Строгий пиджак с сапогами «под питона», классическая рубашка с кроссовками: как стильно носить вещи бойфренда
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Пиджак oversize + акцентная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Настоящий must have в вашем наборе – удлиненный пиджак с объемной линией плеч. Выбираем среди консервативных цветов, обращая внимание на серый – с ним сочетаются практически все оттенки: от конфетного розового до ультрафиолета. Однако ставку делаем на базовую палитру, добавляя к пиджаку однотонную водолазку и пару безупречно скроенных джинсов черного цвета. Полученный аутфит в формате power dressing разбавляем аниалистическими мотивами.
Строгая рубашка + массивные кроссовки
Фото: Архивы пресс-служб
Белая рубашка с мужского плеча уже давно закрепила за собой статус модной константы. Свежий взгляд на классику можно продемонстрировать при помощи расслабленных, но в то же время элегантных образов. Рубашку носим навыпуск или небрежно заправляем за пояс, оставляя одну полочку. Миксуем с широкими брюками-палаццо, добавляем пару массивных кроссовок в духе 90-х и пальто свободного силуэта. Объединяем образ акцентами – яркой сумкой и очками с оправой в тон.
Джинсы-бойфренды + ботильоны на каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
Джинсы-бойфреды – вещь, название которой говорит само за себя. Создаем максимально комфортный look на каждый день при помощи их тесного союза с объемной толстовкой. К образу можно смело добавить кроссовки или любимые кеды, но если вы не ищете легких путей – рифмуйте сочетание с белыми ботильонами на невысоком фигурном каблуке. Вооружайтесь сумкой-багетом (остромодный «привет» из нулевых) и не забудьте о паре стильных мелочей – крупной statement-бижутерии и грубом ремне с металлической фурнитурой.
Вещи бойфренда – отличная основа для создания теплого многослойного образа. В этом сезоне ипользуйте oversize и смело надевайте все лучшее сразу. Как? Рассказывает Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!