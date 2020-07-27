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Со светлым денимом, плотным хлопком и не только: как носить черный цвет летом

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Алекс Ривере

Фото: Instagram @ariviere

Любительницы консервативных оттенков могут ликовать: черный цвет доказал свою незаменимость даже жарким летом. Главные фэшионистки Instagram активно применяют его в своих образах, дефилируют в нем не только по танцполу, но и вдоль морского побережья. В этом сезоне рекомендуем сделать ставку на минимализм, не усложняя аутфиты деталями и текстурами. Проверено: стиль — в простоте.

Черное платье на каждый день и на вечер

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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Противостояние белого и черного все же имеет явный перевес в пользу второго. И, раз уж на модном ринге снова появилась классика, предлагаем выбрать самый актуальный вариант. Следуя примерам инфлюенсеров, добавляем в wish-лист универсальные модели, которые одинаково хорошо впишутся и в соблазнительные летние образы, и в осенние луки с объемными блейзерами. Претендент номер один — силуэтное платье без бретелей из фактурного трикотажа (на волне популярности вязаных купальников и бра-диганов и трикотаж купается в лучах славы). Второй — миниатюрное платье-рубашка суперсвободного силуэта, которое демонстрирует абсолютную совместимость с любой обувью: от массивных трекинговых сандалий и кед до мюли на шпильках.

С объемной белой рубашкой

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Матильда Голер

Фото: Instagram @mathildegoehler

Контраст черного и белого — модная аксиома, которая не нуждается ни в каких доказательствах. Первые модницы предлагают не прятать свободные черные брюки и широкие бермуды в дальний ящик летом. В дуэте с ними выступит еще одна константа базового гардероба — объемная рубашка, будто взятая с мужского плеча. Рецепт модного образа прост: небрежно заправляем рубашку за пояс, добавляем открытые босоножки на каблуке комфортной высоты и пару броских украшений.

С контрастным принтом

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Хлои Элиотт

Фото: Instagram @chloeincurve_

Внести оптимистические нотки в total black поможет проверенный метод — использование принтов. Черный цвет заиграет по-новому, если добавить к нему нежный флористический паттерн или забавный мелкий горошек. Прием особенно полюбился известным модницам с аппетитными формами: блогер Хлои Элиотт замиксовала платье-комбинацию в белую крапинку с актуальной каркасной сумкой из бамбука и стильными очками. Тем же путем пошла и модель Тесс Холлидей, которая блеснула в комплекте из мини-юбки и топа, добавив к нему эффектные босоножки, поддерживающие общую гамму образа.

Со светлым денимом

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Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Еще один вариант, с которым не поспоришь — микс черных топов со светлым денимом. Фаворитами сезона среди первых стали топы с «драматичными» рукавами и оборками, халтеры и облегающие модели из трикотажа с эффектом «второй кожи». Добавляем шорты или джинсы из светлого денима, вооружаемся вместительным шоппером из рафии и сандалиями-слайдами, как это делают Перниль Тейсбек, Габи Грег и другие инфлюенсеры.

Ранее мы рассказывали, как на основе одного базового топа составить сразу три стильных образа. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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