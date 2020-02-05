С объемным пуховиком, длинной экошубой и не только: с чем носить трикотажные костюмы, чтобы выглядеть стильно

Еще одна вариация на тему трикотажного костюма — свободный джемпер в комбинации с кюлотами. Укороченные модели брюк имеют явное преимущество: они сочетаются с абсолютно разными видами обуви: от кроссовок в духе 90-х до лаконичных коротких ботинок на устойчивом каблуке. А вместе с тем — с остромодными teddy coat (шубы-«чебурашки»), которые не прощаются с нами в этом сезоне.

Незаменимая деталь в период холодов — стильное трикотажное платье, которое уверенно претендует на главные роли в сезонных образах. Подробную инструкцию по применению читайте на Passion.ru!