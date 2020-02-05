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С объемным пуховиком, длинной экошубой и не только: с чем носить трикотажные костюмы, чтобы выглядеть стильно

Тепло, уютно и стильно — три кита, на которых выстраиваются расслабленные повседневные образы. Когда день расписан по минутам и нужно все успеть, на помощь приходят мягкие трикотажные костюмы свободных силуэтов и максимально удобная обувь. Passion.ru предлагает взять на вооружение три стильные идеи, которые точно не позволят заскучать и затеряться в серых буднях!

Трикотажный костюм + удлиненный пуховик

  1. Кроссовки Premiata, цена по запросу. 2. Брюки H&M, 1 599 руб. 3. Ожерелье UNOde50, цена по запросу. 4. Пуховик Tommy Hilfiger (yoox.com), 29 920 руб. 5. Джемпер H&M, 1 599 руб. 6. Шоппер Elisabetta Franchi, 34 320 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Широкие брюки плюс удлиненный джемпер обеспечивают не только максимальную свободу движений, но и помогают сформировать актуальные аутфиты. Если не знаете с чего начать, выбирайте базовые цвета: дымчато-серый, кремовый беж, молочно-белый и другие, а затем рифмуйте их с яркими акцентами. Пусть ими станут яркие кроссовки или кеды и вместительный шоппер в тон. Извечная дилемма — сочетание трикотажных костюмов на основе свободных брюк с верхней одеждой. Объявляем стиль без правил, но даем подсказку: такой look вполне совместим как с шерстяным пальто, так и с длинным пуховиком.

Трикотажный костюм + короткая куртка

  1. Кроссовки Asics (street-beat.ru), 11 490 руб. 2. Кардиган Akhmadullina Dreams, 5 999 руб. 3. Бра Women'secret, цена по запросу. 4. Брюки Akhmadullina Dreams, 4 999 руб. 5. Куртка Duvetica (yoox.com), 18 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Трикотажный костюм на основе джоггеров и кардигана можно смело подпускать как можно ближе к телу, надевая кардиган поверх бра. За спасение от холодной погоды возьмется объемная дутая куртка О-силуэта, которая в союзе с комплектом теплых аксессуаров сформирует аутфит в духе apres-ski. А к нему пара массивных кроссовок, перекликающихся с гаммой образа, явно не будет лишней.

Трикотажный костюм + экошуба

  1. Ботильоны Stella McCartney (yoox.com), 21 500 руб. 2. Джемпер Mango, 2 799 руб. 3. Экошуба Guess, цена по запросу. 4. Сумка Elisabetta Franchi, 22 568 руб. 5. Брюки Mango, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одна вариация на тему трикотажного костюма — свободный джемпер в комбинации с кюлотами. Укороченные модели брюк имеют явное преимущество: они сочетаются с абсолютно разными видами обуви: от кроссовок в духе 90-х до лаконичных коротких ботинок на устойчивом каблуке. А вместе с тем — с остромодными teddy coat (шубы-«чебурашки»), которые не прощаются с нами в этом сезоне.

Незаменимая деталь в период холодов — стильное трикотажное платье, которое уверенно претендует на главные роли в сезонных образах. Подробную инструкцию по применению читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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