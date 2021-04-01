От сетки для картошки до костюма кальмара-гиганта: самые забавные образы звезд
Фото: Globallook
Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Ким Кардашьян изрядно достается, но бизнесвумен это явно не волнует. И даже наоборот: сколько бы критики вокруг ни было, звезда уже не первый год возглавляет список главных трендсеттеров. В марте 2020 года Ким отправилась в Париж на Неделю моды, чтобы в числе первых оценить новую коллекцию Balmain. Для выхода в свет модель подобрала творение Оливье Рустена — латексный комплект из боди и легинсов цвета карамели. Кардашьян вполне свободно дефилировала от машины к локации — недаром, ведь самое сложное осталось позади. Тогда Сеть облетело видео, где перед экс-супругой Канье Уэста стоял настоящий челлендж: втиснуться в «тесный» латекс и на порвать его. А помогала ей в этом целая группа помощников.
Кайли Дженнер
Фото: Globallook
В центре бурных обсуждений всегда находится сестра Ким Кайли. Модель и молодая мама частенько делится совместными фото с лучшей подругой Анастасией Караниколау, на которых девушки примеряют одинаковые наряды. Русскоязычная аудитория долго смеялась над образами звезд в перфорированных платьях, сравнивая их с сетками для картошки.
Лолита
Удивлять не перестает и Лолита, которая то и дело щеголяет в облегающих комбинезонах в духе Джейн Фонды в восьмидесятых. Не так давно на шоу «Вечерний Ургант» певица появилась в неоновом платье-блейзере с щедрым декором из перьев. К нему — пара туфель с перьями вокруг щиколоток, напоминающих меховые петли для пилатеса.
Ноа Сайрус
Фото: Eastnews
Мир выдыхает после пандемии коронавируса, и возвращает долгожданные светские мероприятия. В этом году состоялась церемония вручения «Грэмми», на которой некоторые гости решили отыграться на яркости нарядов. В Сети долго обсуждали выход сестры Майли Сайрус Ноа: платье девушки сравнивали с туалетной бумагой, одеялом и даже взбитыми сливками.
Кристен Уиг
Фото: Globallook
Кристен Уиг высмеяли после выхода на красную дорожку 92-й церемонии «Оскар». Ее эпатажное платье с пышными воланами по бокам вызвало массу ассоциаций у пользователей. Как только не называли бедную Уиг: и гигантским кальмаром, и вареным лобстером, и лазаньей.
Наталья Водянова
А на десерт мы оставляем зимний look Натальи Водяновой с «тигровой» шапкой-ушанкой. Модель с ангельским лицом настолько вжилась в роль хищницы, что прорычала об этом на весь Instagram.
Нередко фиаско на красных дорожках происходят по воле случайности. В числе самых распространенных (и самых обсуждаемых) модных провалов звезд — нижнее белье, которое так и норовит выбраться на свободу. Оказалось, что Виктория Боня, Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер и масса других звезд обожают «бабушкины» панталоны. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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