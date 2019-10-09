Дерзкий милитари, романтичный этно и другие тенденции 70-х, которые переняла современная мода

Революционный дух в культуру 70-х принесло движение панков, яркими представителями которого стали музыканты Sex Pistols. Тогда известным становится имя британки Вивьен Вествуд, которая разрабатывала одежду для группы.

Стиль панк в одежде — тотальная эклектика, нарочитая небрежность и oversize. Здесь элементы милитари, рваный деним, кожаные косухи, агрессивные цвета и декор из грубой металлической фурнитуры (обилие молний и пуговиц, булавки, украшения в виде лезвий и даже гильз).

Одежда в духе милитари