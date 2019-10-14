Со строгой рубашкой, классическим блейзером и не только: с чем носить кожаные вещи этой осенью

Кожаные брюки — дерзкая деталь в стиле «подружки рокера», которая непременно должна оказаться в вашем гардеробе в этом сезоне. На их основе можно составить множество актуальных, а главное, универсальных образов. Проверено: при верном подходе кожаные брюки можно обыграть даже в рамках делового образа. Для этого делаем ставку на прямые и зауженные книзу модели с высокой талией и поясом. К ним добавляем классическую белую рубашку свободного силуэта, а сверху любой двубортный блейзер длиной до середины колена. Если правила дресс-кода позволяют, можно воспользоваться остромодным лайфхаком — надеть поверх рубашки топ из яркой цветной кожи. Кожа редко терпит конкуренцию, но это тот самый случай, когда сразу несколько деталей демонстрируют абсолютную совместимость.

Монообраз с кожаным платьем