Блестящее мини и шпильки, строгий костюм и не только: 3 образа Ренаты Литвиновой, которые легко повторить

Клетчатая двойка с классической прямой юбкой и блейзером свободного силуэта претендует на свое место в вашем базовом гардеробе. Преимущество – в универсальности и совместимости с любой обувью: от сапог на каблуке и ботильонов до классических лодочек. По примеру Ренаты проводит эксперимент с последними, добавляем сумку, перекликающуюся с принтом костюма, и не забываем о крупных солнцезащитных очках, которые успели стать визитной карточкой актрисы.

Среди поклонниц элегантного стиля оказалась Наталья Водянова, образы которой мы подробно разбирали ранее. О том, как повторить сразу три стильных образа модели, читайте на Passion.ru.