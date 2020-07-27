Со светлым денимом, плотным хлопком и не только: как носить черный цвет летом
Фото: Instagram @ariviere
Черное платье на каждый день и на вечер
Фото: Instagram @rosiehw
Противостояние белого и черного все же имеет явный перевес в пользу второго. И, раз уж на модном ринге снова появилась классика, предлагаем выбрать самый актуальный вариант. Следуя примерам инфлюенсеров, добавляем в wish-лист универсальные модели, которые одинаково хорошо впишутся и в соблазнительные летние образы, и в осенние луки с объемными блейзерами. Претендент номер один — силуэтное платье без бретелей из фактурного трикотажа (на волне популярности вязаных купальников и бра-диганов и трикотаж купается в лучах славы). Второй — миниатюрное платье-рубашка суперсвободного силуэта, которое демонстрирует абсолютную совместимость с любой обувью: от массивных трекинговых сандалий и кед до мюли на шпильках.
С объемной белой рубашкой
Фото: Instagram @mathildegoehler
Контраст черного и белого — модная аксиома, которая не нуждается ни в каких доказательствах. Первые модницы предлагают не прятать свободные черные брюки и широкие бермуды в дальний ящик летом. В дуэте с ними выступит еще одна константа базового гардероба — объемная рубашка, будто взятая с мужского плеча. Рецепт модного образа прост: небрежно заправляем рубашку за пояс, добавляем открытые босоножки на каблуке комфортной высоты и пару броских украшений.
С контрастным принтом
Фото: Instagram @chloeincurve_
Внести оптимистические нотки в total black поможет проверенный метод — использование принтов. Черный цвет заиграет по-новому, если добавить к нему нежный флористический паттерн или забавный мелкий горошек. Прием особенно полюбился известным модницам с аппетитными формами: блогер Хлои Элиотт замиксовала платье-комбинацию в белую крапинку с актуальной каркасной сумкой из бамбука и стильными очками. Тем же путем пошла и модель Тесс Холлидей, которая блеснула в комплекте из мини-юбки и топа, добавив к нему эффектные босоножки, поддерживающие общую гамму образа.
Со светлым денимом
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Еще один вариант, с которым не поспоришь — микс черных топов со светлым денимом. Фаворитами сезона среди первых стали топы с «драматичными» рукавами и оборками, халтеры и облегающие модели из трикотажа с эффектом «второй кожи». Добавляем шорты или джинсы из светлого денима, вооружаемся вместительным шоппером из рафии и сандалиями-слайдами, как это делают Перниль Тейсбек, Габи Грег и другие инфлюенсеры.
Ранее мы рассказывали, как на основе одного базового топа составить сразу три стильных образа. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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