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От акцентных деталей до актуального монолука: как носить вещи в клетку этой осенью, чтобы выглядеть стильно

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Victoria Beckham

Клетчатый принт подтвердил статус самого модного в этом сезоне, причем в самых разных вариациях. «Гусиный шаг» и гленчек, «принц Уэльский» и виши стали абсолютными фаворитами дизайнеров, поэтому брючные костюмы, юбки и тренчи в клетку передают привет с подиумов модных столиц и уже ищут место в вашем гардеробе. Применима ли клетка к нескучным повседневным и деловым образам? Изучаем во всех подробностях!

Юбка в клетку

  1. Ботинки Springfield, 3 999 руб. 2. Сумка-багет Vagabond, 9 800 руб. 3. Юбка Guess Jeans, 6 990 руб. 4. Кепи Springfield, 1 399 руб. 5. Водолазка H&M, 3 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Совмещаем элегантный парижский стиль с элементами панк-эстетики, которую пропагандировала Вивьен Вествуд в 70-х. Если дресс-код позволяет – надо пользоваться! Монохромный черный образ смело разбавляем яркой деталью – мини-юбкой с завышенной линией талией и цветным шотландским тартаном в качестве главного мотива. Компенсировать насыщенные оттенки клетчатого принта поможет базовая черная водолазка, плотные колготки и массивные ботинки в стиле милитари. Умерят бунтарский дух максимально женственные аксессуары в виде остромодной сумки-багета и стильного кепи.

Брючный костюм в клетку

  1. Ботильоны Casadei, 65 000 руб. 2. Сумка Elisabetta Franchi, 18 018 руб. 3. Брюки Tommy Hilfiger x Zendaya, 13 990 руб. 4. Серьги Elisabetta Franchi, 7 644 руб. 5. Блейзер Tommy Hilfiger x Zendaya, 27 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брючный костюм – не только безоговорочный мастхэв последних сезонов, но и самый верный способ составить монолук на все случаи жизни. Соблюдать правила строго офисного дресс-кода помогут мягкие контрасты – принт в мелкую «гусиную лапку» или классический «принц Уэльский» в серой гамме. Отыграться на цвете помогут аксессуары – пускай главным акцентом образа станет миниатюрная сумка самых насыщенных оттенков: от фуксии до галактического синего.

Пальто в клетку

  1. Сумка Michael Kors, 32 600 руб. 2. Юбка Blanca 11 006 руб. 3. Пальто Karl Lagerfeld, цена по запросу. 4. Рубашка Zara, 2 599 руб. 5. Ботильоны S. Oliver, 4 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Уютные пальто-халаты – еще один повод полюбить осень с ее капризной погодой. Принимаем правила игры фактур и получаем результат в виде стильного и практичного образа. Совмещаем мягкие шерстяные пальто в клетку и легкие хлопковые рубашки с грубыми кожаными текстурами, добавляем ботильоны на каблуке комфортной высоты и вооружаемся вместительной сумкой дафл (модель объемной цилиндрической формы) или шоппером.

Продолжаем выводить самые точные модные формулы и применяем их на практике. Ранее мы рассказывали, как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно – подборка образов и подробный гид здесь!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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