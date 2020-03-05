Строгий костюм, белый монолук и не только: 3 стильных образа Амаль Клуни, которые легко повторить

По модной установке Амаль надеваем блейзер поверх кружевного бра или топа в бельевом стиле и завершаем аутфит максимально высокими шпильками. Сумка-шоппер снова приходит на помощь в повседневном ритме. А если после череды встреч и дел в офисе появились планы — просто замените ее миниатюрным клатчем.

Еще один пример всегда безупречного и элегантного стиля — Анджелина Джоли. Даже streetstyle-образы актрисы выглядят так, будто бы она вот-вот ступит на красную дорожку. Подробнее читайте на Passion.ru.