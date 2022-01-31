Семейники британского премьера, «бабушкино» пончо и другие модные провалы звезд в январе

Борис Джонсон

Борис Джонсон, кажется, обладает сверхспособностью — успевать все. Премьер Великобритании получил громкую политическую оплеуху за шумные вечеринки в разгар пандемии, что сделало его положение на должности крайне шатким. При этом Джонсон недавно стал отцом в седьмой раз и делает успехи в спорте.

Советуем брать пример: папарацци регулярно ловят министра во время вечерних пробежек вместе с собакой. На одной из недавних политик выгулял шорты с природными пейзажами, больше похожие на семейные трусы. Зато о шерстяной шапке не забыл — зима все-таки.