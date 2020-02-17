### Кожаные шорты + свободный джемпер Дерзкая кожа не покидает топ трендов сезона, поэтому мы настоятельно рекомендуем добавлять ее в гардероб в неограниченных количествах. К тому же, она демонстрирует стопроцентную совместимость с мягким трикотажем, кашемиром и шерстью, в объятия которых мы кутаемся в непогоду. Кожаные шорты высокой посадки в сочетании с джемпером oversize и сапогами на устойчивом каблуке – всегда беспроигрышная тактика.### Классические шорты + свободный блейзер Лаконичные свободные шорты легко вписываются в деловой формат. Добавляем базовую белую рубашку, классический блейзер oversize правильной длины (до середины бедра) и пару полюбившихся нам зимой ботинок в духе милитари. Финальный штрих – миниатюрная поясная сумка, которая четко выделит силуэт и поставит акцент на талии. Размер аксессуара подстраивает под планы на день – вместить все необходимое в плотном графике может и шоппер, при этом он не выбьется из аутфита. ### Твидовые шорты + уютный джемпер Приближаем весеннее настроение нежными пастельными оттенками и мягкими текстурами. Светлые твидовые шорты в союзе с уютным джемпером oversize, небрежно заправленным за пояс, – комплект, с которым трудно прогадать. Миксуем с лаконичным пальто в лучших традициях классики, добавляем остромодные белые сапоги на высоком каблуке и получаем удачный образ на все случаи жизни: от вечеринок до романтических встреч. Ранее мы рассказывали, как строить стильные и теплые образы вокруг брючных костюмов. С какой обувью и верхней одеждой сочетать элегантные двойки – читайте на Passion.ru. Фото: архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!