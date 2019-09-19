От акцентных деталей до актуального монолука: как носить вещи в клетку этой осенью, чтобы выглядеть стильно

Уютные пальто-халаты – еще один повод полюбить осень с ее капризной погодой. Принимаем правила игры фактур и получаем результат в виде стильного и практичного образа. Совмещаем мягкие шерстяные пальто в клетку и легкие хлопковые рубашки с грубыми кожаными текстурами, добавляем ботильоны на каблуке комфортной высоты и вооружаемся вместительной сумкой дафл (модель объемной цилиндрической формы) или шоппером.

Продолжаем выводить самые точные модные формулы и применяем их на практике. Ранее мы рассказывали, как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно – подборка образов и подробный гид здесь!