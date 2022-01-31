Семейники британского премьера, «бабушкино» пончо и другие модные провалы звезд в январе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Борис Джонсон
Борис Джонсон, кажется, обладает сверхспособностью — успевать все. Премьер Великобритании получил громкую политическую оплеуху за шумные вечеринки в разгар пандемии, что сделало его положение на должности крайне шатким. При этом Джонсон недавно стал отцом в седьмой раз и делает успехи в спорте.
Советуем брать пример: папарацци регулярно ловят министра во время вечерних пробежек вместе с собакой. На одной из недавних политик выгулял шорты с природными пейзажами, больше похожие на семейные трусы. Зато о шерстяной шапке не забыл — зима все-таки.
Фото: Eastnews
Джилл Байден
Дважды не повезло Джилл Байден, и оба раза подвела обувь. Первой леди быть нелегко: выйдешь в погожий денек на прогулку с собакой, а папарацци так и норовят поймать в объектив что-нибудь эдакое. Так и запечатлели камеры дефиле жены президента США в текстильных туфлях с дыркой на одном мысе.
Фото: Globallook
27 января в Белом доме провожали на пенсию Стивена Брейера — юриста и члена Верховного суда. Встречать гостей Джилл вышла в чинном костюме с жакетом и юбкой-карандашом и туфлях-слингбэках Christian Dior. Открытые задники и стали причиной конфуза: первая леди забыла о педикюре.
Globallook
Globallook
Оливия Калпо
Январские каникулы Оливии Калпо в Мексике начались не так гладко, как ожидалось. «Мисс Вселенную» не пускали на самолет. Сотрудники авиакомпании аргументировали решение тем, что аутфит модели слишком откровенный (на ней были велосипедки и бра-топ). Пришлось прятать натренированный пресс под объемной толстовкой.
Фото: Instagram @oliviaculpo
Ольга Бузова
За перемещениями Ольги Бузовой в январе мы едва успевали наблюдать: певица то блистала на светских вечерах в Москве, то покоряла заснеженные склоны Куршевеля, а теперь и вовсе переместилась в Кейптаун. Если кто-то и путешествует в трениках и кроссовках, то точно не суперзвезда!
Ольга надела всего и побольше — да так, чтобы инвестицию в Louis Vuitton было заметно даже с высоты птичьего полета.
Фото: Instagram @buzova86
Рикардо Тиши для Burberry
На десерт мы оставили образ из новой коллекции Рикардо Тиши для Burberry, который вызвал шквал обсуждений в Сети. Некоторые из них весьма забавны: пользователи утверждают, что за тысячи долларов модникам продают образы в стиле дагестанских бабушек.
Фото: Vogue.com
Ранее мы проводили модное расследование и выяснили, кто из звезд за кем повторяет. Совпадения получились любопытны — рассказываем, где оригинал, а где качественный косплей, в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Vogue.com / Instagram