С объемным пуховиком, длинной экошубой и не только: с чем носить трикотажные костюмы, чтобы выглядеть стильно
Трикотажный костюм + удлиненный пуховик
Фото: Архивы пресс-служб
Широкие брюки плюс удлиненный джемпер обеспечивают не только максимальную свободу движений, но и помогают сформировать актуальные аутфиты. Если не знаете с чего начать, выбирайте базовые цвета: дымчато-серый, кремовый беж, молочно-белый и другие, а затем рифмуйте их с яркими акцентами. Пусть ими станут яркие кроссовки или кеды и вместительный шоппер в тон. Извечная дилемма — сочетание трикотажных костюмов на основе свободных брюк с верхней одеждой. Объявляем стиль без правил, но даем подсказку: такой look вполне совместим как с шерстяным пальто, так и с длинным пуховиком.
Трикотажный костюм + короткая куртка
Фото: Архивы пресс-служб
Трикотажный костюм на основе джоггеров и кардигана можно смело подпускать как можно ближе к телу, надевая кардиган поверх бра. За спасение от холодной погоды возьмется объемная дутая куртка О-силуэта, которая в союзе с комплектом теплых аксессуаров сформирует аутфит в духе apres-ski. А к нему пара массивных кроссовок, перекликающихся с гаммой образа, явно не будет лишней.
Трикотажный костюм + экошуба
Фото: Архивы пресс-служб
Еще одна вариация на тему трикотажного костюма — свободный джемпер в комбинации с кюлотами. Укороченные модели брюк имеют явное преимущество: они сочетаются с абсолютно разными видами обуви: от кроссовок в духе 90-х до лаконичных коротких ботинок на устойчивом каблуке. А вместе с тем — с остромодными teddy coat (шубы-«чебурашки»), которые не прощаются с нами в этом сезоне.
Незаменимая деталь в период холодов — стильное трикотажное платье, которое уверенно претендует на главные роли в сезонных образах. Подробную инструкцию по применению читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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