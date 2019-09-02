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Стильные наследники Кейт Миддлтон, Шарлен Уиттсток и других королевских особ: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон, принц Уильям и дети: Джордж, Шарлотта, Луи

Фото: Globallook

По части стиля маленькие наследники уже готовы составить конкуренцию своим августейшим родителям. Кто из детей монархов наступает на пятки старшему поколению уже сейчас? Раскрываем секреты!

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

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Фото: Dpa

Приверженность традициям и безупречный вкус – качества, которых у герцогини Кембриджской не отнять. Детей Кейт Миддлтон воспитывает в том же духе, следуя предписаниям королевского протокола. Поэтому годовалый Луи и его старший брат Джордж часто появляются в шортах – неофициальная норма королевского дресс-кода для детей до 6 лет. Принцессу Шарлотт с самого детства приучают к элегантному и женственному стилю, одевая девочку в нежные платья с рукавами-фонариками, оборками и цветочным принтом. Примечательно, что в гардеробе королевских наследников много не только премиальных британских марок, но и одежды из масс-маркета.

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Фото: Dpa

Очевидно, Кейт Миддлтон нередко берет пример в королевы Елизаветы II: строгие формы, лаконичный крой, для девочек – нежные платья. Правда, герцогиня Кембриджская все же демонстрирует современное прочтение традиций королевского дресс-кода.

Летиция Ортис, королева Испании

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Фото: Globallook

Дочки Летиции Ортис не отстают от мамы, особенно по части выбора нарядов. Современные принцессы выбирают легкие платья из натуральных тканей, свободные силуэты, светлые оттенки и неброские принты. Испанская королева, как и Кейт Миддлтон, является любительницей демократичных брендов, поэтому и мама, и дочки нередко посещают публичные мероприятия в одежде Zara, Massimo Dutti и других марок.

Шарлен Уиттсток, княгиня Монако

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Фото: Globallook

Принц Жак и принцесса Габриэлла – пожалуй, самые модные близнецы в княжестве Монако. Княгиня Шарлен выбирает для детей трендовую одежду, предпочитая классический casual – узкие джинсы, базовые футболки, кеды и множество стильных аксессуаров. С самого детства принц и принцесса обожают солнцезащитные очки, и в их арсенале множество оригинальных моделей от самых известных марок.

Матильда, королева Бельгии

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Фото: Globallook

Повседневные выходы семьи бельгийских монархов просты, но всегда разбавлены насыщенными оттенками. В обычной жизни дети одеваются максимально расслабленно и комфортно, совмещая базовые вещи – джинсы и шорты, футболки и кардиганы. Однако для публичных мероприятий, как и полагается августейшим особам, выбирают строгие костюмы и лаконичные по крою, но яркие цветные платья.

Максима Соррегьета Черрути, королева Нидерландов

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Фото: Globallook

Семья нидерландских монархов нередко использует оригинальный и всегда беспроигрышный прием – family look («семейный образ»). Трое дочерей королевы Максимы часто появлялись в одинаковых нарядах – пышных платьях с принтами, обязательно с яркими цветовыми акцентами и необычными аксессуарами.

Виктория, кронпринцесса Швеции

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Фото: Globallook

Идею семейного образа поддержала и семья шведской королевы Виктории, появляясь в одежде, объединенной цветовой гаммой нежных пастельных оттенков. В повседневной жизни маленькие наследники носят расслабленные наряды, чаще всего в формате casual и smart-casual, сочетая пышные платья из легких тканей, классические шорты и рубашки с кедами.

Марта Луиза, принцесса Норвегии

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Фото: Globallook

Дочки норвежской принцессы Марты одеваются максимально просто: палитра светлых оттенков, свободные силуэты, не стесняющие движений, яркие принты. Один из самых ярких выходов был приурочен к празднику, когда король Харальд отмечал 25-летие на троне. Девочки были одеты в традиционные этнические костюмы.

Меган Маркл

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Фото: Dpa

3 месяца назад в королевской семье произошло счастливое событие – Меган Маркл родила принцу Гарри первенца – сына Арчи. Младенца пара решила растить без титула. Маленький Виндзор подрастает – ждем новостей!

Недавно мы обсуждали, как одеваются королевские и звездные мамы. Вдохновляемся и берем на заметку самые стильные идеи!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages

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