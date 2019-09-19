От акцентных деталей до актуального монолука: как носить вещи в клетку этой осенью, чтобы выглядеть стильно

Юбка в клетку
Фото: Архивы пресс-служб
Совмещаем элегантный парижский стиль с элементами панк-эстетики, которую пропагандировала Вивьен Вествуд в 70-х. Если дресс-код позволяет – надо пользоваться! Монохромный черный образ смело разбавляем яркой деталью – мини-юбкой с завышенной линией талией и цветным шотландским тартаном в качестве главного мотива. Компенсировать насыщенные оттенки клетчатого принта поможет базовая черная водолазка, плотные колготки и массивные ботинки в стиле милитари. Умерят бунтарский дух максимально женственные аксессуары в виде остромодной сумки-багета и стильного кепи.
Брючный костюм в клетку
Фото: Архивы пресс-служб
Брючный костюм – не только безоговорочный мастхэв последних сезонов, но и самый верный способ составить монолук на все случаи жизни. Соблюдать правила строго офисного дресс-кода помогут мягкие контрасты – принт в мелкую «гусиную лапку» или классический «принц Уэльский» в серой гамме. Отыграться на цвете помогут аксессуары – пускай главным акцентом образа станет миниатюрная сумка самых насыщенных оттенков: от фуксии до галактического синего.
Пальто в клетку
Фото: Архивы пресс-служб
Уютные пальто-халаты – еще один повод полюбить осень с ее капризной погодой. Принимаем правила игры фактур и получаем результат в виде стильного и практичного образа. Совмещаем мягкие шерстяные пальто в клетку и легкие хлопковые рубашки с грубыми кожаными текстурами, добавляем ботильоны на каблуке комфортной высоты и вооружаемся вместительной сумкой дафл (модель объемной цилиндрической формы) или шоппером.
Продолжаем выводить самые точные модные формулы и применяем их на практике. Ранее мы рассказывали, как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно – подборка образов и подробный гид здесь!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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