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Дерзкий милитари, романтичный этно и другие тенденции 70-х, которые переняла современная мода

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Слайд, который
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Michael Kors Collection

Фото: Vogue.com

Мода 70-х годов — один из главных источников вдохновения современности. Основные мотивы дизайнеры активно применяют в своих коллекциях, и черты эпохи становятся безоговорочными мастхэвами. Среди самых многообещающих трендов осенне-зимнего сезона оказались элементы милитари, сафари, этнического стиля, которые гармонично сочетаются между собой в рамках одного образа. Многослойность, эклектичность, игра текстур — эти и другие модные установки Passion.ru собрал в полезный гид по 70-м!

Эпоха, сменившая бунтарские 60-е, ознаменовалась раскрепощением общества, новой волной борьбы за права женщин, острой реакцией людей на устаревшие каноны. Произошел отказ от четких линий и продуманных образов. Лейтмотивом моды десятилетия стало «сочетание несочетаемого», во многом вдохновившее 90-е на появление гранжа. Возникает принципиально новый стиль, который пропагандирует полную свободу действий.

Свободолюбивый панк

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Golden Goose/Yoox, 92 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Революционный дух в культуру 70-х принесло движение панков, яркими представителями которого стали музыканты Sex Pistols. Тогда известным становится имя британки Вивьен Вествуд, которая разрабатывала одежду для группы.

Стиль панк в одежде — тотальная эклектика, нарочитая небрежность и oversize. Здесь элементы милитари, рваный деним, кожаные косухи, агрессивные цвета и декор из грубой металлической фурнитуры (обилие молний и пуговиц, булавки, украшения в виде лезвий и даже гильз).

Одежда в духе милитари

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Michael Kors, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Внимание к деталям военной формы также уделяли представители панк-культуры. Камуфляжные принты, цвет хаки, грубые материалы и свободный силуэт — универсальная форма одежды в духе милитари. Этой осенью униформа для маскировки выходит из тени, претендуя на главные позиции в вашем гардеробе. Смело добавляйте в него брюки карго, рубашки и бомберы с накладными карманами, аксессуары из грубой кожи с металлической фурнитурой.

Практичный сафари

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Springfield, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Несмотря на более ранее появление (в 20-е годы), стиль сафари также вошел в число фаворитов в конце 60-х (вспоминаем Safari dress от Ива Сен-Лорана и знаменитую съемку Франко Рубартелли с Верушкой в главной роли). Сафари стал логичным продолжением стиля милитари, взяв из него практичность, универсальность, элементы декора и цветовую гамму песочных, оливковых оттенков и хаки. Этой осенью применяем на практике правила удачной охоты, привнося черты сафари в свой гардероб в виде остромодных комбинезонов и брючных костюмов с удлиненными жакетами прямого кроя.

Этнический стиль

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Michael Kors, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Фолк-стиль ставит во главу угла цветочные принты, летящие ткани и расслабленные силуэты, а кроме того, держит в поле зрения геометрию и этнические мотивы, вдохновленные национальными костюмами. За идеями обращаемся к моде культуры хиппи с ее любовью к сарафанам и платьям миди, туникам и юбкам средней длины. Собирая образ вокруг легкого платья осенью, не бойтесь играть текстурами. Дополняйте аутфит трикотажными джемперами и кардиганами, массивной обувью и дубленками-косухами в формате oversize.

Цветовые акценты

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Guess Jeans, 5 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Колор-блок, яркие, почти кислотные цвета — отголосок 60-х, который читается в моде следующего за ними десятилетия. В текстильной промышленности тех лет стали активно применяться синтетические волокна, что позволило экспериментировать с силуэтами, а главное — с цветами. Этой осенью дизайнеры предлагают отыграться на яркости, решаясь на самые необычные сочетания оттенков и даже цветные монообразы.

Разбираем моду прошлого на детали и смело вносим их в свой стиль. О том, как дизайнеры цитируют тенденции 60-х в своих коллекциях, читайте на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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