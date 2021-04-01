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От сетки для картошки до костюма кальмара-гиганта: самые забавные образы звезд

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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ошибки стилистов или способ прорваться в топ горячих сплетен? Порой остается только гадать, почему звезды когда-то выбрали некоторые из своих нарядов. В авангарде тех, кого постоянно обсуждают, осуждают и критикуют, — семейство Кардашьян в полном составе. То дизайнерское платье Кайли Дженнер сравнивают с фольгой для запекания, то комбез Ким Кардашьян напоминает хейтерам чехол от старого авто. В честь первого апреля вспоминаем самые забавные выходы знаменитостей!

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочкой Норт

Фото: Globallook

Ким Кардашьян изрядно достается, но бизнесвумен это явно не волнует. И даже наоборот: сколько бы критики вокруг ни было, звезда уже не первый год возглавляет список главных трендсеттеров. В марте 2020 года Ким отправилась в Париж на Неделю моды, чтобы в числе первых оценить новую коллекцию Balmain. Для выхода в свет модель подобрала творение Оливье Рустена — латексный комплект из боди и легинсов цвета карамели. Кардашьян вполне свободно дефилировала от машины к локации — недаром, ведь самое сложное осталось позади. Тогда Сеть облетело видео, где перед экс-супругой Канье Уэста стоял настоящий челлендж: втиснуться в «тесный» латекс и на порвать его. А помогала ей в этом целая группа помощников.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау

Фото: Globallook

В центре бурных обсуждений всегда находится сестра Ким Кайли. Модель и молодая мама частенько делится совместными фото с лучшей подругой Анастасией Караниколау, на которых девушки примеряют одинаковые наряды. Русскоязычная аудитория долго смеялась над образами звезд в перфорированных платьях, сравнивая их с сетками для картошки.

Лолита

Лолита Милявская / Instagram @lolitamilyavskaya

Удивлять не перестает и Лолита, которая то и дело щеголяет в облегающих комбинезонах в духе Джейн Фонды в восьмидесятых. Не так давно на шоу «Вечерний Ургант» певица появилась в неоновом платье-блейзере с щедрым декором из перьев. К нему — пара туфель с перьями вокруг щиколоток, напоминающих меховые петли для пилатеса.

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус

Фото: Eastnews

Мир выдыхает после пандемии коронавируса, и возвращает долгожданные светские мероприятия. В этом году состоялась церемония вручения «Грэмми», на которой некоторые гости решили отыграться на яркости нарядов. В Сети долго обсуждали выход сестры Майли Сайрус Ноа: платье девушки сравнивали с туалетной бумагой, одеялом и даже взбитыми сливками.

Кристен Уиг

Кристен Уиг

Фото: Globallook

Кристен Уиг высмеяли после выхода на красную дорожку 92-й церемонии «Оскар». Ее эпатажное платье с пышными воланами по бокам вызвало массу ассоциаций у пользователей. Как только не называли бедную Уиг: и гигантским кальмаром, и вареным лобстером, и лазаньей.

Наталья Водянова

Наталья Водянова / Instagram @natasupernova

А на десерт мы оставляем зимний look Натальи Водяновой с «тигровой» шапкой-ушанкой. Модель с ангельским лицом настолько вжилась в роль хищницы, что прорычала об этом на весь Instagram.

Нередко фиаско на красных дорожках происходят по воле случайности. В числе самых распространенных (и самых обсуждаемых) модных провалов звезд — нижнее белье, которое так и норовит выбраться на свободу. Оказалось, что Виктория Боня, Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер и масса других звезд обожают «бабушкины» панталоны. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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