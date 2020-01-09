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Блестящее мини и шпильки, строгий костюм и не только: 3 образа Ренаты Литвиновой, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

На съемочной площадке и в жизни стиль Ренаты Литвиновой яркий и самобытный, а настоящая суперспособность 52-летней актрисы – вживаться в самые сложные и необычные роли. И у нее действительно есть чему поучиться по части модных лайфхаков! Вам в помощь – наблюдения Passion.ru и подборка неординарных образов.

«Космическое» мини + ботильоны

Фото: Instagram

«Космический» look Ренаты Литвиновой с серебристым платьем-мини – смелое заявление, которое вдохновляет. Особенно в паре с «драматичными» ботильонами в духе готики и клатчем-ларцом.

  1. Ботильоны Miista (yoox.com), 30 940 руб. 2. Очки Chimi, 5 483 руб. 3. Сумка Elisabetta Franchi, 35 200 руб. 4. Платье Marciano Guess, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Отличная идея для любой вечеринки – футуристичное платье-футляр, а в остальном – все по формуле Литвиновой. Ботильоны в стиле Марии Антуанетты, миниатюрная сумка с золотистой фурнитурой и темные солнцезащитные очки на случай ярких вспышек фотокамер и ослепительного сияния диско-шара.

Темное платье с принтом + акцентные туфли

Фото: Instagram

Темно-синее платье-миди с неброским цветочным принтом подчеркивает силуэт и играет отличную партию с лодочками насыщенного красного цвета. Рената эффектно дефилирует на запредельно высоких шпильках, а мы берем ее образ на вооружение!

  1. Туфли Schutz (yoox.com), 12 750 руб. 2. Клатч Guess, 10 390 руб. 3. Ожерелье Ekonika, цена по запросу. 4. Платье Tom Tailor, 6 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В составлении подобного образа придется провести тотальную ревизию летнего гардероба. Легкие шифоновые платья с флористическими мотивами берутся доказывать свою жизнеспособность в зимних аутфитах. Их смело можно сочетать с ботфортами на каблуке, а можно прихватить с собой пару ярких лодочек на случай, если после череды важных встреч намечается мероприятие в неформальной обстановке.

Клетчатый костюм + шпильки

Фото: Instagram

Рената Литвинова мастерски носит oversize и при этом выглядит максимально женственно. На хрупких плечах актрисы блейзер силуэта в духе 80-х смотрится невероятно стильно. Костюм делает свое дело, а помогают ему в этой миссии головокружительные шпильки.

  1. Туфли Elisabetta Franchi, 42 224 руб. 2. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 3. Сумка Trussardi Jeans, цена по запросу. 4. Костюм Giorgio Armani, 29 173 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Клетчатая двойка с классической прямой юбкой и блейзером свободного силуэта претендует на свое место в вашем базовом гардеробе. Преимущество – в универсальности и совместимости с любой обувью: от сапог на каблуке и ботильонов до классических лодочек. По примеру Ренаты проводит эксперимент с последними, добавляем сумку, перекликающуюся с принтом костюма, и не забываем о крупных солнцезащитных очках, которые успели стать визитной карточкой актрисы.

Среди поклонниц элегантного стиля оказалась Наталья Водянова, образы которой мы подробно разбирали ранее. О том, как повторить сразу три стильных образа модели, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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