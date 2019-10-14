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Со строгой рубашкой, классическим блейзером и не только: с чем носить кожаные вещи этой осенью

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Celine

Фото: Vogue.com

Кожа — один из самых дерзких трендов сезона, который претендует на главные роли в вашем образе. Подиум вдохновляет на эксперименты, и сделать громкое заявление в этом сезоне может каждая. Для этого достаточно найти безупречные кожаные брюки или остромодное платье — вещи, которые легко рифмуются как с ботинками в стиле милитари, так и с классикой на шпильке. Пополнить модный арсенал смелыми новинками — миссия этой осени, которая становится выполнимой с новыми идеями Passion.ru!

Кожаные брюки + белая рубашка

  1. Ботинки Casadei, 80 100 руб. 2. Топ Valentino/Yoox, 62 400 руб. 3. Кепи Stradivarius, 1 599 руб. 4. Блузка Lonchamp, 29 490 руб. 5. Брюки Lonchamp, 89 900 руб. 6. Сумка Michael Kors, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные брюки — дерзкая деталь в стиле «подружки рокера», которая непременно должна оказаться в вашем гардеробе в этом сезоне. На их основе можно составить множество актуальных, а главное, универсальных образов. Проверено: при верном подходе кожаные брюки можно обыграть даже в рамках делового образа. Для этого делаем ставку на прямые и зауженные книзу модели с высокой талией и поясом. К ним добавляем классическую белую рубашку свободного силуэта, а сверху любой двубортный блейзер длиной до середины колена. Если правила дресс-кода позволяют, можно воспользоваться остромодным лайфхаком — надеть поверх рубашки топ из яркой цветной кожи. Кожа редко терпит конкуренцию, но это тот самый случай, когда сразу несколько деталей демонстрируют абсолютную совместимость.

Монообраз с кожаным платьем

  1. Сапоги «Эконика», цена по запросу. 2. Платье 12Storeez, 59 980 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 5. Сумка Zara, 2999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кремовый беж и молочные цвета по-хозяйски обосновались в палитре осенне-зимнего сезона. По степени популярности нейтральный оттенок кофе с молоком может поспорить даже с черным. Бежевый прост в применении и гармонично смотрится в любом монохромном образе. Если же вы все еще сомневаетесь в покупке кожаного платья-рубашки, то эта история для вас. А главные ее герои — сапоги на каблуке любой комфортной высоты и микросумки, доказывающие свою актуальность уже не первый год подряд.

Кожаные шорты + классический блейзер

  1. Ботинки «Эконика», цена по запросу. 2. Шорты Tommy Hilfiger/Yoox, 36 750 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Водолазка H&M, 3 999 руб. 5. Блейзер Michael Kors, цена по запросу. 6. Сумка Loncgchamp, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

Дизайнеры настаивают на экспериментах с кожей самых разнообразных цветов, однако мы выбираем универсальные варианты, применимые к повседневности. Кожаные шорты-бермуды приглушенных оттенков (бордовый, оливковый, темный шоколад и другие) закрепили за собой статус мастхэвов. Беспроигрышная вариация на тему шорт — их сочетание с базовыми вещами, например с однотонными водолазками. Поверх надеваем двубортный блейзер oversize по типу мужского, правильная длина в данном случае — до середины бедра. Завершением образа на каждый день станет пара грубых ботинок в духе милитари, которые в случае неожиданной смены планов можно заменить на элегантные ботильоны.

Еще один громкий тренд последних сезонов — клетка во всех ее интерпретациях: от «гусиной лапки» до шотландского тартана. Как носить вещи в клетку этой осенью — читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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