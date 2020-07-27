Со светлым денимом, плотным хлопком и не только: как носить черный цвет летом

Еще один вариант, с которым не поспоришь — микс черных топов со светлым денимом. Фаворитами сезона среди первых стали топы с «драматичными» рукавами и оборками, халтеры и облегающие модели из трикотажа с эффектом «второй кожи». Добавляем шорты или джинсы из светлого денима, вооружаемся вместительным шоппером из рафии и сандалиями-слайдами, как это делают Перниль Тейсбек, Габи Грег и другие инфлюенсеры.

Ранее мы рассказывали, как на основе одного базового топа составить сразу три стильных образа. Подробнее читайте на Passion.ru.