Стильные наследники Кейт Миддлтон, Шарлен Уиттсток и других королевских особ: фото

Приверженность традициям и безупречный вкус – качества, которых у герцогини Кембриджской не отнять. Детей Кейт Миддлтон воспитывает в том же духе, следуя предписаниям королевского протокола. Поэтому годовалый Луи и его старший брат Джордж часто появляются в шортах – неофициальная норма королевского дресс-кода для детей до 6 лет. Принцессу Шарлотт с самого детства приучают к элегантному и женственному стилю, одевая девочку в нежные платья с рукавами-фонариками, оборками и цветочным принтом. Примечательно, что в гардеробе королевских наследников много не только премиальных британских марок, но и одежды из масс-маркета.