Со строгой рубашкой, классическим блейзером и не только: с чем носить кожаные вещи этой осенью
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Фото: Vogue.com
Кожаные брюки + белая рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные брюки — дерзкая деталь в стиле «подружки рокера», которая непременно должна оказаться в вашем гардеробе в этом сезоне. На их основе можно составить множество актуальных, а главное, универсальных образов. Проверено: при верном подходе кожаные брюки можно обыграть даже в рамках делового образа. Для этого делаем ставку на прямые и зауженные книзу модели с высокой талией и поясом. К ним добавляем классическую белую рубашку свободного силуэта, а сверху любой двубортный блейзер длиной до середины колена. Если правила дресс-кода позволяют, можно воспользоваться остромодным лайфхаком — надеть поверх рубашки топ из яркой цветной кожи. Кожа редко терпит конкуренцию, но это тот самый случай, когда сразу несколько деталей демонстрируют абсолютную совместимость.
Монообраз с кожаным платьем
Фото: Архивы пресс-служб
Кремовый беж и молочные цвета по-хозяйски обосновались в палитре осенне-зимнего сезона. По степени популярности нейтральный оттенок кофе с молоком может поспорить даже с черным. Бежевый прост в применении и гармонично смотрится в любом монохромном образе. Если же вы все еще сомневаетесь в покупке кожаного платья-рубашки, то эта история для вас. А главные ее герои — сапоги на каблуке любой комфортной высоты и микросумки, доказывающие свою актуальность уже не первый год подряд.
Кожаные шорты + классический блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Дизайнеры настаивают на экспериментах с кожей самых разнообразных цветов, однако мы выбираем универсальные варианты, применимые к повседневности. Кожаные шорты-бермуды приглушенных оттенков (бордовый, оливковый, темный шоколад и другие) закрепили за собой статус мастхэвов. Беспроигрышная вариация на тему шорт — их сочетание с базовыми вещами, например с однотонными водолазками. Поверх надеваем двубортный блейзер oversize по типу мужского, правильная длина в данном случае — до середины бедра. Завершением образа на каждый день станет пара грубых ботинок в духе милитари, которые в случае неожиданной смены планов можно заменить на элегантные ботильоны.
Еще один громкий тренд последних сезонов — клетка во всех ее интерпретациях: от «гусиной лапки» до шотландского тартана. Как носить вещи в клетку этой осенью — читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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