От сетки для картошки до костюма кальмара-гиганта: самые забавные образы звезд

А на десерт мы оставляем зимний look Натальи Водяновой с «тигровой» шапкой-ушанкой. Модель с ангельским лицом настолько вжилась в роль хищницы, что прорычала об этом на весь Instagram.

Нередко фиаско на красных дорожках происходят по воле случайности. В числе самых распространенных (и самых обсуждаемых) модных провалов звезд — нижнее белье, которое так и норовит выбраться на свободу. Оказалось, что Виктория Боня, Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер и масса других звезд обожают «бабушкины» панталоны. Подробности с фото — на Passion.ru.