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Строгий костюм, белый монолук и не только: 3 стильных образа Амаль Клуни, которые легко повторить

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Амаль Клуни — настоящая power women с сильным внутренним стержнем, но в то же время — невероятной женственностью. Эта хрупкая женщина способна на многое: на ее счету не только сотни выигрышных судебных разбирательств (Амаль — известный юрист международного уровня), но и одна из главных побед — сердце завидного голливудского жениха Джорджа Клуни. Помимо волевых черт характера, у нее действительно есть чему поучиться и по части стиля. Мастер-класс по эффектному power dressing проводит Passion.ru!

Платье-футляр + тренч oversize

Фото: Globallook

Стиль Амаль Клуни — как правило, лакочиные фасоны и сдержанные цвета. И она доказывает, что это совершенно не скучно! Если платье-футляр разбавить ультрафиолетом и придать объем классическому тренчу. В остальном — дело за малым: парой лодочек на каблуке и вместительной сумкой.

  1. Платье H&M, 1 899 руб. 2. Сумка Guess, 11 390 руб. 3. Очки Tiffani, цена по запросу. 4. Тренч Trussardi Jeans, цена по запросу. 5. Ботильоны Salvatore Ferragamo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Вокруг тренча выстраиваются эффектные весенние образы, поэтому правильная модель — залог всех модных побед. Попробуйте добавить акцентны к классическому кэмэл, а в остальном — следуйте примеру Амаль: строгое платье по фигуре, шпильки и любимый аксессуар звезды — крупные солнцезащитные очки.

Total white + нейтральный беж

Фото: Globallook

Грамотная база плюс универсальные цвета — залог успеха любого аутфита. К весне на заметку: микс нейтрального бежевого и белого дает максимально стильный результат. Особенно когда речь идет о платье, грамотно подчеркивающем силуэт, и блейзере в похожем оттенке и лодочках.

  1. Туфли Deimille (yoox.com), 13 500 руб. 2. Блейзер Pinko, 44 990 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Платье Laroom, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, 29 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не заскучать от белого монохрома помогут текстуры — кожа, замша, плотные костюмные ткани. Total white отлично вписывается в ситуации, когда важно быть во всеоружии: от деловых переговоров до романтического вечера.

Строгий костюм + шпильки

Фото: Globallook

Темные очки и шпильки — визитная карточка Амаль Клуни. И что-то в этом есть: с таким комплектом легко быть всегда на высоте. Образ power women не обошелся бы без безупречно скроенного брючного костюма, который делает с фигурой настоящие чудеса — берем на карандаш!

  1. Сумка Furla, 30 500 руб. 2. Бра Victoria's Secret, 6 699 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Блейзер Laroom, цена по запросу. Брюки Laroom, цена по запросу. 6. Туфли 8 by Yoox, 7 430 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

По модной установке Амаль надеваем блейзер поверх кружевного бра или топа в бельевом стиле и завершаем аутфит максимально высокими шпильками. Сумка-шоппер снова приходит на помощь в повседневном ритме. А если после череды встреч и дел в офисе появились планы — просто замените ее миниатюрным клатчем.

Еще один пример всегда безупречного и элегантного стиля — Анджелина Джоли. Даже streetstyle-образы актрисы выглядят так, будто бы она вот-вот ступит на красную дорожку. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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