий пиджак. Как и в каких пропорциях их сочетать – разобрался Passion.ru!

Пиджак oversize + акцентная обувь

  1. Сапоги Guess, 18 390 руб. 2, Часы Tommy Hilfiger x Zendaya, цена по запросу. 3. Водолазка Stradivarius, 1 599 руб. 4. Шляпа Naf Naf/Yoox, 3 970 руб. 5. Джинсы Springfield, 2 799 руб. 6. Пиджак Maison Margiela/Yoox, 58 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Настоящий must have в вашем наборе – удлиненный пиджак с объемной линией плеч. Выбираем среди консервативных цветов, обращая внимание на серый – с ним сочетаются практически все оттенки: от конфетного розового до ультрафиолета. Однако ставку делаем на базовую палитру, добавляя к пиджаку однотонную водолазку и пару безупречно скроенных джинсов черного цвета. Полученный аутфит в формате power dressing разбавляем аниалистическими мотивами.

Строгая рубашка + массивные кроссовки

  1. Кроссовки Premiata, 26 250 руб. 2. Рубашка H&M, 1 599 руб. 3. Сумка Guess, 10 990 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Пальто Stella McCartney/Yoox, 52 400 руб. 6. Брюки Guess, 8 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Белая рубашка с мужского плеча уже давно закрепила за собой статус модной константы. Свежий взгляд на классику можно продемонстрировать при помощи расслабленных, но в то же время элегантных образов. Рубашку носим навыпуск или небрежно заправляем за пояс, оставляя одну полочку. Миксуем с широкими брюками-палаццо, добавляем пару массивных кроссовок в духе 90-х и пальто свободного силуэта. Объединяем образ акцентами – яркой сумкой и очками с оправой в тон.

Джинсы-бойфренды + ботильоны на каблуке

  1. Ботильоны Public Desire/Yoox, 3 590 руб. 2. Сумка Longchamp, 64 600 руб. 3. Серьги Springfield, 1 199 руб. 4. Толстовка Fendi/Yoox, 53 500 руб. 5. Ремень Springfield, 1 199 руб. 6. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Джинсы-бойфреды – вещь, название которой говорит само за себя. Создаем максимально комфортный look на каждый день при помощи их тесного союза с объемной толстовкой. К образу можно смело добавить кроссовки или любимые кеды, но если вы не ищете легких путей – рифмуйте сочетание с белыми ботильонами на невысоком фигурном каблуке. Вооружайтесь сумкой-багетом (остромодный «привет» из нулевых) и не забудьте о паре стильных мелочей – крупной statement-бижутерии и грубом ремне с металлической фурнитурой.

Вещи бойфренда – отличная основа для создания теплого многослойного образа. В этом сезоне ипользуйте oversize и смело надевайте все лучшее сразу. Как? Рассказывает Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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