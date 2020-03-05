Строгий костюм, белый монолук и не только: 3 стильных образа Амаль Клуни, которые легко повторить
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Фото: Globallook
Платье-футляр + тренч oversize
Фото: Globallook
Стиль Амаль Клуни — как правило, лакочиные фасоны и сдержанные цвета. И она доказывает, что это совершенно не скучно! Если платье-футляр разбавить ультрафиолетом и придать объем классическому тренчу. В остальном — дело за малым: парой лодочек на каблуке и вместительной сумкой.
Фото: Архивы пресс-служб
Вокруг тренча выстраиваются эффектные весенние образы, поэтому правильная модель — залог всех модных побед. Попробуйте добавить акцентны к классическому кэмэл, а в остальном — следуйте примеру Амаль: строгое платье по фигуре, шпильки и любимый аксессуар звезды — крупные солнцезащитные очки.
Total white + нейтральный беж
Фото: Globallook
Грамотная база плюс универсальные цвета — залог успеха любого аутфита. К весне на заметку: микс нейтрального бежевого и белого дает максимально стильный результат. Особенно когда речь идет о платье, грамотно подчеркивающем силуэт, и блейзере в похожем оттенке и лодочках.
Фото: Архивы пресс-служб
Не заскучать от белого монохрома помогут текстуры — кожа, замша, плотные костюмные ткани. Total white отлично вписывается в ситуации, когда важно быть во всеоружии: от деловых переговоров до романтического вечера.
Строгий костюм + шпильки
Фото: Globallook
Темные очки и шпильки — визитная карточка Амаль Клуни. И что-то в этом есть: с таким комплектом легко быть всегда на высоте. Образ power women не обошелся бы без безупречно скроенного брючного костюма, который делает с фигурой настоящие чудеса — берем на карандаш!
Фото: Архивы пресс-служб
По модной установке Амаль надеваем блейзер поверх кружевного бра или топа в бельевом стиле и завершаем аутфит максимально высокими шпильками. Сумка-шоппер снова приходит на помощь в повседневном ритме. А если после череды встреч и дел в офисе появились планы — просто замените ее миниатюрным клатчем.
Еще один пример всегда безупречного и элегантного стиля — Анджелина Джоли. Даже streetstyle-образы актрисы выглядят так, будто бы она вот-вот ступит на красную дорожку. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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