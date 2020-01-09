Блестящее мини и шпильки, строгий костюм и не только: 3 образа Ренаты Литвиновой, которые легко повторить
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Фото: Instagram
«Космическое» мини + ботильоны
Фото: Instagram
«Космический» look Ренаты Литвиновой с серебристым платьем-мини – смелое заявление, которое вдохновляет. Особенно в паре с «драматичными» ботильонами в духе готики и клатчем-ларцом.
Фото: Архивы пресс-служб
Отличная идея для любой вечеринки – футуристичное платье-футляр, а в остальном – все по формуле Литвиновой. Ботильоны в стиле Марии Антуанетты, миниатюрная сумка с золотистой фурнитурой и темные солнцезащитные очки на случай ярких вспышек фотокамер и ослепительного сияния диско-шара.
Темное платье с принтом + акцентные туфли
Фото: Instagram
Темно-синее платье-миди с неброским цветочным принтом подчеркивает силуэт и играет отличную партию с лодочками насыщенного красного цвета. Рената эффектно дефилирует на запредельно высоких шпильках, а мы берем ее образ на вооружение!
Фото: Архивы пресс-служб
В составлении подобного образа придется провести тотальную ревизию летнего гардероба. Легкие шифоновые платья с флористическими мотивами берутся доказывать свою жизнеспособность в зимних аутфитах. Их смело можно сочетать с ботфортами на каблуке, а можно прихватить с собой пару ярких лодочек на случай, если после череды важных встреч намечается мероприятие в неформальной обстановке.
Клетчатый костюм + шпильки
Фото: Instagram
Рената Литвинова мастерски носит oversize и при этом выглядит максимально женственно. На хрупких плечах актрисы блейзер силуэта в духе 80-х смотрится невероятно стильно. Костюм делает свое дело, а помогают ему в этой миссии головокружительные шпильки.
Фото: Архивы пресс-служб
Клетчатая двойка с классической прямой юбкой и блейзером свободного силуэта претендует на свое место в вашем базовом гардеробе. Преимущество – в универсальности и совместимости с любой обувью: от сапог на каблуке и ботильонов до классических лодочек. По примеру Ренаты проводит эксперимент с последними, добавляем сумку, перекликающуюся с принтом костюма, и не забываем о крупных солнцезащитных очках, которые успели стать визитной карточкой актрисы.
Среди поклонниц элегантного стиля оказалась Наталья Водянова, образы которой мы подробно разбирали ранее. О том, как повторить сразу три стильных образа модели, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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